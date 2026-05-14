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    Xi Jinping vuelve a poner a Taiwán como línea roja ante Trump

    China y Estados Unidos podrían entrar en “conflicto” si Washington gestiona mal la situación con Taiwán, advirtió el presidente chino Xi Jinping a su homólogo Donald Trump durante las cruciales conversaciones que mantuvo el jueves en Pekín

    El presidente chino Xi Jinping asiste a una ceremonia de bienvenida con el presidente estadounidense Donald Trump en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026.

    El presidente chino Xi Jinping asiste a una ceremonia de bienvenida con el presidente estadounidense Donald Trump en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El comercio, la inteligencia artificial (IA), la guerra en Ucrania y las tensiones en Oriente Medio también figuraron en la agenda de la reunión que mantuvieron este jueves 14 de mayo los dos líderes durante más de dos horas en el Gran Salón del Pueblo de Pekín.

    A su llegada, Trump recibió una fastuosa bienvenida, con una guardia de honor militar, salvas de cañón y multitudes de niños ondeando banderas chinas y estadounidenses.

    Leé además

    Donald Trump es recibido por el vicepresidente chino Han Zheng mientras el director ejecutivo de SpaceX, Twitter y el fabricante de automóviles eléctricos Tesla, Elon Musk, observa en el Aeropuerto Internacional de Pekín el 13 de mayo de 2026.
    Video
    Relaciones bilaterales

    Trump llega a Pekín para reunión clave de alta tensión con Xi Jinping
    Donald Trump y Xi Jinping.
    Financial Times

    Un Donald Trump debilitado visita a Xi Jinping

    Los niños coreaban: “¡Bienvenidos, bienvenidos, cálida bienvenida!”

    En ese contexto cuidadosamente preparado, los dos líderes pasaron rápidamente a algunos de los temas más delicados que dividen a Pekín y Washington.

    Embed - BREAKING: Trump shakes hands with Xi Jinping

    Isla Flashpoint

    “La independencia de Taiwán es incompatible con la paz en el estrecho de Taiwán ”, dijo Xi, según la cadena estatal china CCTV.

    La palabra china utilizada por Xi no significa necesariamente conflicto militar. También puede referirse a una confrontación política o diplomática.

    China considera a Taiwán, territorio autónomo, parte de su territorio y afirma que desea la reunificación con la China continental. Pekín asegura que prefiere la reunificación pacífica, pero nunca ha descartado el uso de la fuerza.

    Estados Unidos reconoce oficialmente a Pekín en lugar de a Taipéi, pero sigue siendo el principal proveedor de armas de Taiwán, una fuente de tensión con China que lleva mucho tiempo generando.

    Pekín ha intensificado la presión militar en torno a Taiwán en los últimos años, especialmente desde que Tsai Ing-wen asumió la presidencia en 2016 y tras la llegada al poder de Lai Ching-te en 2024. Ambos presidentes taiwaneses han rechazado categóricamente las reivindicaciones de China sobre la isla.

    El gobierno de Taiwán afirmó que Washington había reafirmado su apoyo durante las conversaciones del jueves.

    “La parte estadounidense reafirmó en repetidas ocasiones su claro y firme apoyo a Taiwán”, declaró a los periodistas la portavoz del gobierno, Michelle Lee.

    Embed - China critica duramente a EE. UU. por continuar armando a Taiwán • FRANCE 24 Español

    Intereses comerciales

    Las cuestiones económicas también fueron fundamentales en la cumbre, con casi 20 líderes empresariales estadounidenses acompañando a Trump a Pekín.

    Xi intentó tranquilizar a las empresas estadounidenses asegurándoles que China seguía abierta a los negocios extranjeros.

    “La puerta de la apertura de China seguirá abriéndose cada vez más”, dijo Xi, citado por la agencia estatal de noticias Xinhua.

    Varias importantes empresas tecnológicas estadounidenses llegaron con objetivos comerciales específicos.

    Tesla busca una mayor aprobación por parte de Pekín para su tecnología de conducción autónoma. Nvidia, por su parte, desea menos restricciones para los chips informáticos avanzados utilizados en sistemas de IA.

    Apple sigue dependiendo en gran medida de China, donde se produce alrededor del 90 por ciento de los iPhones que se venden en todo el mundo.

    Palabras cálidas

    Trump adoptó un tono amistoso al comienzo de la reunión. “Es un honor estar a tu lado y un honor ser tu amigo”, le dijo Trump a Xi. “La relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca. Nos espera un futuro fabuloso juntos”, agregó.

    Tras la primera ronda de conversaciones, Trump visitó el Templo del Cielo , un monumento histórico de Pekín declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Xi y Trump tienen previsto compartir un té y un almuerzo el viernes.

    Con información de agencias de noticias

    FUENTE:RFI

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