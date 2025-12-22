¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Liberen a la Navidad

Pasar la Navidad en familia es un ritual hermoso para quienes lo disfrutan. Para los que no, también son válidas cualquiera de las opciones que lo hagan sentirse bien, no importa cómo, dónde o con quién

Carolina-Villamonte-OK.jpg
Por Carolina Villamonte
Editora Jefa de Galería

Hay una escena que se repite en el imaginario colectivo, reforzada por campañas publicitarias, que refiere a la Nochebuena en familia: padres, abuelos, tíos y niños sentados alrededor de una mesa, hermosamente decorada y servida con platos tradicionales preparados especialmente para la celebración, vajilla elegante, regalos, charlas y risas. Imagen de una Navidad perfecta.

Pero aunque muchos la persigan, sabemos que la perfección no existe. Hay familias que son tan numerosas que la idea de la mesa es inviable, y solo se pica, se preparan hamburguesas a la parrilla, o se come con el plato apoyado en la falda. Hay familias en las que son solo dos o tres, y esa noche no es muy diferente a cualquier otra. Hay personas que trabajan. Hay quienes pasan en comunidad con gente del barrio, unidos por una fe, como sucede en muchas parroquias. No siempre se tiene familia. No siempre se tiene familia cerca. No siempre se tiene ganas de pasar cerca de la familia.

Leé además

El artista Pablo Atchugarry diseñó la capilla del Santo Pesebre a instancias del padre Juan Andrés Gordo Verde, quien vive en el barrio desde hace unos años y lidera la asociación Cireneos. 
Esplendor en la carencia

Pablo Atchugarry y Juan Andrés ‘Gordo’ Verde construyen una capilla donde se necesita

Por Magdalena Cabrera
Las trufas son una de las formas más fáciles de reciclar lo dulce que queda de la mesa de Navidad.
Segunda oportunidad

Recetas de Navidad para que el día después también sea una fiesta

Por Milene Breito Pistón
6 recetas frescas de postres, platos y tragos de autor para una navidad calurosa
El sabor de las fiestas

6 recetas frescas de postres, platos y tragos de autor para una Navidad calurosa

Por Clementina Delacroix Cardeza

Entonces, propongo hacer el ejercicio, por lo menos mental si es que no se puede real, de liberar la idea de la Navidad en familia y que cada uno decida pasarla como desee sin sentirse condicionado por el deber ser. A continuación, una lista de ideas que surgieron de una compulsa arbitraria en esta redacción.

Es común escuchar, en medio de la fatiga de diciembre, la fantasía de irse lejos de casa a pasar la Nochebuena. Hacer turismo ese día puede ser una gran idea. Incluso no tan lejos. Puede ser Colonia del Sacramento, en pareja, y que ese día se convierta en una noche romántica. O en Cabo Polonio, con amigos, mirando el cielo estrellado. O en las sierras, con una madre y un hermano, solos los tres, disfrutando desde temprano el “Díabueno”, que precede a la Nochebuena.

Es común escuchar, en medio de la fatiga de diciembre, la fantasía de irse lejos de casa a pasar la Nochebuena. Hacer turismo ese día puede ser una gran idea. Incluso no tan lejos.

Los amigos siempre son una opción emocionante. Reunirse en una casa, si es afuera de la ciudad, mejor, solo para pasarla bien, sin obligaciones ni mandatos sociales, puede convertirse en una Navidad inolvidable. Un grupo de cinco amigas en sus cuarenta, madres, separadas, se organizan para que sus hijos pasen con el padre con el objetivo de que ninguna quede en banda, y todas juntas pasan esa noche entre tragos, charlas, tirada de cartas y tal vez una salida a bailar después.

Hay quienes vuelan alto y sueñan con una Navidad en el hemisferio norte, sumergidos en el ambiente festivo que caracteriza a las ciudades europeas, con menos consumismo, mucha nieve, calles llenas de luces, villancicos sonando y un espíritu navideño que se respira en el aire frío.

Pasar la Navidad en familia es un ritual hermoso para quienes lo disfrutan. Para los que no, también son válidas cualquiera de las opciones que lo hagan sentirse bien, no importa cómo, dónde o con quién. Que la consigna sea que cada uno pase una Nochebuena en paz, consigo mismo y con el universo, sin sentir que algo le falta. Porque el mejor regalo que nos podemos hacer es agradecer lo que tenemos y encontrar la manera de celebrarlo a nuestra medida. Y porque el deseo es que todos pasemos una feliz Navidad.

Selección semanal
Fútbol Uruguayo

Con Peñarol como protagonista, la Libertadores otorgó premios récord y busca ampliarlos con una nueva licitación

Por Juan Francisco Pittaluga
Salud

Dos cirujanos fueron imputados por homicidio culposo y una intensivista por encubrimiento tras muerte de bebé

Por Leonel García
Tecnología

Daniel Mordecki presentó su renuncia a la Agesic luego de perder la confianza de Presidencia

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Diputados postergaron para febrero votación de proyecto de lavado de activos e investigadora por María Dolores

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

El artista Pablo Atchugarry diseñó la capilla del Santo Pesebre a instancias del padre Juan Andrés Gordo Verde, quien vive en el barrio desde hace unos años y lidera la asociación Cireneos. 

Pablo Atchugarry y Juan Andrés ‘Gordo’ Verde construyen una capilla donde se necesita

Por Magdalena Cabrera
El sacerdote portugués Guilherme Peixoto ha llegado a tocar para 150.000 personas en festivales de música electrónica.

¿Por qué, mientras baja el número de católicos, crecen la fe elegida y las búsquedas espirituales?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Llega al Museo Torres García una muestra retrospectiva de Ágatha Ruiz de la Prada

Llega al Museo Torres García una muestra retrospectiva de Ágatha Ruiz de la Prada

Por Redacción Galería
Las trufas son una de las formas más fáciles de reciclar lo dulce que queda de la mesa de Navidad.

Recetas de Navidad para que el día después también sea una fiesta

Por Milene Breito Pistón