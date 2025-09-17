¡Hola !

Netflix transmitió la Pelea del Siglo, que reunió 70.000 espectadores y fue vista por 41 millones de personas

El enfrentamiento entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Bud Crawford en Las Vegas se volvió la pelea más vista del boxeo masculino, digna de Hollywood

Mike Tyson asistió a la Pelea del Siglo en el Estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

“Una vez en la vida”. “Solo puede haber uno”. Esos eran los lemas con los que se vendió la pelea de boxeo en la que este 13 de setiembre, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, se destronó al mexicano Saúl Canelo Álvarez, el último emperador del peso supermediano. El responsable es un peleador que se esforzó en subir dos categorías para enfrentarlo. Terence Bud Crawford, el estadounidense de guardia ambidiestra, dominó la pelea con Canelo a partir del sexto asalto.

Netflix Canelo Vs Crawford Fight Night
Tensi&oacute;n entre Canelo &Aacute;lvarez y Terence Crawford en su pelea por el t&iacute;tulo indiscutible de peso supermediano durante la Noche de Pelea Canelo vs. Crawford de Netflix.

Crawford se convirtió en el primer campeón de los cuatro títulos principales de boxeo (FIB, AMB, CMB y OMB) en tres categorías diferentes de peso, un logro que se creía estadísticamente imposible. El cinturón más caro de la historia, presentado por The Ring Magazine especialmente para esta pelea, terminó alrededor de su cintura.

Charlie Sheen AFP Netflix Canelo Vs Crawford Fight Night
Charlie Sheen y David Spade, ambos actores fueron parte de la destacada lista de celebridades que asistieron al evento, que también incluyó a Demi Moore, Charlize Theron, entre otros.

Fue una pelea pensada durante meses con precisión quirúrgica. Grandes potencias, la Ultimate Fighting Championship (UFC) y hasta Netflix se alinearon para diseñar una superproducción. Las entradas se agotaron. Más de 70.000 personas y 41 millones de espectadores la convirtieron en la pelea más vista del boxeo masculino del siglo. Y muchos famosos aprovecharon la velada como gran vitrina mediática. Figuras como Sofía Vergara, Marc Anthony, Jason Statham, Mike Tyson, MrBeast, Wiz Khalifa, Michael J. Fox y otros rostros del cine, la música y el deporte se hicieron presentes.

Mark Wahlberg Netflix Canelo Vs Crawford Fight Night
El actor Mark Wahlberg y Ted Sarandos, co-director ejecutivo de Netflix, también presenciaron la pelea en vivo.

Canelo perdió con dignidad ante alguien que, como él en su momento, está golpeando con su nombre. Crawford, por su parte, no celebró con alardes. Se limitó a levantar los brazos, mirar a su esquina y sonreír con la boca cerrada.

Bud logró romper con la narrativa cuando no era el favorito, porque peleó contra el tamaño, la historia y el negocio, y ganó. La pelea fue el ritual que cerró una era y abrió otra en la historia del boxeo.

