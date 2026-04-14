Mujeres, ¿más exigidas en escena?: el show “minimalista” de Justin Bieber en Coachella reabrió el debate

El Festival Coachella empezó y enseguida encendió el debate no solo por los precios inflados de todos los servicios que giran en torno a esta celebración en California, sino por otra temática que evidenciaron sus principales shows. Los grandes nombres anunciados para este año fueron Sabrina Carpenter, Karol G y Justin Bieber, quienes tocaron en los primeros días del festival. Ellas dieron todo de sí, y más, mientras que el show de Justin Bieber fue catalogado de minimalista, un eufemismo que muchos criticaron por justificar la ausencia de producción.