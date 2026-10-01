La reina Letizia y Brigitte Macron protagonizaron la cena de gala por la visita de Emmanuel Macron a España

Carolina Herrera prestó un espectacular vestido para la monarca española, mientras que la primera dama de Francia optó por un diseño sobrio y elegante de Louis Vuitton

Para la cena de gala con motivo de la visita del presidente francés Emmanuel Macron, Brigitte Macron optó por un vestido blanco de laterales plateados de Louis Vuitton, mientras que la reina Letizia sorprendió con un vestido largo, préstamo de Carolina Herrera.

La visita a España del presidente de Francia Emmanuel Macron y Brigitte, su esposa, fue especialmente significativa. No solo es el primer viaje de Estado de un presidente francés a este país desde la de Nicolas Sarközy en 2009, sino que además se da en la recta final de su segundo mandato, que concluirá en 2027, cuando se celebren nuevas elecciones presidenciales.

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Como era de esperar, uno de los momentos clave de la visita fue la cena de gala que se celebró el martes en el Palacio Real de Madrid entre un centenar de representantes institucionales, diplomáticos y personalidades de distintos ámbitos. El menú fue diseñado por el prestigioso chef Joan Roca e incluyó una entrada de brioche al vapor de trufa, un plato principal de turrón de foie y parmentier de bogavante, y una propuesta de postres lácteos.

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El presidente de la empresa Iberdrola, Ignacio Galán fue uno de los invitados a la cena de gala, a la que asistieron un centenar de diplomáticos y figuras de distintos ámbitos. EFE El atuendo elegido por la reina Letizia dio que hablar: un espectacular vestido al estilo Frozen, diseño de Carolina Herrera que la firma cedió a modo de préstamo para la ocasión, además de una histórica tiara que la reina rescató del joyero real. El detalle más sorprendente de su elección, en tanto, fue el delicado canesú transparente que cubrió sus hombros y su escote con apliques florales.

Se trata de la primera visita de un presidente francés a España desde 2009. EFE La apuesta de la primera dama francesa fue algo menos arriesgada, aunque no exenta de su característica elegancia. Brigitte Macron eligió un vestido blanco de cuello redondo, mangas largas y paneles laterales plateados de Louis Vuitton, un atuendo que ya había usado en una visita a Dinamarca en 2018.