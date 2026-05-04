¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Soda Stereo paga su deuda con Montevideo, aunque sea con apoyo de la tecnología

La gira Ecos mezcla a Gustavo Cerati en versión digital con Zeta Bosio y Charly Alberti en vivo; un recorrido de hits, sin improvisación, donde el público acepta el juego y las canciones sostienen todo

&nbsp;Soda Stereo en el Antel Arena.

 Soda Stereo en el Antel Arena.

FOTO

@eselfoca
Búsqueda | José Frugoni
Por José Frugoni

La noche arranca rara. No por el clima ni por la previa. Se nota algo distinto. Las luces se apagan y lo primero que suena es esa guitarra repetitiva de la canción Ecos. Un loop casi hipnótico. Ahí todavía manda la cabeza. Uno piensa en todo lo que leyó, vio en redes sociales, en la pregunta obvia que sobrevuela el show. ¿Hacía falta? La duda dura poco.

Con las luces bajas aparecen tres figuras. Se ven piernas, apenas siluetas. Caminan, se acomodan. Y ahí se rompe la idea de lo que venías a ver. Es otra cosa. Una especie de pacto silencioso que nadie firmó, pero que todos aceptan. Eso que sigue no es un recital de rock de los de siempre. Tampoco es fácil decir qué es.

Leé además

Soda Stereo ensayando para la gira de Signos.
Ecos del pasado

Soda Stereo en Uruguay: del debut en Punta del Este al fracaso en Montevideo y su regreso tecnológico

Por José Frugoni
Gustavo Cerati durante un show de Soda Stereo en 2007.
La nostalgia como negocio

Soda Stereo regresa a los escenarios: la tecnología que hará posible reencontrarse con Gustavo Cerati

Por José Frugoni
Antel-Arena-Soda-Stereo

Es Soda Stereo en 2026. Gustavo Cerati murió hace más de una década y, sin embargo, habla, canta y ocupa el centro del escenario. Es la gira Ecos. Un show armado sobre grabaciones reales de la banda, con Cerati reconstruido en versión digital, mientras Zeta Bosio y Charly Alberti tocan en vivo. No hay improvisación. Todo está medido al detalle.

El Antel Arena está lleno. Remeras de Soda por todos lados. Padres con hijos. Gente que los bailó mezclada con jóvenes que nunca los vieron en vivo. Todos mirando mucho más la pantalla que el escenario. Teléfonos en alto desde el primer tema.

Embed

De arranque, el sonido pega fuerte. Mérito de Adrián Taverna, histórico sonidista de la banda y encargado de armar la base sonora del show. Todo suena potente, limpio… por momentos, demasiado perfecto. Porque ese es uno de los puntos. Todo lo de Cerati está grabado. Todo está medido. No hay margen para el error ni para la sorpresa. Y eso le quita un poco de vida.

Pero las canciones siguen funcionando. Juego de seducción aparece enseguida. Después Nada personal. Y ahí aparece por primera vez Cerati. No como un video más ni como archivo viejo. Es otra cosa. Un cuerpo reconstruido, con movimientos, con guitarra, que parece real.

Soda-stereo.jpg

La reacción es inmediata. Gritos, teléfonos, sorpresa. Y también algo más incómodo. Porque el cerebro tarda unos segundos en procesar lo que ve. Y cuando lo hace, ya es tarde. Compró.

Cerati saluda. Dice “hola, preciosuras”. Frases sacadas de shows viejos, ensambladas al detalle. Zeta y Charly casi no hablan en toda la noche. Solo tocan. Acompañan. En un momento, Cerati los saluda y Zeta responde: “Hola, Gus”. Es la excepción. El que lleva la voz es él.

El show avanza como una máquina bien aceitada. Un hit atrás de otro Hombre al agua, En la ciudad de la furia, Persiana americana. No hay respiro. Tampoco hay desvíos. Todo sigue un guion claro.

