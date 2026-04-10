Menos pausas, más control: las nuevas reglas para el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo será distinto por su formato ampliado a 48 selecciones y su despliegue en tres países. También lo será por cómo se jugará. La FIFA , junto con la International Football Association Board (IFAB), avanzó en una serie de ajustes reglamentarios que apuntan a corregir algunos de los vicios más instalados del fútbol moderno: la pérdida deliberada de tiempo, las interrupciones constantes y las protestas que diluyen la autoridad arbitral. La idea de fondo es simple pero ambiciosa: aumentar el tiempo efectivo de juego sin alterar la esencia del deporte.

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Uno de los cambios más concretos se verá en las reanudaciones. Tanto en los saques de banda como en los de meta, el ejecutante tendrá un margen muy acotado —alrededor de cinco segundos— para poner la pelota en juego. Si no lo hace, la posesión cambiará automáticamente de manos: en el lateral, será para el rival; en el caso del saque de arco, se concederá un córner.

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Las sustituciones también entran en esta lógica. El jugador sustituido deberá abandonar el campo en un máximo de diez segundos. Si no cumple, el suplente no podrá ingresar hasta que pase al menos un minuto y el juego se detenga nuevamente. Es un ajuste que apunta directamente a esas salidas lentas y calculadas que suelen aparecer en los tramos finales de los partidos.

En paralelo, se endurece el criterio frente a las interrupciones por lesiones. Cuando un futbolista reciba atención médica dentro del campo y el árbitro detenga el juego, no podrá reincorporarse de forma automática. Deberá permanecer al menos un minuto fuera antes de volver. La intención es doble: evitar simulaciones y, al mismo tiempo, obligar a que cada detención tenga un costo deportivo real.

También cambia el criterio disciplinario. No se sancionará con tarjeta amarilla una infracción destinada a evitar un gol o una ocasión manifiesta si el árbitro aplica la ley de ventaja y la jugada termina en gol.

Solo el capitán

En la gestión del partido, además, se refuerza una línea que ya se venía probando en torneos recientes: solo el capitán podrá dirigirse al árbitro. El objetivo es ordenar el diálogo dentro del campo, reducir los reclamos colectivos y evitar escenas en las que varios jugadores rodean al juez tras cada fallo.

Pausa de hidratación

A su vez, se anunciaron pausas de hidratación en cada tiempo, más allá de las condiciones climáticas. Si bien el Mundial se jugará en distintas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, muchas de ellas con temperaturas elevadas, la decisión apunta a estandarizar el cuidado de los futbolistas en un calendario cada vez más exigente.

VAR FIFA futbol

Un VAR más presente

El rol del Video Assistant Referee (VAR) gana protagonismo. El sistema amplía su margen de intervención en situaciones que antes quedaban al límite del protocolo. La International Football Association Board habilitó revisar con mayor flexibilidad errores claros en acciones que pueden cambiar el rumbo de un partido, incluso cuando no encajan de forma estricta en las cuatro categorías clásicas (gol, penal, roja directa o identidad equivocada).

En ese marco, el VAR podrá intervenir para corregir una segunda tarjeta amarilla claramente errónea que derive en expulsión, revisar la concesión equivocada de un córner —siempre que la corrección sea inmediata y no retrase la reanudación— y corregir casos de identidad equivocada, lo que permitirá cambiar una tarjeta (amarilla o roja) si fue mostrada al jugador incorrecto.

En la práctica, esto implica que el VAR podrá sugerir revisiones en jugadas en las que exista una infracción previa no advertida —por ejemplo, en la génesis de un gol— o en decisiones disciplinarias que, sin ser una roja directa evidente, tengan un impacto significativo en el desarrollo del juego. La intención es achicar zonas grises del reglamento que, hasta ahora, dejaban fallos importantes fuera de corrección.

Al mismo tiempo, se busca que las intervenciones sean más rápidas y claras. La FIFA insiste en que el objetivo no es aumentar la cantidad de revisiones, sino mejorar su precisión y reducir los tiempos muertos asociados. En ese sentido, también se promueve una comunicación más transparente en los estadios, con explicaciones más directas de las decisiones arbitrales cuando interviene la tecnología.