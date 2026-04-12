¿Quiénes son los superancianos y por qué no envejecen como las demás personas?

Tienen más de 80 años, pero no envejecen de forma típica. Sus capacidades cognitivas son equivalentes a las de quienes son al menos tres décadas más jóvenes. Les gusta rodearse de buena compañía y suelen tener relaciones de amistad positivas y perdurables. Ellos son los “superancianos” (superagers), el grupo etario y funcional que desde hace 25 años desvela a los científicos de la Facultad de Medicina de Feinberg de la Universidad de Northwestern (Chicago, Estados Unidos ). Estos investigadores buscan comprender los rasgos biológicos y de estilo de vida que distinguen a estas personas de quienes envejecen normalmente.

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Para los científicos, el punto está en que este grupo de personas desafía la creencia arraigada de que el deterioro cognitivo es una parte inevitable del envejecimiento . Por eso, al identificar los rasgos biológicos y conductuales asociados a la superancianidad, los científicos esperan descubrir nuevas estrategias para promover la resiliencia (capacidad de adaptación y resistencia) cognitiva y poder así retrasar o prevenir el alzhéimer y otras enfermedades que causan deterioro cognitivo y demencia. Además de ciertas características biológicas, las relaciones de amistad fuertes y de calidad parecen ser una de estas estrategias.

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El término superager lo creó el doctor M. Marsel Mesulam, quien en los años 90 fundó el Centro Mesulam de Neurología Cognitivia y Alzheimer de la Universidad de Northwestern. Allí, desde hace más de dos décadas, los superancianos son evaluados anualmente y pueden donar sus cerebros para la investigación post mortem.

Desde el año 2000, han pasado por el Centro Mesulam 290 participantes y los científicos han realizado autopsias a 79 cerebros donados. De estos últimos, algunos contenían las proteínas amiloide y tau, mientras que otros no. El hallazgo resulta interesante, ya que estas proteínas, conocidas como placas y ovillos, son los principales biomarcadores del alzhéimer.

“Nos dimos cuenta de que hay dos mecanismos que llevan a alguien a convertirse en un superanciano. Uno es la resistencia, ya que estas personas no producen las placas ni los ovillos característicos del alzhéimer. El otro mecanismo es la resiliencia, ya que algunas de estas personas producen estas proteínas, pero estas no afectan a su cerebro”, explicó la doctora Sandra Weintraub, profesora de Psiquiatría y Neurología, una de las científicas que está a cargo de la investigación

Las muestras de cerebros de los superancianos son fijadas en bloques de cera para su análisis.

Biología y estilo de vida: cuatro rasgos distintivos

Pero el cerebro resistente y/o resiliente no es lo único que hace a la superancianidad. A lo largo de todos estos años, los científicos de Northwestern han logrado detectar algunas de las características que la definen.

Rendimiento de memoria excepcional: en diversos estudios de memoria, los superancianos han obtenido una puntuación de al menos 9 sobre 15, a la par de las personas de entre 50 y 60 años.

Estructura cerebral juvenil: a diferencia de los cerebros que suelen envejecer, los superancianos no presentan un adelgazamiento significativo de su corteza cerebral e incluso su corteza cingulada anterior (región fundamental en la integración de la información relacionada con la toma de decisiones, las emociones y la motivación) es más gruesa que la de los adultos jóvenes.

Rasgos celulares únicos: los superancianos tienen más neuronas von Economo (células vinculadas al comportamiento social) y neuronas entorrinales (fundamentales para la memoria) más grandes que sus pares que envejecen típicamente.

La sociabilidad: a pesar de que tienen diversos estilos de vida y distintos enfoques del ejercicio físico, los superancianos “tienden a ser muy sociables y a mantener relaciones interpersonales fuertes”. De hecho, uno de los estudios realizados por la universidad arroja que “mantener amistades positivas, cálidas y de confianza podría ser la clave para un deterioro más lento de la memoria y el funcionamiento cognitivo”.

Relaciones sociales, clave de la superancianidad

Según dicho estudio, las personas con superancianidad se caracterizan por tener unas relaciones más satisfactorias y de mayor calidad en comparación con sus pares de la misma edad.

superancianos adultos mayores economia plateada Los denominados superancianos tienden a ser muy sociables y mantienen relaciones interpersonales muy fuertes. EFE

Durante la investigación, los participantes respondieron a un cuestionario de 42 ítems denominado Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, ampliamente utilizado para medir el bienestar psicológico. Para ello, examina seis aspectos del bienestar psicológico: autonomía, relaciones positivas con los demás, dominio del entorno, crecimiento personal, propósito en la vida y autoaceptación.

En el capítulo de relaciones positivas con los demás, los participantes con superancianidad obtuvieron una puntuación media general de 40, mientras que el grupo de control obtuvo 36 puntos, lo que para los investigadores “es una diferencia significativa”.

Estas conclusiones no implican que prevenir el desarrollo del alzhéimer sea tan sencillo como tener una red social sólida, pero sí, “apoyan la teoría de que mantener amistades positivas, cálidas y de confianza parece estar vinculado a un deterioro cognitivo más lento”.

“Este hallazgo es un paso particularmente emocionante hacia la comprensión de qué factores subyacen a la preservación de la capacidad cognitiva en la edad avanzada, particularmente aquellos que pueden ser modificables”, concluye el estudio.

Con base en EFE