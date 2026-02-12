La química entre Margot Robbie y Jacob Elordi revoluciona el estreno de 'Cumbres borrascosas' en San Valentín

Este 13 de febrero, estratégicamente en la antesala de San Valentín, se estrena la nueva adaptación de Cumbres borrascosas, la película romántica más esperada de los últimos meses.
Dirigida por la británica Emerald Fennell, la protagonizan dos de las estrellas del momento: Margot Robbie y Jacob Elordi. La historia, que explora temas como la obsesión y la diferencia de clases, narra la intensa, destructiva y apasionada historia de amor y venganza entre Catherine Earnshaw (Robbie) y Heathcliff (Elordi).
Más allá del regreso de la novela de Emily Brontë a la gran pantalla, la química entre los protagonistas se ha convertido en responsable de la gran expectativa que produce este estreno. Hace unos meses, Robbie confesó en una entrevista que le temblaron las piernas al besar a Elordi bajo la lluvia en una de las escenas más intensas del filme, una declaración que mantuvo en vilo a los fanáticos. Ahora, de gira por diferentes ciudades para el estreno, las cámaras intentan captar la complicidad entre ambos, reflejada mediante gestos de cuidado y miradas sostenidas.
El tiempo dirá si se trata de puro marketing o de una conexión real. Mientras tanto, todo parece indicar que el dúo seguirá alimentando rumores e ilusiones y, de paso, impulsando la llegada masiva de espectadores a los cines de todo el mundo.