Maná, Katy Perry y Alanis Morissette, en la triple ceremonia de inauguración del Mundial de fútbol

De esta manera, se establecerá un nuevo hito con la celebración de tres ceremonias de apertura en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles, en las que Canadá, México y Estados Unidos se unirán para dar inicio al espectáculo más grande del mundo, destacó la FIFA en un comunicado.

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La ceremonia en la capital mexicana comenzará 90 minutos antes (14 horas de Uruguay) del partido inaugural del Mundial, entre México y Sudáfrica, y tendrá como tema principal expresiones culturales mexicanas.

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Entre los artistas anunciados están Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, que mezclarán sus presentaciones con danza y arte tradicional, además de talentos indígenas y artistas folclóricos. “El mundo compartirá este momento y así comenzará este torneo”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, citado en el comunicado.

El Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como el Estadio Azteca, se convertirá en el primero en albergar partidos de tres Copas del Mundo masculinas, después de las ediciones de 1970 y 1986 .

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Un día después, turno de Canadá y Estados Unidos

El viernes 12 de junio será el turno de Canadá y Estados Unidos de realizar sus ceremonias inaugurales.

Canadá presentará en el Estadio de Toronto su celebración a cargo de estrellas mundiales de la música como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fateh, entre otros.

“A través de la música, la cultura y presentaciones inolvidables, le daremos la bienvenida al mundo con una celebración que es típica de Canadá (...) El momento en el que Canadá ocupe su lugar en el mayor espectáculo del fútbol será uno de orgullo, unidad y emoción”, anticipó Infantino.

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Los Ángeles, la capital mundial del entretenimiento, acogerá la ceremonia de apertura de Estados Unidos con artistas del calibre de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, que repite tras participar de la fiesta en Ciudad de México el día antes.

“La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus muchas diásporas, y resalta la influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop, a la vez que muestra cómo la música une a las personas de todo el país”, agregó el presidente de la FIFA.

Estados Unidos acogerá la mayoría de los 104 partidos del certamen incluidos todos los choques de cuartos de final, de semifinales, el partido por el tercer puesto y la final, el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford, vecina a Nueva York.

Con AFP

FUENTE:RFI