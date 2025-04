El cambio de look de George Clooney para debutar en Broadway

dAcompañado de varias estrellas de Hollywood y con un cambio de look en su pelo, George Clooney debutó en Broadway , en el teatro Winter Garden, con el estreno de Good Night, and Good Luck, una adaptación teatral de la película de 2005 que él mismo dirigió y coescribió.

Jennifer Lopez.jpg Jennifer Lopez eligió un vestido de terciopelo negro con escote de corazón para asistir al estreno de Good Night, and Good Luck en Broadway AFP

Uma Thurman.jpg Uma Thurman deslumbró con un conjunto de camisa y pollera larga de seda color marfil AFP

Para ello, el actor galardonado con cuatro Globos de Oro, dos premios Oscar y un Bafta, debió olvidarse de sus características canas y teñirse el pelo de castaño oscuro. Recientemente, en una entrevista concedida a The New York Times, Clooney bromeó sobre su cambio de look. “Mi mujer lo va a odiar porque no hay nada que te haga parecer más viejo que cuando un hombre mayor se tiñe el pelo”. Y agregó: “Mis hijos se van a reír de mí sin parar”.