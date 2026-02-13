Vuelve una de las grandes historias de amor y obsesión de la literatura: 'Cumbres Borrascosas', de Emiliy Brontë

Hace 179 años, cuando Emily Brontë publicó Cumbres Borrascosas (Wuthering Heights), su lectura era considerada inmoral y radical. No se podía entender que alguien escribiera sobre pasiones tan crudas y personajes tan crueles e indomables. Casi dos siglos después, la película de Emerald Fennell, una nueva adaptación de la novela, que se estrenó el 12 de febrero en cines , promete convertirla en un fenómeno cultural de masas. Obviamente, no sin antes enfrentar la polémica, tal como lo hizo Brontë en 1847 .

Las críticas hacia la película no van dirigidas a la radicalidad, obsesión tormentosa y ferocidad que caracteriza la relación de sus protagonistas, Catherine y Heathcliff, sino a la intención de la directora de reescribir el texto original y adaptarlo a una mirada contemporánea.

Cumbres Borrascosas fue la única novela de Brontë y se convirtió en un clásico de la literatura inglesa. No es una historia de amor, es de venganza. La de Heathcliff, un huérfano adoptado por la familia Earnshaw, quien lidera una campaña cruel contra sus familiares, fruto del abuso infantil sufrido a manos de Hindley Earnshaw y agravada por la decisión de Catherine, su amada y hermana adoptiva, de casarse con Edgar Linton.

A través de la obsesión, el rencor y la manipulación, la novela muestra cómo el desprecio de clase y el maltrato infantil crean monstruos y cómo el odio consume a dos generaciones en los páramos hostiles y sin vida de Yorkshire (Inglaterra). “(Es) una novela que hace visible cómo la sociedad convierte la vida doméstica en un espacio de violencia legitimada”, donde la furia es algo “estructural y cotidiano, no un accidente excepcional”, explicó a EFE María Valero Redondo, profesora del Departamento de Filologías Inglesa y Alemana de la Universidad de Córdoba y autora del libro Determining Wuthering Heights: Ideology, Intertexts, Tradition (Determinando Cumbres Borrascosas: ideología, intertextos, tradición).

Para Brontë, el amor entre Catherine y Heathcliff es “una pasión destructiva, una energía que desestabiliza (porque su) relación no funciona como ‘amor ideal’, sino como una forma de vínculo extremo en el que posesión y destrucción se mezclan”, agregó Valero Redondo. Sin embargo, los primeros avances de la cinta de Fennell muestran a dos amantes seducidos y conducidos por el deseo. Su obsesión se expresa, únicamente, a través del erotismo y la exploración carnal, dejando a un lado la intensidad emocional. “Fennell parece optar por una fidelidad de intensidad más que de literalidad. La película potencia el deseo y la violencia como experiencia sensorial”.

Aun así, la docente expresó que la lealtad al texto original sigue siendo una posibilidad. “Integrar una dimensión erótica puede ser una oportunidad si sirve para traducir al cine esa energía obsesiva, posesiva y a ratos violenta, sin convertirla en el típico romance”.

cumbres borrascosas 1 (1) La directora Emerald Fennell y los intérpretes Margot Robbie y Jacob Elordi, en los papeles de Catherine y Heathcliff, durante el rodaje de Cumbres Borrascosas. EFE

Los nuevos Heathcliff y Catherine

No hay dudas de que, con la elección de Jacob Elordi y Margot Robbie como intérpretes de los amantes torturados, la directora quiso dejar claro una vez más que la película es una readaptación de la obra original. Ambos intérpretes contradicen directamente la historia original.

Heathcliff es la masculinidad ruda y salvaje. No es un héroe, es cruel y manipulador. Un hombre “producto de una violencia estructural (clase, abandono, racismo) que lo convierte en ‘otro’ dentro de la comunidad”. Por eso, Elordi es la antítesis del Heathcliff creado por la escritora. El actor es blanco, joven y atractivo. De hecho, para algunos admiradores de la obra original, su elección significa blanquear al personaje y restarle parte de la carga social que lo define.

Por su parte, Catherine es la feminidad encorsetada en las restricciones sociales. No es una víctima, es contradictoria, manipuladora y egoísta. Una adolescente obsesionada consigo misma que ve en Heathcliff una extensión de su persona. Su creadora la imaginó bella, envilecida y furiosa por las convenciones, que le impiden conciliar su amor por Heathcliff y que acaban por conducirle a la locura y a la muerte prematura a los 18 años. Que Robbie, de 35, encarne a una mujer pálida, raquítica y vinculada a la juventud intensa contradice su esencia de origen.

Sin embargo, Fenell ha sabido defender la elección de sus protagonistas. A su entender, Elordi encarna la intensidad y la presencia física que el personaje requiere. “Era exactamente igual a la ilustración de Heathcliff del primer libro que leí”. En cuanto a la elección de Robbie, manifestó que esta se debe a que buscaba a alguien con un aura única. “No se parece a nadie que haya conocido jamás. Como Catherine, tiene ese poder casi divino que hace que la gente pierda la cabeza”.

Polémica y fidelidad

Desde los 14 años, cuando leyó Cumbres Borrascosas por primera vez, Fenell se obsesionó con una nueva versión de la novela. “Quería crear algo que me hiciera sentir como cuando la leí por primera vez. Algo así como primario, sexual”, se defendió en el Festival Brontë de Escritura Femenina, celebrado en setiembre del año pasado en Haworth (Reino Unido).

Semanas antes, Warner Bros. había lanzado el tráiler mundial y la polémica y la polarización se habían adueñado de las redes sociales: algunos aplaudieron la osadía mientras que otros señalaron la poca fidelidad con la novela, la erotización excesiva y el reparto. “¿La gente que hizo esta película leyó el libro?” o “Emily Brontë se va a revolver en su tumba porque hayan convertido su obra en un ‘Cincuenta sombras de Cathy y Heathcliff’”, comentarios como estos pulularon en las redes sociales en aquellos días.

Sin embargo, en medio de la polémica, Fennell se ha limitado a defender sus decisiones creativas. “Hay una enorme cantidad de sadomasoquismo en este libro. Esa es la razón por la cual la gente quedó tan impactada cuando se publicó”.

Jacob Elordi, Emeral Fennell, Margot Robbie El actor australiano Jacob Elordi, la actriz y directora británica Emerald Fennel, la actriz australiana Margot Robbie y el actor británico Shazad Latif en el estreno de Cumbres Borrascosas en el cine parisino Gran Rex. EFE

Por su parte, sin negar el masoquismo intrínseco de la obra, Valero Redondo explicó que hay un punto clave que permite advertir la fidelidad al texto original. “En la novela, Catherine y Heathcliff nunca consuman su amor. Su relación funciona más como una identificación absoluta y como una herida permanente que como una historia de deseo satisfecho. Por eso, si una adaptación convierte esa tensión en consumación explícita, corre el riesgo de cambiar el sentido”.

En medio de una gran expectativa, no solo por revivir una de las grandes historias de amor y obsesión de la literatura universal, sino también por el peso de sus protagonistas, la película finalmente llegó a la pantalla grande. Si es fiel al texto original o no, es una evaluación que corresponde a cada espectador.

En base a EFE