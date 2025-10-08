Londres fue sede de los Albie Awards, los premios que entrega la fundación de George Clooney y su esposa

Por cuarta vez, la Fundación Clooney entregó los premios Albies, que reconocen la labor de personas comprometidas con la justicia y los derechos humanos. El Museo de Historia Natural de Londres fue la sede elegida para la ceremonia de entrega, la noche del 3 de octubre.
Emma Thompson fue una de las invitadas a la gala organizada por la Fundación Clooney para la Justicia.
AFP
Sus anfitriones, George Clooney y su esposa, la abogada libanobritánica Amal Clooney, explicaron que el cambio de locación de la premiación de Nueva York a Gran Bretaña se debió, primero, a que la pareja ya tenía previsto estar allí en esas fechas. Amal Clooney presentó en días previos un estudio en la Universidad de Oxford centrado en el uso de inteligencia artificial para mejorar el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y el avance del derecho internacional, realizado en colaboración con la Escuela de Gobierno Blavatnik.
Meg Ryan, de 63 años, también asistió a los Albie Awards.
AFP
La gala contó con las actuaciones de los cantantes John Legend y Brandi Carlile, y con el patrocinio de Charlotte Tilbury y Versace. Los homenajeados de esta edición fueron la activista gambiana Fatou Baldeh, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, el periodista estadounidense Marty Baron, la empresaria estadounidense Melinda French Gates y el también estadounidense Darren Walker, presidente de la Fundación Ford.