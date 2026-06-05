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Madonna dio un show sorpresa en Times Square para presentar su nuevo álbum y celebrar el orgullo LGTBIQ+

Tras un anuncio apenas media hora antes por Instagram, la Reina del Pop logró reunir a más de 50.000 personas en el corazón de Manhattan

Con su show sorpresa, Madonna volvió a embanderarse y a celebrar la causa LGTBIQ+, una constante en sus más de 40 años de carrera.

Con su show sorpresa, Madonna volvió a embanderarse y a celebrar la causa LGTBIQ+, una constante en sus más de 40 años de carrera.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

“Madonna tocará en Times Square en 30 minutos. Vení ya”. Ese mensaje publicado en una historia de Instagram fue suficiente para que a los pocos minutos el corazón de Manhattan se transformara en una alfombra humana.

Y así, las más de 50.000 personas que posiblemente huyeron de sus oficinas y dejaron cualquier otra tarea de lado terminaron su jornada como nunca la hubieran imaginado: formando parte de un histórico show sorpresa de la Reina del Pop.

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Cuando el reloj marcó las 18.40 del jueves 4 de junio, un portal se abrió en un balcón armado en una de las gigantescas carteleras led de Times Square y la voz de Madonna irrumpió sobre la intersección de avenidas antes de que su figura apareciera en escena, recostada sobre una plataforma elevada que emergió desde abajo del escenario oculto tras las pantallas.

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Al ritmo de I Feel So Free empezó este concierto organizado en colaboración con la aplicación de citas Grindr que tuvo un doble objetivo: por un lado, dar inicio al Mes del Orgullo LGTBIQ+; por el otro, presentar su nuevo y decimoquinto álbum, Confessions II.

Días atrás la artista —que cantará en la final del Mundial, al igual que Shakira y BTS— empezó a hacer distintas publicaciones en su cuenta de Instagram con adelantos de su nuevo disco asociados a mensajes dirigidos al orgullo gay, que generaron expectativa en los aficionados acerca de un posible anuncio de gira o concierto. Sin ir más lejos, el primero de junio publicó un video de ella fumando y deseando un feliz Mes del Orgullo. Debajo del video, por si fuera poco, escribió: ¡Nos vemos pronto!

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El nuevo disco de Madonna se presenta como una continuación de Confessions on a Dance Floor, disco de 2005 que fue un éxito rotundo y revitalizó su carrera al posicionarse como número 1 en 40 países, con más de 12 millones de copias vendidas. Se prevé que Madonna presente oficialmente su nuevo álbum este viernes en el Festival de Tribeca mediante un corto de unos 10 minutos.

Esta segunda parte se caracteriza —al igual que la primera— por sus sonidos entre la música disco y electrónica, ritmos que resultan familiares por el trabajo en conjunto con el productor y DJ Stuart Price, con quien había coescrito el álbum de 2005, y quien tocó con la estrella de 67 años en Nueva York.

En el concierto sorpresa de 18 minutos, Madonna interpretó no solo canciones de su nuevo disco, sino también temas del de 2005 que arrasaron en todo el mundo, como Hung Up, Get Together y I Love New York. “¡Vamos, gais!”, dijo en el primer minuto, incitando al público.

Madonna
Confessions II, nuevo álbum de Madonna, será presentado oficialmente el 3 de julio.

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Además del DJ y productor, la artista estuvo acompañada por una decena de bailarines que se movían detrás de ella en una plataforma giratoria mientras las pantallas gigantes laterales mostraban el espectáculo en blanco y negro.

No es la primera vez que un músico da un concierto sorpresa en Times Square. Antes lo habían hecho Dua Lipa, Paul McCartney y Shakira, entre otros.

Por lo pronto, con su show sorpresa —transmitido en vivo en el canal de YouTube de Grindr— Madonna volvió a embanderarse y a celebrar la causa LGTBIQ+, una constante en sus más de 40 años de carrera.




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