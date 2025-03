Alanis Morissette en Lollapalooza Argentina 2025: el regreso de la cantante que marcó a una generación

Desde la era del grunge, las camisas a cuadros y los icónicos videos de Aerosmith con Alicia Silverstone, hasta el impacto de Alanis Morissette, ha pasado mucho tiempo. Tenía apenas 20 años cuando esta joven feminista escribió letras como You oughta know', que resonaban en las voces de muchas chicas, que las cantaban y gritaban como si estuvieran exorcizando un dolor que ninguna otra canción o medicina podría aliviar.

Ahora, el tan esperado regreso a Latinoamérica en el Lollapalooza coincide con la celebración del aniversario del álbum que la catapultó a la fama global: Jagged Little Pill. Este disco no solo vendió más de 30 millones de copias, sino que también le valió cuatro de sus siete premios Grammy, dejando un legado de auténticos himnos como Ironic y Hand in my pocket.

Antes de convertirse en una de las figuras más influyentes de la música contemporánea, Morissette, originaria de Ottawa, ya había dado sus primeros pasos en la industria con dos álbumes lanzados en Canadá durante su juventud: Alanis y Now Is The Time. Sin embargo, fue su traslado a Los Ángeles y su colaboración con el reconocido productor y compositor Glen Ballard —cuya trayectoria incluye trabajos con leyendas como Michael Jackson, Aretha Franklin y Barbra Streisand— lo que marcó un punto de inflexión en su carrera.

En 1995, bajo el sello discográfico de Madonna, Maverick Records, lanzó su tercer álbum, Jagged Little Pill, un trabajo que no solo le otorgó fama internacional, sino que también se convirtió en un símbolo de crecimiento personal y bienestar alcanzado con el tiempo. Este disco no solo definió su legado artístico, sino que también consolidó su lugar como una de las cantantes y compositoras más icónicas de su generación.

Con un enfoque autobiográfico en sus letras y una transición hacia un sonido más rockero, el disco superó todas las expectativas, consolidándose como un fenómeno cultural. Su primer sencillo, You oughta know, alcanzó la impresionante cifra de más de 20 millones de copias vendidas y se escuchaba en todas partes. Morissette reflexionó sobre este éxito en una entrevista con The Hollywood Reporter: “Cuando comparto una canción públicamente, deja de ser mía. En cierto modo, las canciones las escribo para liberarlas.

Con You oughta know, al compartirla, se convirtió en una invitación. Si algunas personas tenían miedo de su propia ira, ahí estaba yo en el escenario, exteriorizando la mía sin pedir disculpas. La gente la llamaba ‘la canción de la venganza’”. Este tema no solo marcó un hito en su carrera, sino que también resonó profundamente con una audiencia que encontró en sus palabras un reflejo de sus propias emociones.

Jagged Little Pill no es el título de una canción, sino una frase extraída de You learn, y encierra un significado muy particular. Morissette lo explicó en una entrevista: “Muchas veces, cuando estoy inmersa en una situación difícil, no me doy cuenta de que hay una lección oculta en ello. Es solo en retrospectiva que logro entender por qué pasé por eso. La letra, que luego dice 'solo trágala, se siente bien nadando en tu estómago”, se refiere a que siempre hay una especie de recompensa, aunque no llegue de inmediato'”. Este concepto de crecimiento y aprendizaje a través de las experiencias difíciles se convirtió en el corazón del álbum, resonando profundamente con sus oyentes.

El álbum alcanzó el primer puesto en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y una decena de países más, incluyendo Argentina y Uruguay, y se convirtió en uno de los discos más exitosos de la historia y uno de los más premiados. Morissette, con solo 21 años, fue la persona más joven en ganar el Grammy a Álbum del Año, un récord que mantuvo hasta que Taylor Swift lo superó en 2010, al ganarlo a los 20 años con Fearless.

