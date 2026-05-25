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    La inteligencia artificial se mete en las tribunas con canciones para el Mundial

    Los aficionados del Mundial están utilizando la IA para producir en masa canciones virales que apoyan a sus selecciones antes de que la bola eche a rodar el 11 de junio

    Video de Brasil com s de M4IA.

    Video de Brasil com s de M4IA.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Pero a muchos usuarios no parece importarles. Algunos incluso muestran preferencia por las tonadas generadas con inteligencia artificial (IA) frente a un himno oficial que la FIFA encargó a los músicos Jelly Roll y Carin Leon.

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    Embed - Shakira, Burna Boy - Dai Dai (Official Video)

    Hace pocas semanas, también se estrenó una esperada canción del Mundial de Shakira, pero la moda de los temas creados con IA seguía generando entusiasmo en las redes sociales de cara al torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

    La tendencia parece haber comenzado con una melodía dedicada a la selección francesa, Imbattables (Invencibles), publicada en febrero por el artista Crystalo, que en Spotify figura como el “primer creador musical con IA” de Francia.

    Embed - "Imbattables" - France World Cup 2026 Song

    La melodía empieza con una dinámica de llamada y respuesta en la que se enumeran los nombres de Kylian Mbappé y otras estrellas de la selección francesa.

    Tendencia para “recrear” sensaciones

    Un himno brasileño le siguió, con un formato similar de cántico de nombres y una melodía phonk -mezcla de trap y hip hop- de moda. El productor Guilherme Maia, que utiliza el nombre artístico M4IA, dijo haberlo creado superponiendo distintos elementos que había armado con la ayuda de la IA.

    Embed - M4IA - Brasil Com S (Official Visualizer)

    Pistas para potencias como Portugal, Argentina y Alemania, entre muchas otras, pronto surgieron en las plataformas y cosecharon elogios de los fanáticos.

    Pero mientras que la versión brasileña se parecía mucho al prototipo francés, las tonadas posteriores copiaron exactamente el formato de Maia.

    Cada una reciclaba el ritmo phonk y enumeraba los nombres de los jugadores antes de pedir respeto para el “rey” del equipo, un recurso reservado para figuras como Cristiano Ronaldo en el tema de Portugal o Lionel Messi en la versión de Argentina.

    “Lo que veo que ocurre ahora tiene más que ver con la gente siguiendo una tendencia o intentando recrear una sensación”, dijo Maia a la AFP, al señalar que la emulación artística siempre ha existido en la música.

    Aunque se mostró entusiasmado con las posibilidades que abre la IA para la producción, reconoció que la tecnología plantea nuevas cuestiones sobre los derechos de autor.

    “En la música hay reglas claras. No puedes simplemente copiar el trabajo de otra persona o usar samples sin permiso, aunque haya IA de por medio”, sostuvo.

    Embed - PORTUGAL INVICTOS ► WORLD CUP 2026 Song (FULL VERSION) | 4K

    Debate sobre el crédito

    Maia recalcó que él inventó la pista por su cuenta y que usó la IA como asistente para elaborar ciertos elementos, en lugar de pedirle a una herramienta de generación musical que creara una canción con una sola indicación.

    Pero Jason Palamara, profesor adjunto de tecnología musical en la Universidad de Indiana, dijo que, tal y como están concebidos los modelos, no queda claro cómo se reconoce a los artistas cuando se utilizan sus obras protegidas por derechos de autor para entrenarlos.

    “Tuvo que salir de alguna parte”, afirmó.

    Las inconsistencias que pueden aparecer en las imágenes generadas por IA también pueden surgir en la música creada con esta tecnología.

    Por ejemplo, una canción hecha por un fan para la selección de Portugal fue cantada con acento brasileño, mientras que, en una versión colombiana, el nombre de pila de James Rodríguez se pronunció en inglés en lugar de en español.

    La música creada con IA también puede carecer de complejidad, señaló Palamara. “Es un producto compacto, en lugar de un producto en el que haya múltiples pistas que se han ido incorporando y que le dan más textura”.

    Aun así, Morgan Hayduk, codirector ejecutivo de la empresa de software de derechos musicales Beatdapp, dijo que los oyentes que disfrutan las canciones de aficionados futboleros quizá no estén buscando complejidad artística. “Les gusta la música y les gusta la historia de que provenga de un modelo de lenguaje grande y no de un compositor o de una banda“, apuntó Hayduk.

    Afirmó que, pese a las preocupaciones sobre cómo se adaptará el sector a la IA, las canciones de éxito rápido que los fans pueden corear o que pueden aparecer en anuncios publicitarios son un claro ejemplo de cómo se puede utilizar la música generada por IA actualmente.

    “Saber qué hay detrás de un resultado generativo, como una canción de aficionados para el Mundial, es el espinoso Rubicón que la industria musical tiene que cruzar ahora”.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

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