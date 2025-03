Lollapalooza: los dos ritmos de un festival

Hubo un tiempo en que los festivales de música eran más que un simple espectáculo. Eran espacios de resistencia, de protesta y de unión. Eventos como Woodstock en 1969 o el Festival de la isla de Wight en 1970 no solo congregaban a miles de personas para escuchar a sus artistas favoritos, sino que también servían como plataformas para expresar descontento social, reivindicar derechos y promover cambios. La música era el vehículo, pero el mensaje era claro: libertad, paz y amor. Aquellos festivales eran un reflejo de una generación que buscaba transformar el mundo a través de la cultura.

Hoy, décadas después, los festivales de música como el Lollapalooza han tomado una forma distinta. Siguen siendo espacios de conexión, pero ahora están más enfocados en la experiencia global: una mezcla de entretenimiento, moda, marcas y, por supuesto, música. La esencia reivindicativa de antaño ha dado paso a una celebración masiva de la diversidad artística y cultural. Sin embargo, no por ello han perdido su poder transformador.

Lolla-2025.jpeg El Lollapalooza festejó en 2025 sus 10 años en Argentina.

De los fanáticos a los aventureros. Los festivales de música modernos, y el Lollapalooza­ no escapa a eso, se viven de dos formas radicalmente distintas, casi como si fueran mundos separados. Por un lado está el espectador de headliners, el que lo tiene todo calculado al milímetro: lleva semanas estudiando los horarios, sabe exactamente cuándo y dónde estar para no perderse ni un segundo de sus artistas favoritos. Son los primeros en llegar al escenario, los que aguantan horas bajo el sol con tal de estar en la barrera cuando suene ese hit que todos esperan. Y cuando finalmente llega el momento, y suenan los primeros acordes, la multitud estalla y ahí están ellos, coreando cada letra como si fuera el himno de su vida, sudando la camiseta pero con una sonrisa de oreja a oreja. No importa el cansancio, vale cada minuto de espera.