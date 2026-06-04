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    Una obra de teatro que retrata a cinco artistas encerrados por su “locura” hasta su último día

    El sueño de la razón produce monstruos, de Fernando Rodríguez Compare, en una casa de bulevar Artigas, teatraliza el sufrimiento de Séraphine Louis, Camille Claudel, Antonin Artaud, Sylvia Plath y Vaslav Nijinsky

    Gabriela Fumia (Plath), Alain Blanco (Artaud), Esteban Gervaz (Nijinsky), Fabiana Charlo (Claudel) y Gabriela Quartino (Louis).

    Gabriela Fumia (Plath), Alain Blanco (Artaud), Esteban Gervaz (Nijinsky), Fabiana Charlo (Claudel) y Gabriela Quartino (Louis).

    FOTO

    Alejandro Persichetti
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    “El arte también puede ser un abismo”, dice la consigna promocional de la obra. En este caso, otro lema podría haber sido: “El arte también puede ser un salvavidas”. El dramaturgo y director Fernando Rodríguez Compare eligió a cinco artistas reconocidos e influyentes que tienen en común haber padecido trastornos de salud mental que los llevaron a terminar sus días en un manicomio, y cuenta sus historias en una obra de teatro.

    El Grupo Teatro Siglo XXI estrenó la obra El sueño de la razón produce monstruos, definida por sus creadores como “una experiencia teatral inmersiva” en la que el público recorre las habitaciones de una casona montevideana y se adentra en la intimidad de cinco artistas icónicos de los siglos XIX y XX, en breves monólogos concatenados. Los personajes retratados son la pintora Séraphine Louis, interpretada por Gabriela Quartino, la escultora Camille Claudel (Fabiana Charlo), el poeta y dramaturgo Antonin Artaud (Alain Blanco), la escritora y poeta Sylvia Plath (Gabriela Fumia) y el bailarín y coreógrafo Vaslav Nijinsky (Esteban Gervaz).

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    EL SUENO DE LA RAZON_PER1653 (c)A_Persichetti 2026
    Fabiana Charlo interpreta a Camille Claudel.

    Fabiana Charlo interpreta a Camille Claudel.

    La casa donde transcurren estas historias es la sede de la Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos (Bulevar Artigas 1327), una locación que en los últimos años ha albergado otras puestas en escena, como Inédita María Eugenia, sobre la vida de María Eugenia Vaz Ferreira, y Murmuria, sobre mujeres presas políticas en la dictadura. Es una construcción amplia, de dos plantas, que contiene tanto salas espaciosas, ideales para una teatralidad expansiva, como habitaciones pequeñas, propicias para escenificar climas oscuros y opresivos. La puesta, íntima y por momentos claustrofóbica, dispone una reducida presencia de público: 24 espectadores por función.

    Las butacas se disponen de manera de habilitar, en cada sala, el mayor espacio posible para los intérpretes. Como resultado, se trata de un espectáculo de gran potencia actoral; la atención se concentra en el cuerpo y la mirada de quien actúa, siempre a una distancia de apenas dos o tres metros del público.

    EL SUENO DE LA RAZON_PER1922 (c)A_Persichetti 2026
    Alain Blanco es Antonin Artaud.

    Alain Blanco es Antonin Artaud.

    Un guía interpretado por Ricardo Perdomo, caracterizado como un mayordomo, introduce a cada uno de los personajes —tres de los cinco son franceses— y conduce al público a través de los pasillos. En las habitaciones situadas en el subsuelo presenciamos los monólogos de Louis y Claudel.

    La pintora murió en un hospicio psiquiátrico de París en 1942, en plena ocupación nazi, tras permanecer encerrada durante varios años. Su obra, hecha con pintura común y corriente mezclada con tierra y cera de velas, fue valorada mucho después. La escultora fue discípula, amante y pareja del escultor Auguste Rodin, y fue internada por su familia debido a sus vaivenes emocionales, causa más que suficiente en esos tiempos para ser declarada oficialmente “loca”. Vivió encerrada sus últimos 30 años. Similares circunstancias determinaron los encierros de Artaud y Plath: el influyente renovador del teatro contemporáneo fue encerrado por delirios místicos y escándalos públicos y la novelista estadounidense por su depresión severa, que la llevó intentar suicidarse. Nijinsky, en tanto, fue diagnosticado con esquizofrenia tras protagonizar varios episodios violentos.

    EL SUENO DE LA RAZON_PER2583 (c)A_Persichetti 2026
    Gabriela Fumia en la piel de Sylvia Plath.

    Gabriela Fumia en la piel de Sylvia Plath.

    Los monólogos no describen exhaustivamente las circunstancias que llevaron a los personajes a la reclusión en pabellones psiquiátricos, sino que se centran en reflejar su estado emocional y se nutren de algunos elementos de gran potencia, como la silla de ruedas en el caso de Artaud, la pileta con agua de Claudel y el espacio del que dispone Nijinsky, que le permite bailar y desplazarse.

    Los recursos arquitectónicos de la casa son explotados con efectividad por la dirección: desde la ínfima banderola en la mazmorra de Claudel hasta los grandes ventanales de piso a techo de la sala de Nijinsky, pasando por el foyer con la escalera donde Plath y Artaud desgranan su historia y entregan —junto con Charlo en la planta inferior— los mejores momentos de la obra.

    EL SUENO DE LA RAZON_PER3036 (c)A_Persichetti 2026
    Esteban Gervaz es Vaslav Nijinsky.

    Esteban Gervaz es Vaslav Nijinsky.

    Contribuyen a la calidad del espectáculo la muy elocuente selección musical de Rodríguez Compare, el vestuario de Cecilia Parra, la iluminación de Álvaro Domínguez y el trabajo corporal, a cargo de Norma Berriolo. El sueño de la razón produce monstruos está en cartel hasta el domingo 14, los sábados a las 19 y 21.30 horas y los domingos a las 18, con entradas en Redtickets.

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