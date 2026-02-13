¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Vuelve una de las grandes historias de amor y obsesión de la literatura: 'Cumbres Borrascosas', de Emiliy Brontë

El filme de Emerald Fennell tiene como protagonistas a Margot Robbie y a Jacob Elordi; su estreno no está exento de polémica, como lo estuvo el lanzamiento de la novela hace más de un siglo y medio

Jacob Elordi y Margot Robbie son los protagonistas de la nueva versión cinematográfica de Cumbres Borrascosas.

Jacob Elordi y Margot Robbie son los protagonistas de la nueva versión cinematográfica de Cumbres Borrascosas.

FOTO

EFE
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Hace 179 años, cuando Emily Brontë publicó Cumbres Borrascosas (Wuthering Heights), su lectura era considerada inmoral y radical. No se podía entender que alguien escribiera sobre pasiones tan crudas y personajes tan crueles e indomables. Casi dos siglos después, la película de Emerald Fennell, una nueva adaptación de la novela, que se estrenó el 12 de febrero en cines, promete convertirla en un fenómeno cultural de masas. Obviamente, no sin antes enfrentar la polémica, tal como lo hizo Brontë en 1847.

Las críticas hacia la película no van dirigidas a la radicalidad, obsesión tormentosa y ferocidad que caracteriza la relación de sus protagonistas, Catherine y Heathcliff, sino a la intención de la directora de reescribir el texto original y adaptarlo a una mirada contemporánea.

Leé además

Stefania Gadda, Tonin Janvier, Richard Bellamy y Sergi López en Sirât.
Camino al Oscar

La embestida cinematográfica de ‘Sirât’: así es el fenómeno del cine español candidato a los Premios Oscar

Por Pablo Staricco
Durante la première de la película en el Reino Unido, Elordi usó sus manos como paraguas para proteger a Robbie de la lluvia. 
Complicidad en la ficción y en la vida real

La química entre Margot Robbie y Jacob Elordi revoluciona el estreno de 'Cumbres borrascosas' en San Valentín

Por Redacción Galería
El actor Lee Byung-hun en la película La única opción.
Video
En cartel

Sigue en cines ‘La única opción’, la comedia anticapitalista que los Premios Oscar ignoraron

Por Pablo Staricco

Pasión destructiva vs. deseo erótico

Cumbres Borrascosas fue la única novela de Brontë y se convirtió en un clásico de la literatura inglesa. No es una historia de amor, es de venganza. La de Heathcliff, un huérfano adoptado por la familia Earnshaw, quien lidera una campaña cruel contra sus familiares, fruto del abuso infantil sufrido a manos de Hindley Earnshaw y agravada por la decisión de Catherine, su amada y hermana adoptiva, de casarse con Edgar Linton.

margot robbie cumbres borrascosas
Margot Robbie en una escena de la película Cumbres Borrascosas.

Margot Robbie en una escena de la película Cumbres Borrascosas.

A través de la obsesión, el rencor y la manipulación, la novela muestra cómo el desprecio de clase y el maltrato infantil crean monstruos y cómo el odio consume a dos generaciones en los páramos hostiles y sin vida de Yorkshire (Inglaterra). “(Es) una novela que hace visible cómo la sociedad convierte la vida doméstica en un espacio de violencia legitimada”, donde la furia es algo “estructural y cotidiano, no un accidente excepcional”, explicó a EFE María Valero Redondo, profesora del Departamento de Filologías Inglesa y Alemana de la Universidad de Córdoba y autora del libro Determining Wuthering Heights: Ideology, Intertexts, Tradition (Determinando Cumbres Borrascosas: ideología, intertextos, tradición).

Para Brontë, el amor entre Catherine y Heathcliff es “una pasión destructiva, una energía que desestabiliza (porque su) relación no funciona como ‘amor ideal’, sino como una forma de vínculo extremo en el que posesión y destrucción se mezclan”, agregó Valero Redondo. Sin embargo, los primeros avances de la cinta de Fennell muestran a dos amantes seducidos y conducidos por el deseo. Su obsesión se expresa, únicamente, a través del erotismo y la exploración carnal, dejando a un lado la intensidad emocional. “Fennell parece optar por una fidelidad de intensidad más que de literalidad. La película potencia el deseo y la violencia como experiencia sensorial”.

Aun así, la docente expresó que la lealtad al texto original sigue siendo una posibilidad. “Integrar una dimensión erótica puede ser una oportunidad si sirve para traducir al cine esa energía obsesiva, posesiva y a ratos violenta, sin convertirla en el típico romance”.

cumbres borrascosas 1 (1)
La directora Emerald Fennell y los intérpretes Margot Robbie y Jacob Elordi, en los papeles de Catherine y Heathcliff, durante el rodaje de Cumbres Borrascosas.

La directora Emerald Fennell y los intérpretes Margot Robbie y Jacob Elordi, en los papeles de Catherine y Heathcliff, durante el rodaje de Cumbres Borrascosas.

Los nuevos Heathcliff y Catherine

No hay dudas de que, con la elección de Jacob Elordi y Margot Robbie como intérpretes de los amantes torturados, la directora quiso dejar claro una vez más que la película es una readaptación de la obra original. Ambos intérpretes contradicen directamente la historia original.

