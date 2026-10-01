Octubre rosa: equidad y detección temprana, los grandes desafíos ante el cáncer de mama en Latinoamérica

Cada año, más de 200.000 nuevos casos de cáncer de mama son detectados en América Latina . Muchos de esos diagnósticos se hacen en estadios avanzados de la enfermedad, lo que hace el tratamiento más costoso y con perspectivas de éxito más reducidas, lo que dispara las tasas de mortalidad por encima de la media mundial.

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Este 1 de octubre, como cada año, se inicia en todo el mundo el mes de concienciación sobre esta enfermedad, el Octubre rosa, una iniciativa que apunta a educar a la población sobre los factores de riesgo y la importancia de los exámenes periódicos, al tiempo que brinda apoyo a las personas diagnosticadas y recauda fondos para financiar nuevas investigaciones.

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Estos 31 días encuentran a América Latina en medio de una extraña paradoja: tiene acceso a nuevas herramientas de detección más precisas y rápidas, a varios de los más novedosos tratamientos y canales activos para alertar sobre la enfermedad.

Sin embargo, pierde a más personas que el promedio mundial a manos del cáncer de mama, en parte porque no logra que las detecciones se hagan en etapas tempranas y en parte porque la región todavía mantiene una deuda en el acceso a medios para el tratamiento.

De acuerdo con la experta, la región ha registrado grandes avances en métodos de detección y tratamiento: “Ya se habla de medicina personalizada, diagnósticos moleculares, terapias dirigidas, inmunoterapia, cada vez hay mejores guías de práctica clínica, ensayos clínicos de las farmacéuticas que mantienen la investigación a la vanguardia”.

“Solo en Colombia mueren cada año más de 5.000 mujeres por esta causa; y en Latinoamérica, más de 60.000 y se considera el primer cáncer en incidencia en mujeres”, detalla Devi Puerto, médica de la Universidad Nacional de Colombia y coordinadora del área de Salud Pública del Instituto Nacional de Cancerología.

Puerto agrega que tanto en Colombia como en América Latina en general se avanza hacia un abordaje integral, que garantiza atención completa en un único centro, “donde tenemos todas las especialidades: mastólogos, oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, juntas multidisciplinarias para estudiar los casos, de modo que los pacientes no deban esperar autorizaciones de atención fragmentadas. Esto acorta muchísimo los tiempos”.

Las tareas pendientes

A pesar de los progresos, persisten inequidades que conspiran contra la perspectiva de éxito de esos tratamientos y abordajes, como las disparidades regionales.

“Mujeres de zonas remotas, periféricas o rurales tienen dificultades para acceder a los diagnósticos y al inicio oportuno del tratamiento”, apunta la doctora Puerto. “Incluso, la concentración de las tecnologías y de los profesionales de la salud no es igual en nuestros territorios. Entonces tenemos mujeres que no tienen acceso fácil a los servicios de salud o que tienen demoras para el diagnóstico y para el inicio del tratamiento. Eso involucra altos costos de bolsillo por traslado y alojamiento, porque son remitidas a grandes centros, lejos de su casa y de su círculo familiar”.

La experta agrega que las barreras administrativas todavía inciden en que haya detecciones en etapas tardías, por las demoras en la aprobación de las autorizaciones para los exámenes diagnósticos. Esto empeora el pronóstico de la evolución, incrementa los costos de tratamiento y afecta la calidad de vida de los pacientes.

El hallazgo de esas falencias ha orientado el diseño de las políticas públicas en salud en Colombia, donde se busca agilizar por varias vías los procesos administrativos. Como parte del Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035, se sancionó una ley que obliga a las universidades a incorporar una cátedra de prevención y detección temprana del cáncer en las carreras relacionadas con la salud.

“Necesitamos empoderar a nuestros profesionales de atención primaria para que sepan hacer buenos exámenes clínicos, buscar signos y síntomas, ordenar las pruebas de tamización sin barreras”, explica Puerto.

Al mismo tiempo, se han fijado metas en las coberturas de las mamografías de tamización, que son aquellas que se aplican a modo de prevención, antes de que se manifiesten síntomas.

“Nuestro objetivo es que las coberturas de este tipo de estudios sean mayores al 75%, porque desafortunadamente, en este momento están por debajo de 40%”. “Nuestro objetivo es que las coberturas de este tipo de estudios sean mayores al 75%, porque desafortunadamente, en este momento están por debajo de 40%”.

También se espera llegar una situación en la que al menos 60% de los nuevos casos se detecten en los estadios I o II, donde el pronóstico es mucho más auspicioso, y no es una meta lejana, porque en este momento el 54% de los diagnósticos se producen en esas etapas.

“Otra tarea pendiente es el periodo de confirmación: lo que esperamos es que en 30 días o menos a partir del momento del diagnóstico se les garantice a las pacientes que pueden iniciar el tratamiento. Actualmente, estamos entre 45 y 49 días, pero también hemos mejorado”, explica la especialista.

Alcanzar esos objetivos, sea en Colombia o en América Latina en general, hará la diferencia en la reducción de las tasas de mortalidad.

Actualmente, la región arroja 13,3 fallecimientos entre cada 100.000 personas a las que se detecta la enfermedad, un registro superior a la media mundial de 11,71, a pesar de que, proporcionalmente, países más desarrollados tienen mayores tasas de detección.

“Esto se debe en parte al mayor acceso a medios para el diagnóstico, en parte por estilos de vida, en parte por envejecimiento poblacional, pero lo que no está bien es que nuestra mortalidad sea mayor que la de ellos”, explica Puerta.

Multiplicar el mensaje, empoderar a la población más vulnerable y aumentar la veeduría ciudadana en los procesos para la atención del cáncer de mama puede ser la vía para acabar con esas disparidades. Son objetivos en los que la visibilidad que otorga el lazo rosado puede ser de mucha utilidad.

FUENTE:FRANCE24