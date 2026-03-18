Moda sin reglas: la campaña que destaca la expresión personal y el estilo global

La nueva serie global de H&M, realizada con el prestigioso fotógrafo Rafael Pavarotti tiene por objetivo capturar a las personas, el estilo y la energía de ciudades de todo el mundo

“Realmente no creo en las reglas de la moda”, expresa la rapera estadounidense Ice Spice­, una de las nuevas figuras del hiphop global. “¡Odio las reglas!”, agrega la modelo etíope, actriz y activista Liya Kebede­, una de las primeras modelos africanas en convertirse en rostro de grandes marcas de lujo.

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Ice Spice La rapera y compositora estadounidense Ice Spice dice no creer en las reglas de la moda. Ambas forman parte de una serie global de H&M, junto con el prestigioso fotógrafo Rafael Pavarotti, que tiene por objetivo capturar a las personas, el estilo y la energía de ciudades de todo el mundo. El proyecto empezó en Nueva York y continuará el próximo invierno en Río de Janeiro, con diferentes ciudades que se anunciarán en las siguientes temporadas.

H&M Paloma Elsesser es una modelo estadounidense referente del movimiento que aboga por la diversidad corporal. En su primera parte mezcla rostros conocidos como el de Spice, la modelo referente del movimiento Body Positivity Paloma Elsesser y el creador de contenido Kareem Rahma con personas desconocidas. Todos ellos comparten a través de fotografías y videos su relación con la moda y lo que significa para ellos el estilo personal.

H&M El rapero emergente Jay Guapo está vinculado a la estética callejera contemporánea. “Cada vez que caminas por Nueva York te encuentras con gente así. Gente que llama la atención sin proponérselo, gente que encierra todo un mundo en la forma en que te mira. Vanguardista, poética y real. Para mí, ese es el espíritu de la ciudad”, señala el fotógrafo.

Liya Kebede La modelo etíope, actriz y activista Liya Kebede fue una de las primeras africanas en convertirse en rostro de grandes marcas de lujo. En tanto, el director creativo de la marca, Jörgen­ Andersson, señala que la mezcla de personajes consolida la visión democrática de la moda: “Refleja nuestra creencia en animar a las personas a ser ellas mismas, celebrando la expresión personal, la individualidad y la idea de que la moda es una colección de expresiones diversas en lugar de una estética o un look singular”.