La sociedad del odio

Las mismas cosas de siempre es tergiversar, dar vuelta opiniones, propósitos, intenciones, logros y todo lo que sea necesario para llevar agua hacia el molino del odio. “Todo lo que digo se utiliza en mi contra constantemente”, le dice Karla a Federica en la entrevista. Da igual si la nominan o no. Si la nominan o si gana, les duele más y atacan más todavía. Si no la nominan o no gana, argumentan que se lo merece porque es una mierda. Ella hace un comentario y encuentran la manera de que se vea como un asco de persona; y si no, salen a buscar cualquier trozo del pasado que pueda ser falseado, manipulado y deformado o simplemente inventado con el único propósito de criticarla. Todo esto contado por ella misma, que ha llegado a una triste forma de resistencia. “Me da lástima tener el odio tan asimilado que no me haga daño. Me da lástima que sea una cosa que me dé igual, tenerlo integrado a mi propia existencia”.

Y uno se pregunta por qué la sociedad tiene este costado tan malo hacia una persona que no ha hecho mayor daño. Si buscamos en internet rápidamente, encontramos que las causas de la transfobia tienen que ver con una resistencia a romper con la tradición, una percepción de las personas trans como peligrosas, y con el miedo a lo desconocido. De hecho, la fobia es miedo, aversión. Queda claro que quienes experimentan esa fobia son los que tienen un problema a resolver, los que no están bien y deberían pasar por el consultorio psicológico.

Afortunadamente, el otro lado de la sociedad es el que avanza y entiende que una mujer trans es merecedora de una nominación y por consiguiente de un premio, el mayor al que puede aspirar una actriz. Parecen ser dos caras de una misma sociedad. Dicen que no hay bueno sin malo, ni malo sin bueno. O tal vez estamos retrocediendo, como cree Karina, que lo vive todos los días en carne propia. Pero si fuera así, no estarían su rostro y su nombre en la lista de los nominados al Oscar. Habrá que ver si las agallas de la parte buena de la sociedad alcanzan para ponerle la estatuilla en la mano.