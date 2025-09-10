Charlie Sheen estrena un documental sobre su vida en Netflix

Tras siete arduos años de sobriedad, Charlie Sheen muestra un lado de él que muchos no conocen y comparte con humor, calidez y total franqueza todo sobre los altibajos de su vida en este documental de dos partes.
En este documental de dos partes, dirigido por Andrew Renzi, el actor estadounidense muestra con humor y franqueza el lado más oscuro de su vida
Tras siete arduos años de sobriedad, Charlie Sheen muestra un lado de él que muchos no conocen y comparte con humor, calidez y total franqueza todo sobre los altibajos de su vida en este documental de dos partes.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Nombre artístico: Charlie Sheen recorre desde su infancia y ascenso meteórico hasta su estrepitosa caída, con testimonios inéditos de familiares, amigos y colegas como su hermano Emilio Estévez, su exesposa Denise Richards o sus amigos y actores Sean Penn y Chris Tucker.
A sus 60 años, el actor, cuyo nombre real es Carlos Irwin Estévez, publicó el pasado 9 de setiembre su autobiografía en formato libro, que tituló The book of Sheen (El libro de Sheen). Al día siguiente se estrenó en Netflix este documental que resume la historia de su vida, con lo que más se conoce y lo que no tanto, como la labor filantrópica que mantuvo lejos del ojo público durante muchos años de su carrera.
En Nombre artístico: Charlie Sheen, el actor habla sobre momentos que marcaron su vida, como cuando lo despidieron de la famosa comedia Two and a Half Men (que protagonizó durante varios años) por insultar de forma pública a su creador, Chuck Lorre.
Sheen se abre sobre el diagnóstico de VIH que recibió hace una década, sobre su lucha contra las adicciones y sus idas y vueltas con la rehabilitación. Además abarca aspectos más personales como sus relaciones sentimentales, sus divorcios y su rol como padre.
Disponible en Netflix.