La ‘première’ de ‘El testimonio de Ann Lee’ en Los Ángeles y la renuncia al bótox de Amanda Seyfried

En la película Seyfried interpreta a Lee, legendaria líder fundadora de la secta religiosa Shakers en el siglo XVIII, quien predicó la igualdad de género y social y fue venerada por sus seguidores

A pedido de la directora, Seyfried dejó de usar bótox durante un año para ponerse en la piel de Ann Lee.

La actriz de 40 años Amanda Seyfried llegó este domingo al Linwood Dunn Theatre de Los Ángeles con un vestido midi negro, semitransparente, de manga larga y cuello alto, pieza de Giorgio Armani. Allí se celebró este domingo la première de El testimonio de Ann Lee, el drama histórico que protagoniza, dirigido por la noruega Mona Fastvold, nominada a un premio Oscar como coguionista por El brutalista.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En la película Seyfried interpreta a Lee, legendaria líder fundadora de la secta religiosa Shakers en el siglo XVIII, quien predicó la igualdad de género y social y fue venerada por sus seguidores. El filme musical captar la agonía de su lucha por construir algo que parece una utopía a través de una docena de himnos tradicionales de los integrantes de la secta, con coreografías de Celia Rowlson-Hall y una banda sonora original del ganador del Oscar Daniel Blumberg (El brutalista).

Leé además Vanguardista y crítico Frank Gehry, el arquitecto inconformista que quiso cambiar el mundo con formas exuberantes Por Magdalena Cabrera

Amanda Seyfried, El testimonio de Ann Lee Amanda Seyfried lució un vestido al cuerpo semitransparente de Giorgio Armani, mientras que Thomasin McKenzie optó por un vestido blanco de Rodarte con guantes y gargantilla. AFP Acerca de su papel, la directora declaró que la actriz fue convocada por tener “mucha fuerza”: “Es realmente fuerte. Es una madre maravillosa. Está un poco loca, y sabía que podía conectar con esas cualidades, con la bondad, la dulzura, la ternura, y también con esa fuerza y esa locura”.

El compromiso de la actriz con el papel fue tal que hizo lo que para ella es visto como un sacrificio: dejar de usar bótox durante un año para ponerse en la piel de la protagonista. En entrevistas recientes, Seyfried contó que tiene “una dermatóloga excelente” que le coloca bótox únicamente en su frente. Durante la première se la ve a la actriz posando con las cejas levantadas, una expresión que no parece casual, ya que deja ver los resultados de su renuncia temporal a la toxina botulínica. “No necesito necesariamente todo eso en mi vida. Simplemente me gusta, pero puedo sacrificar un poco las cosas que me gustan”, explicó.