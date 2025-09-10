Charlie Sheen estrena un documental sobre su vida en Netflix

En este documental de dos partes, dirigido por Andrew Renzi, el actor estadounidense muestra con humor y franqueza el lado más oscuro de su vida

Tras siete arduos años de sobriedad, Charlie Sheen muestra un lado de él que muchos no conocen y comparte con humor, calidez y total franqueza todo sobre los altibajos de su vida en este documental de dos partes.

Nombre artístico: Charlie Sheen recorre desde su infancia y ascenso meteórico hasta su estrepitosa caída, con testimonios inéditos de familiares, amigos y colegas como su hermano Emilio Estévez, su exesposa Denise Richards o sus amigos y actores Sean Penn y Chris Tucker.

Nombre artistico Charlie Sheen (2) Netflix

A sus 60 años, el actor, cuyo nombre real es Carlos Irwin Estévez, publicó el pasado 9 de setiembre su autobiografía en formato libro, que tituló The book of Sheen (El libro de Sheen). Al día siguiente se estrenó en Netflix este documental que resume la historia de su vida, con lo que más se conoce y lo que no tanto, como la labor filantrópica que mantuvo lejos del ojo público durante muchos años de su carrera.

Nombre artistico Charlie Sheen (3) Netflix