Trump reivindica “acuerdos comerciales fantásticos” con China; Beijing advierte sobre Taiwán

El mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó haber cerrado “acuerdos comerciales fantásticos” con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la reunión que mantuvieron ambos este viernes 15 de mayo, como clausura de una cumbre entre las superpotencias que, según el líder de la Casa Blanca, también ha culminado con una oferta china para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz.

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Trump llegó a Beijing con el objetivo de cerrar acuerdos en sectores como la agricultura, la aviación y la inteligencia artificial (IA), así como para mitigar las diferencias entre ambas partes en una serie de áreas geoestratégicas tensas, entre las que destaca la guerra en Medio Oriente.

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Las propuestas de Trump a Xi, a quien describió como un “gran líder” y “amigo”, fueron recibidas con un tono más moderado por parte del dirigente chino. Pero el republicano insistió en que la visita ha suscitado “muchas cosas buenas”.

“Cerramos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países”, celebró tras un paseo con el presidente chino entre los rosales de los jardines de Zhongnanhai, un complejo gubernamental situado junto a la Ciudad Prohibida de Beijing. “Hemos resuelto muchos problemas diversos que otras personas no habrían podido resolver”, añadió, sin dar detalles.

Xi Jinping definió el encuentro como una “visita histórica”, que sirvió de oportunidad para forjar “una nueva relación bilateral, que es una relación de estabilidad estratégica constructiva”. Además, prometió enviarle a Trump semillas para el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

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“Ayuda en Ormuz”

En una entrevista con Fox News tras concluir el primer día de la cumbre, Trump aseguró que Xi había aceptado varios puntos de la lista de deseos de Estados Unidos.

En cuanto a la guerra en Irán, el mandatario estadounidense afirmó que el líder chino se comprometió a no prestar ayuda militar a Teherán. “Dijo que no va a proporcionar equipo militar (...) lo dejó muy claro”, destacó Trump.

El republicano reveló que a Xi “le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz y dijo: 'Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría colaborar”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino pidió este viernes “un alto el fuego integral y duradero”.

“Las rutas marítimas deben reabrirse lo antes posible en respuesta a los llamamientos de la comunidad internacional”, instó Exteriores en un comunicado, en el que aseguró que “no tiene sentido continuar con este conflicto que, para empezar, no debería haber ocurrido”.

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Política sobre Taiwán “sin cambios”

Los cálidos apretones de manos y la pompa con la que se reunieron Trump y Xi el jueves se vieron eclipsados por una contundente advertencia de China sobre un punto geopolítico conflictivo mucho más antiguo: Taiwán.

Poco después de que comenzaran las conversaciones, los medios estatales chinos informaron que Xi le había dicho a Trump que los pasos en falso en el delicado tema de Taiwán podrían empujar a sus dos países a un “conflicto”.

La entrevista de Fox News no abordó el tema de Taiwán y Trump no hizo comentarios a los periodistas cuando se le preguntó al respecto el jueves, pero el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, declaró a la CNBC que el presidente daría más detalles “en los próximos días”.

En ese contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó el jueves a la NBC que “la política de EE.UU. sobre la cuestión de Taiwán no ha cambiado... a partir de la reunión”. Rubio afirmó que China había planteado el tema, pero “siempre dejamos clara nuestra postura y pasamos a otros temas”.

Taipei agraeció este viernes a Washington “por expresar repetidamente su apoyo”.

Xi-Trump Donald Trump junto a Xi Jinping, en Zhongnanhai, Pekín. EFE

Boeing, petróleo, soja

Trump no brindó detalles el viernes sobre los acuerdos comerciales que, según él, había sellado con China. Sin embargo, en la entrevista con Fox News, deslizó que uno de los "fantásticos" pactos es la compra de “200 grandes” aviones Boeing por parte de China.

Las acciones del gigante aeronáutico estadounidense cayeron tras los comentarios de Trump, en una señal de que el mercado esperaba una compra más ambiciosa por parte de Beijing. El presidente de EE.UU. añadió que su contraparte había manifestado interés en comprar petróleo y soja estadounidenses.

China, que es el principal cliente extranjero del petróleo iraní, compró pequeñas cantidades de crudo estadounidense antes de que Trump impusiera aranceles el año pasado.

Además, ha optado por aumentar las compras de soja de Brasil, mientras reduce las exportaciones de esa legumbre desde EE.UU..

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró a la CNBC que ambos presidentes hablaron de establecer “barreras de seguridad” para el uso de la IA.

Bessent añadió que las “dos superpotencias mundiales en materia de inteligencia artificial van a empezar a dialogar”, aunque los controles de exportación de Estados Unidos sobre la tecnología avanzada a China siguen siendo un punto delicado en las relaciones.

Con información de AFP

FUENTE:FRANCE24