Macron sugiere a Trump medidas para reabrir el estrecho de Ormuz y bajar el precio del petróleo

Macron conversó con el magnate republicano al llegar a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, un encuentro que calificó de “muy constructivo” sobre los conflictos en Oriente Medio y Ucrania. Posteriormente, se entrevistó con su par ucraniano, Volodimir Zelenski.

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Con Trump, conversó sobre cómo “proteger mejor” las instalaciones petroleras en el mar Rojo y “la necesidad de ayudar” a sus “amigos ucranianos” de manera más “rápida y contundente en materia de (misiles) interceptores”, dijo Macron a periodistas.

“Se discutieron varias soluciones (...) que permitirían, sin contar con un acuerdo global, encontrar las vías y los medios para hacer transitar más portacontenedores y petroleros” por el estrecho de Ormuz, dijo el mandatario francés a periodistas, sin dar más detalles.

“Francia quiere trabajar con los estadounidenses y sus socios en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz”, acotó una fuente diplomática sobre el encuentro de Macron y Trump.

Por Ormuz pasaba el 20% de la producción mundial de crudo y ha estado bloqueado desde el estallido de la guerra de Oriente Medio con los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán del 28 de febrero.

El mar Rojo se ha convertido en una ruta alterna para el transporte de petróleo, pero la toma del estrecho de Bab el Mandeb por parte de los combatientes hutíes proiraníes ha complicado las operaciones de navegación en esa vía.

Tras reunirse con Zelenski, Macron también mencionó en X que abordó la “perspectiva de una tregua energética y de una moratoria en el mar Negro”.

“Se ve claramente que hoy hace falta ayudar al sistema energético ucraniano y la situación en toda la región”, declaró posteriormente a periodistas.

Los aliados europeos de Kiev piden a Estados Unidos garantías de seguridad para disuadir a Rusia de lanzar un nuevo ataque contra Ucrania.

Macron viajó a Nueva York desde San Pedro y Miquelón, un pequeño territorio francés frente a la costa atlántica de Canadá, donde se reunió el domingo con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Ambos líderes defendieron allí la “soberanía” de sus países y se comprometieron a estrechar lazos frente a la postura de Trump.

FUENTE:RFI