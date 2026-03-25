Lo más destacado de la Semana de la Moda de China, la vidriera creativa de la "fábrica del mundo"

Desde el 20 y hasta el 28 de marzo, Beijing ha vuelto a transformarse en capital de la moda. En la edición número 30 de China Fashion Week, que ocupa distintos puntos de la ciudad, el gigante asiático vuelve a mostrar el pulso creativo de una industria que, si bien es menospreciada en términos de calidad, no deja de ser catalogada como la “fábrica del mundo” de la moda.
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Originada en 1997, la Semana de la Moda de China —que se celebra dos veces al año, en marzo y octubre— se consolidó con el tiempo como uno de los encuentros más relevantes para la industria de la moda en Asia. Su programa no solo incluye desfiles, sino también concursos, exposiciones, foros y presentaciones que abarcan desde el prêt-à-porter hasta la alta costura.
Este año participan más de 230 marcas y cerca de 400 diseñadores de distintos países, muchos de ellos a modo de debut. Dos de los que se destacaron este año para la próxima primavera fueron Circle Hues, con sus prendas holgadas en colores tierra, y los diseños minimalistas en colores pasteles de Hou Ruoyi, que contrastaron con la colección de LockFlyDuck, la marca que presentó piezas en tonos azules inspirados en la naturaleza y la cultura de la región de Ilí, al noroeste de China.