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Lo más destacado de la Semana de la Moda de China, la vidriera creativa de la "fábrica del mundo"

Originada en 1997, esta pasarela del gigante asiático se consolidó con el tiempo como uno de los encuentros más relevantes para la industria de la moda en el continente

Entre las 230 marcas participantes estuvo Circle Hues, que presentó una colección de prendas holgadas en tonalidades tierra.

Entre las 230 marcas participantes estuvo Circle Hues, que presentó una colección de prendas holgadas en tonalidades tierra.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Desde el 20 y hasta el 28 de marzo, Beijing ha vuelto a transformarse en capital de la moda. En la edición número 30 de China Fashion Week, que ocupa distintos puntos de la ciudad, el gigante asiático vuelve a mostrar el pulso creativo de una industria que, si bien es menospreciada en términos de calidad, no deja de ser catalogada como la “fábrica del mundo” de la moda.

China Fashion Week
La marca LockFlyDuck creó una colección en la que predominaron las piezas en tonos azules inspirados en la naturaleza y la cultura de la región de Ilí, al noroeste de China.

La marca LockFlyDuck creó una colección en la que predominaron las piezas en tonos azules inspirados en la naturaleza y la cultura de la región de Ilí, al noroeste de China.

Originada en 1997, la Semana de la Moda de China —que se celebra dos veces al año, en marzo y octubre— se consolidó con el tiempo como uno de los encuentros más relevantes para la industria de la moda en Asia. Su programa no solo incluye desfiles, sino también concursos, exposiciones, foros y presentaciones que abarcan desde el prêt-à-porter hasta la alta costura.

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Hou Ruoyi, con su colección en colores pasteles, también se hizo un lugar en la Semana de la Moda de China.

Hou Ruoyi, con su colección en colores pasteles, también se hizo un lugar en la Semana de la Moda de China.

Este año participan más de 230 marcas y cerca de 400 diseñadores de distintos países, muchos de ellos a modo de debut. Dos de los que se destacaron este año para la próxima primavera fueron Circle Hues, con sus prendas holgadas en colores tierra, y los diseños minimalistas en colores pasteles de Hou Ruoyi, que contrastaron con la colección de LockFlyDuck, la marca que presentó piezas en tonos azules inspirados en la naturaleza y la cultura de la región de Ilí, al noroeste de China.

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