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Madonna y Julia Garner juntas en Venecia reavivan la ilusión: ¿se confirma la biopic de la reina del pop?

En 2022, Garner resultó elegida por la propia Madonna tras un arduo y extenso proceso de audición; en enero de 2023, sin embargo, Universal Pictures decidió cancelar la película, aunque todo parece indicar que el proyecto sigue en pie

Madonna y la actriz Julia Garner publicaron un video juntas en el que cantan Like a Virgin en Venecia y así parecen confirmar que la biopic de la reina del pop sigue en pie.

Madonna y la actriz Julia Garner publicaron un video juntas en el que cantan Like a Virgin en Venecia y así parecen confirmar que la biopic de la reina del pop sigue en pie.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Madonna y la actriz Julia Garner —conocida principalmente por las series Ozark e Inventando a Anna— publicaron un video juntas en el que se las ve paseando en una góndola en Venecia cantando Like a Virgin, todo lo que parecía hacer falta para confirmar lo que aún provocaba cierta duda: la biopic de la reina del pop sigue en pie, y será Garner la encargada de encarnarla.

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Ya en diciembre, la actriz había dicho a la revista W Magazine que continuaba vinculada al proyecto: “No puedo decir demasiado al respecto, pero sí, es un trabajo en proceso”, declaró entonces, sin dar más detalles sobre el estado de la producción.

Madonna y Julia Garner
En diciembre del 2023 Julia Garner se sumó al show de The Celebration Tour de Madonna en Nueva York.

En diciembre del 2023 Julia Garner se sumó al show de The Celebration Tour de Madonna en Nueva York.

En 2022, Garner resultó elegida por la propia Madonna tras un arduo y extenso proceso de audición en el que la actriz tuvo que bailar y cantar frente a la artista para convencerla de que sería ella la persona indicada para interpretarla. “No soy bailarina profesional, pero tuve que convencerla de que podía hacerlo. Pensé: ‘¿Qué haría Madonna?’”, contó Garner. Pero en enero de 2023 Universal Pictures decidió cancelar la película, dirigida y coescrita por Madonna junto con Erin Cressida Wilson y Diablo Cody.

Madonna y Julia Garner
El año pasado la actriz y la reina del pop posaron juntas en la ceremonia de los Premios Oscar, una muestra del vínculo que han mantenido pese a las idas y vueltas del proyecto.

El año pasado la actriz y la reina del pop posaron juntas en la ceremonia de los Premios Oscar, una muestra del vínculo que han mantenido pese a las idas y vueltas del proyecto.

Ahora, tras muchas idas y vueltas, el dúo reavivó la ilusión, un movimiento que coincide con la noticia de que Netflix desarrollará una serie sobre la vida de la cantante en colaboración con Shawn Levy, productor de Stranger Things, una producción que no reemplazará al biopic.

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