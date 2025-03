Diez artistas para ver en el Lollapalooza Argentina 2025 (y cinco para descubrir)

El exmiembro de NSYNC, Justin Timberlake, tomó un receso musical entre 2018 y 2024. Ahora regresa a los escenarios con su gira Forget Tomorrow Tour, en la que promociona su nuevo álbum Everything I Thought It Was. Timberlake cerrará la primera noche del Lollapalooza porteño, marcando su primera actuación en Argentina.

justin-timbrelake-afp.jpg Justin Timberlake. AFP

Shawn Mendes

Shawn Mendes, el cantante canadiense detrás de éxitos como Stitches, Treat You Better y Heart of Gold, regresa a Latinoamérica para liderar el cartel en el Lolla. Conocido por su fusión de pop y sonidos acústicos, Mendes ofrece shows cargados de energía y conexión con el público. Su paso por el festival es una oportunidad para escuchar sus hits en vivo y vivir una experiencia que confirma por qué es uno de los artistas más relevantes del pop actual.

Embed - Shawn Mendes - Heart of Gold (Live From The 2024 MTV EMAs)

Tool

La banda estadounidense de metal progresivo, conocida por su música única y su propuesta artística, finalmente hará su debut en Sudamérica. Con álbumes como Lateralus, Ænima y Fear Inoculum, Tool mezcla ritmos potentes y letras profundas. Sus conciertos son todo un espectáculo, con un gran despliegue musical y visuales que enriquecen la experiencia, lo que los ha consolidado como una de las bandas más influyentes y originales en su estilo.

Tool.png Tool en vivo. Scott Moran

Olivia Rodrigo

La joven estrella del pop Olivia Rodrigo debutará en Argentina en el festival con un show que promete ser inolvidable para los fanáticos. Será la encargada de cerrar la primera jornada del evento, el 21 de marzo. Según se recoge del setlist de sus espectáculos, la cantante interpreta un mix de canciones de sus dos placas, SOUR y GUTS, con éxitos como Vampire y Drivers License.

784446.jpg Olivia Rodrigo, una celebridad express que rompe récords

Rüfüs Du Sol

El trío australiano ganador de un Grammy, cerrará el festival el domingo 23 a última hora. Una cita en el que el grupo presentará su quinto álbum, Inhale / Exhale (2024). Formados en 2010, alcanzaron el número 1 en Australia con Atlas (2013) y ganaron popularidad con Bloom (2016) y su tema Innerbloom. Actualmente, están en su Exhale World Tour 2025, y su actuación incluirá éxitos como On My Knees y Music is better.

Embed - RÜFÜS DU SOL Innerbloom (Live at The Hordern Pavilion, Sydney)

Tan Biónica

Tras su exitoso regreso en 2023, este grupo argentino, que explora la nostalgia en su música, regresa a los grandes escenarios. Con su fusión de pop rock y electrónica, la banda promete un espectáculo vibrante y emotivo como los que dieron en Uruguay el año pasado.

Embed - Tan Bionica - Ciudad Mágica (En Vivo En River Plate)

Sepultura

Sepultura, la banda pionera del metal en Brasil y referente del rock más pesado en América Latina, se despedirá del público tras 40 años de carrera. El adiós de la banda creada por los hermanos Max e Igor Cavalera, que comenzó el año pasado en tierras cariocas, promete ser un show inolvidable.

sepultura.jpg Spultura.

Ca7riel y Paco Amoroso

Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero fueron juntos a la escuela primaria en Buenos Aires y compartieron talleres de música durante su infancia. Hoy son Ca7riel y Paco Amoroso, un dúo de trap experimental, hip hop, electrónica y pop. Ya han visitado Montevideo, y ahora es el turno de su presentación en el Lollapalooza. Lo harán el viernes 21, justo antes de Alanis Morissette.

Catriel-Paco-Amoroso.png

Tate McRae

A los 21 años, la artista canadiense está consolidando su estatus de estrella pop global con el lanzamiento de su tercer álbum, So Close to What. Algunos medios la han llamado la Britney Spears Gen Z y con canciones como Greedy o Exes se está posicionando para ser el nuevo ícono del pop global. Se presentará el sábado, justo antes de Shawn Mendes.

Embed - Tate McRae - greedy (Official Video)

Cinco propuestas musicales para descubrir

Inhaler

Es una banda de rock alternativo de Dublín, Irlanda, formada en 2012. Está compuesta por Elijah Hewson (hijo de Bono, líder de U2), Robert Keating, Josh Jenkinson y Ryan McMahon. Su álbum debut, It Won't Always Be Like This (2021), recibió elogios y la banda ha ganado popularidad rápidamente en la escena musical, destacando por su sonido fresco y enérgico. Tocan el sábado de tarde.

Inhaler.jpg

Caribou

El proyecto musical liderado por Dan Snaith llega al Lollapalooza con su estilo versátil que abarca géneros como el downtempo y la electrónica. Promete un espectáculo único para los fanáticos de la música electrónica y un gran cierre de festival.

Embed - CARIBOU - Can't Do Without You (Live At Brixton Academy 2015)

Rawayana

Formada en Caracas en 2007, Rawayana es una banda de rock alternativo que fusiona reggae, funk, soul y ritmos caribeños. Han lanzado varios álbumes aclamados, como Cuando los acéfalos predominan y ¿Quién trae las cornetas?, y han sido reconocidos con un Grammy Latino y una nominación a los Grammy. Su música refleja la compleja realidad política y social de Venezuela, convirtiéndose en una banda sonora para la migración venezolana y la identidad latina.

Embed - Rawayana - HIGH feat. Apache (Video Oficial)

Fontaines D.C.

Esta banda irlandesa llega a Buenos Aires con su estilo post-punk que ha cautivado a audiencias globales. Con álbumes como Dogrel, A Hero's Death y Skinty Fia, su música combina poesía y energía en vivo. En el festival, prometen un show intenso que recorrerá su discografía. Tocan el domingo, justo antes de Nathy Peluso.

Fontaines-DC.png

BLOND:ISH

Liderada por Vivie-Ann Bakos, es una DJ y productora canadiense nacida en Montreal. Comenzó su carrera en la música electrónica en 2007, destacándose por su estilo ecléctico que combina house, pop, indie y disco. A lo largo de los años, ha lanzado música en sellos como Kompakt y Get Physical Music, y ha actuado en festivales y clubes de renombre. En 2025, BLOND:ISH se convirtió en la primera mujer residente en Pacha Ibiza, marcando un hito en la escena electrónica. Acaba de lanzar su segundo álbum de estudio, Never Walk Alone, que explora temas de salud mental y conexión humana.

Embed - BLOND:ISH - Self Love (Official Lyric Video)

Entradas: precios y cómo comprar

Las entradas están disponibles exclusivamente en All Access:

Pase por 3 días (3 Day Pass) : Desde $AR 310.000 (unos 12.500 pesos uruguayos) + cargos de servicio en Preventa 7.

: Desde $AR 310.000 (unos 12.500 pesos uruguayos) + cargos de servicio en Preventa 7. Entrada por día (1 Day Pass): Desde $AR 140.000 (unos 5.600 pesos uruguayos) + cargos de servicio en Preventa 2.

Importante: Para evitar estafas, se recomienda adquirir las entradas únicamente a través de los canales oficiales.