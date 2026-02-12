¡Hola !

La química entre Margot Robbie y Jacob Elordi revoluciona el estreno de 'Cumbres borrascosas' en San Valentín

De gira por diferentes ciudades para el estreno, las cámaras intentan captar la complicidad entre los actores

Durante la première de la película en el Reino Unido, Elordi usó sus manos como paraguas para proteger a Robbie de la lluvia. 

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Este 13 de febrero, estratégicamente en la antesala de San Valentín, se estrena la nueva adaptación de Cumbres borrascosas, la película romántica más esperada de los últimos meses.

Dirigida por la británica Emerald Fennell, la protagonizan dos de las estrellas del momento: Margot Robbie y Jacob Elordi. La historia, que explora temas como la obsesión y la diferencia de clases, narra la intensa, destructiva y apasionada historia de amor y venganza entre Catherine Earnshaw (Robbie) y Heathcliff (Elordi).

Margot Robbie y Jacob Elordi intercambiaron miradas cómplices durante el estreno de Cumbres borrascosas en Los Ángeles.

Margot Robbie y Jacob Elordi intercambiaron miradas cómplices durante el estreno de Cumbres borrascosas en Los Ángeles.

Más allá del regreso de la novela de Emily Brontë a la gran pantalla, la química entre los protagonistas se ha convertido en responsable de la gran expectativa que produce este estreno. Hace unos meses, Robbie confesó en una entrevista que le temblaron las piernas al besar a Elordi bajo la lluvia en una de las escenas más intensas del filme, una declaración que mantuvo en vilo a los fanáticos. Ahora, de gira por diferentes ciudades para el estreno, las cámaras intentan captar la complicidad entre ambos, reflejada mediante gestos de cuidado y miradas sostenidas.

El elenco de la película dirigida por Emerald Fennell también está conformado por Hong Chau, Alison Oliver y Shazad Latif, mientras que Charli Xcx está a cargo de la banda sonora.

El elenco de la película dirigida por Emerald Fennell también está conformado por Hong Chau, Alison Oliver y Shazad Latif, mientras que Charli Xcx está a cargo de la banda sonora.

El tiempo dirá si se trata de puro marketing o de una conexión real. Mientras tanto, todo parece indicar que el dúo seguirá alimentando rumores e ilusiones y, de paso, impulsando la llegada masiva de espectadores a los cines de todo el mundo.

