A mí esta noticia siempre me ha producido sentimientos encontrados. Por un lado, me encanta saber que la Parca no llamará a mi puerta en una temporadita. Pero, por otro, está la letra pequeña del contrato, esa que nadie quiere leer pero que resulta evidente. Si vamos a vivir todo ese tiempo, lo que realmente se está alargando no es la vida sino la vejez. ¿Y quién quiere ser anciano durante 40 o 50 años? Yo desde luego no, gracias.