Heathcliff es la masculinidad ruda y salvaje. No es un héroe, es cruel y manipulador. Un hombre “producto de una violencia estructural (clase, abandono, racismo) que lo convierte en ‘otro’ dentro de la comunidad”. Por eso, Elordi es la antítesis del Heathcliff creado por la escritora. El actor es blanco, joven y atractivo. De hecho, para algunos admiradores de la obra original, su elección significa blanquear al personaje y restarle parte de la carga social que lo define.

Por su parte, Catherine es la feminidad encorsetada en las restricciones sociales. No es una víctima, es contradictoria, manipuladora y egoísta. Una adolescente obsesionada consigo misma que ve en Heathcliff una extensión de su persona. Su creadora la imaginó bella, envilecida y furiosa por las convenciones, que le impiden conciliar su amor por Heathcliff y que acaban por conducirle a la locura y a la muerte prematura a los 18 años. Que Robbie, de 35, encarne a una mujer pálida, raquítica y vinculada a la juventud intensa contradice su esencia de origen.

Sin embargo, Fenell ha sabido defender la elección de sus protagonistas. A su entender, Elordi encarna la intensidad y la presencia física que el personaje requiere. “Era exactamente igual a la ilustración de Heathcliff del primer libro que leí”. En cuanto a la elección de Robbie, manifestó que esta se debe a que buscaba a alguien con un aura única. “No se parece a nadie que haya conocido jamás. Como Catherine, tiene ese poder casi divino que hace que la gente pierda la cabeza”.

Polémica y fidelidad

Desde los 14 años, cuando leyó Cumbres Borrascosas por primera vez, Fenell se obsesionó con una nueva versión de la novela. “Quería crear algo que me hiciera sentir como cuando la leí por primera vez. Algo así como primario, sexual”, se defendió en el Festival Brontë de Escritura Femenina, celebrado en setiembre del año pasado en Haworth (Reino Unido).

Semanas antes, Warner Bros. había lanzado el tráiler mundial y la polémica y la polarización se habían adueñado de las redes sociales: algunos aplaudieron la osadía mientras que otros señalaron la poca fidelidad con la novela, la erotización excesiva y el reparto. “¿La gente que hizo esta película leyó el libro?” o “Emily Brontë se va a revolver en su tumba porque hayan convertido su obra en un ‘Cincuenta sombras de Cathy y Heathcliff’”, comentarios como estos pulularon en las redes sociales en aquellos días.

Sin embargo, en medio de la polémica, Fennell se ha limitado a defender sus decisiones creativas. “Hay una enorme cantidad de sadomasoquismo en este libro. Esa es la razón por la cual la gente quedó tan impactada cuando se publicó”.

Jacob Elordi, Emeral Fennell, Margot Robbie
El actor australiano Jacob Elordi, la actriz y directora británica Emerald Fennel, la actriz australiana Margot Robbie y el actor británico Shazad Latif en el estreno de Cumbres Borrascosas en el cine parisino Gran Rex.

El actor australiano Jacob Elordi, la actriz y directora británica Emerald Fennel, la actriz australiana Margot Robbie y el actor británico Shazad Latif en el estreno de Cumbres Borrascosas en el cine parisino Gran Rex.

Por su parte, sin negar el masoquismo intrínseco de la obra, Valero Redondo explicó que hay un punto clave que permite advertir la fidelidad al texto original. “En la novela, Catherine y Heathcliff nunca consuman su amor. Su relación funciona más como una identificación absoluta y como una herida permanente que como una historia de deseo satisfecho. Por eso, si una adaptación convierte esa tensión en consumación explícita, corre el riesgo de cambiar el sentido”.

En medio de una gran expectativa, no solo por revivir una de las grandes historias de amor y obsesión de la literatura universal, sino también por el peso de sus protagonistas, la película finalmente llegó a la pantalla grande. Si es fiel al texto original o no, es una evaluación que corresponde a cada espectador.

En base a EFE

Selección semanal
Parlamento

Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

Por Nicolás Delgado
Mercado laboral

BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

Por Redacción Búsqueda
Mercado cambiario

El precio del dólar oscila; economistas consideran ineficaces anuncios del gobierno

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

El halcón del palacio

Por Victoria Fernández

TE PUEDE INTERESAR

Carnaval 2026: cinco lugares imperdibles en la costa de Rocha, entre puentes colgantes y playas desiertas

Carnaval 2026: cinco lugares imperdibles en la costa de Rocha, entre puentes colgantes y playas desiertas

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Todo el video, que dura 3 minutos con 39 segundos, se centra en una sala monocromática, en la que, en posición de loto, Ca7riel y Paco recrean una sesión de yoga o meditación junto a Sting.
Video

Junto a Sting, Ca7riel y Paco Amoroso presentan la canción que los introduce a una “nueva era”

Por Redacción Galería
Jacob Elordi y Margot Robbie son los protagonistas de la nueva versión cinematográfica de Cumbres Borrascosas.

Vuelve una de las grandes historias de amor y obsesión de la literatura: 'Cumbres Borrascosas', de Emiliy Brontë

Por Redacción Galería
El renacimiento de un ícono de Ciudad Vieja que albergará a la librería italiana Feltrinelli

El renacimiento de un ícono de Ciudad Vieja que albergará a la librería italiana Feltrinelli

Por Magdalena Cabrera
// Leer el objeto desde localStorage