En algunos momentos, el truco se diluye. Mirás fijo y parece real. No hay distancia. No hay pantalla. Hay tres tipos tocando. Después cae la ficha. Y ahí está el juego psicológico más fuerte del espectáculo. No se trata de creer o no. Se trata de aceptar el juego.

Soda-Stereo-2026

Hay dos momentos con animación. En Cuando pase el temblor, Alberti y Bosio se retiran y entran visuales en 3D con estética del videoclip original. En Zoom, las animaciones pasan a ser protagonistas.

Funciona de a ratos. En otros, satura.

Embed

Hay momentos originales cuando bajan los efectos. Un misil en mi placard en versión más unplugged. También hay rarezas como Luna roja y Toma la ruta. No todo es grandes éxitos.

Pero el corazón del show está en otra parte. En esa mezcla extraña entre lo vivo y lo reconstruido. Cerati cambia de guitarra. Usa pedales para los efectos. Se mueve con naturalidad. Todo perfectamente sincronizado.

El tramo final levanta otra vez. Zeta y Charly bajan del escenario y se meten entre la gente, en dos tarimas en el campo. Cercanía real, sin pantalla de por medio. Arranca De música ligera. En la pantalla, imágenes de Cerati de distintas épocas cantando el clásico. Archivo puro. Sin reconstrucción. Sin avatar.

La gente canta todo. No hace falta tecnología. Es el momento más fuerte de la noche.

El show dura una hora cuarenta. Sale redondo. Sin errores visibles. No es un recital de rock en el sentido clásico. Tampoco es solo un experimento tecnológico. Es una experiencia. Una donde la nostalgia está digitalizada, y donde el público acepta, casi sin discutir, un engaño consciente.

Al la salida, la pregunta queda flotando. No tanto si esto está bien o mal. Sino qué viene después. Si esto es el futuro de los conciertos o un caso puntual difícil de repetir. Si otras bandas van a seguir este camino. Si la tecnología va a empujar cada vez más fuerte sobre qué significa ver a alguien en vivo.

Por ahora, lo que queda es más simple. Uruguay, al fin, tuvo su Soda Stereo. Aunque haya sido así.

Las fotos que acompañan esta nota son oficiales. Son las mismas para todos los medios. No hubo acceso para fotógrafos de prensa. Un recital también se cuenta desde distintos ojos, no solo desde lo que muestra la producción. Cuando todo sale de un solo lugar, parte de lo que pasa queda afuera.

Selección semanal
Logística

ANP dio visto bueno a proyecto de Buquebus para concesión de terminal de pasajeros y cruceristas

Por Redacción Búsqueda
Diálogo social

El Ministerio de Economía se pone al frente de la reforma de la seguridad social

Por Redacción Búsqueda
Sistema financiero

Bandes Uruguay dice que tiene una “estructura más robusta”; volvió a perder en 2025

Por Redacción Búsqueda
Finanzas públicas

Ministerio de Economía reunió a agentes para analizar “agenda” de desarrollo del mercado de capitales

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

 Soda Stereo en el Antel Arena.

Soda Stereo paga su deuda con Montevideo, aunque sea con apoyo de la tecnología

Por José Frugoni
Carl Honoré: “Cada vez más personas se dan cuenta de que debemos reconectar con nuestra tortuga interior”

Carl Honoré: “Cada vez más personas se dan cuenta de que debemos reconectar con nuestra tortuga interior”

Por Patricia Mántaras de la Orden
Mundial 2026: la dimensión económica y tecnológica de un torneo sin precedentes

Mundial 2026: la dimensión económica y tecnológica de un torneo sin precedentes

Por Redacción Galería
Residencia Mingus (domingos): Augusto Durañona (piano), Juan Pablo Szilagyi (contrabajo) y Mateo Ottonello (batería).

La esquina sagrada del jazz en Montevideo

Por Javier Alfonso