Supposed Former Infatuation Junkie, su cuarto álbum, lanzado en noviembre de 1998, incluyó éxitos como Thank U y So pure, vendiendo 10 millones de copias, aunque sin alcanzar el impacto de Jagged Little Pill. En 1999, grabó Alanis Unplugged y visitó Uruguay con un recordado concierto en el Velódromo Municipal. Su quinto álbum, Under Rug Swept (2002), marcó su primera producción en solitario, sin Ballard, y llegó al número uno en varios países, con temas como Hands clean, que aborda el abuso sexual con poesía e indulgencia. Le siguieron So-Called Chaos (2004), Flavors of Entanglement (2008) y Havoc and Bright Lights (2012), consolidando su éxito con más de 60 millones de copias vendidas.

Tras su ruptura con Ryan Reynolds en 2007, escribió Torch, reflejando su dolor. Más tarde, conoció al rapero Souleye, con quien encontró una conexión única. En plena pandemia del coronavirus editó Such Pretty Forks in the Road. La fama abrumadora y un corazón algo frágil la alejaron de la música en su sentido más masivo. Hoy, Alanis parece haber aprendido a lidiar con la adversidad y los desbordes emocionales. “Me di permiso a no sublimar la ira física, la depresión y la tristeza, y sentimientos que nos dicen que no sintamos, especialmente a las mujeres. Estos son sentimientos que no te puedes permitir sentir, pero nuestros cuerpos están construidos para sentirlos. Así que o implotamos o explotamos. O actuamos, o nos enfermamos o nos deprimimos”, dijo a The Hollywood Reporter en su edición anual Women in Entertainment.

Su música, especialmente You Oughta Know, sigue resonando, como en la película Booksmart, donde una escena de karaoke la reintrodujo a nuevas generaciones.

Alanis ha encontrado en sus canciones un propósito catártico y de empoderamiento, recibiendo reconocimiento por su activismo feminista y ambiental. En base a EFE

Lollapalooza Argentina 2025: edición histórica para celebrar su 10° aniversario

Lollapalooza Argentina 2025 se prepara para marcar un hito en su décima edición con un cartel que combina estrellas internacionales y talentos locales. Los días 21, 22 y 23 de marzo, el Hipódromo de San Isidro será el escenario de este evento.

Artistas confirmados

El lineup incluye nombres como Justin Timberlake, quien ofrecerá su primer show en Argentina, Olivia Rodrigo en su debut en el país, Tool en su primera visita, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Tan Biónica, Rüfüs Du Sol, Wos, Nathy Peluso y muchos más.

Distribución por días

Viernes 21 de marzo : Justin Timberlake, Alanis Morissette, Foster the People, Los Ángeles Azules, Ca7riel & Paco Amoroso, Mon Laferte, Charlotte de Witte, Parcels, Lasso, entre otros.

: Justin Timberlake, Alanis Morissette, Foster the People, Los Ángeles Azules, Ca7riel & Paco Amoroso, Mon Laferte, Charlotte de Witte, Parcels, Lasso, entre otros. Sábado 22 de marzo : Shawn Mendes, Tool, Wos, Tate McRae, La K’onga, Zedd, Teddy Swims, Sepultura, The Marías, San Holo, entre otros.

: Shawn Mendes, Tool, Wos, Tate McRae, La K’onga, Zedd, Teddy Swims, Sepultura, The Marías, San Holo, entre otros. Domingo 23 de marzo: Olivia Rodrigo, Rüfüs Du Sol, Tan Biónica, Nathy Peluso, Benson Boone, Girl in Red, James Hype, entre otros.

Entradas: Precios y cómo comprar

Las entradas están disponibles exclusivamente en All Access:

Pase por 3 días (3 Day Pass) : Desde $AR 310.000 (unos 12.500 pesos uruguayos) + cargos de servicio en Preventa 7.

: Desde $AR 310.000 (unos 12.500 pesos uruguayos) + cargos de servicio en Preventa 7. Entrada por día (1 Day Pass): Desde $AR 140.000 (unos 5.600 pesos uruguayos) + cargos de servicio en Preventa 2.

Importante: Para evitar estafas, se recomienda adquirir las entradas únicamente a través de los canales oficiales.