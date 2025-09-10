¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Charlie Sheen estrena un documental sobre su vida en Netflix

En este documental de dos partes, dirigido por Andrew Renzi, el actor estadounidense muestra con humor y franqueza el lado más oscuro de su vida

Nombre artistico Charlie Sheen (1)

FOTO

Netflix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Tras siete arduos años de sobriedad, Charlie Sheen muestra un lado de él que muchos no conocen y comparte con humor, calidez y total franqueza todo sobre los altibajos de su vida en este documental de dos partes.

Nombre artístico: Charlie Sheen recorre desde su infancia y ascenso meteórico hasta su estrepitosa caída, con testimonios inéditos de familiares, amigos y colegas como su hermano Emilio Estévez, su exesposa Denise Richards o sus amigos y actores Sean Penn y Chris Tucker.

Leé además

Uruguay salvaje, de Guillermo Kloetzer
Cine

La ACAU lanza un ciclo gratuito de documentales uruguayos para ver en línea y en salas

Por Redacción Búsqueda
netflix estreno un documental sobre american apparel, uno de los mas grandes fiascos de la moda
Recomendado

Netflix estrenó un documental sobre American Apparel, uno de los más grandes fiascos de la moda
a 50 anos del estreno de tiburon, disney+ estrena un documental sobre su realizacion
Recomendado

A 50 años del estreno de 'Tiburón', Disney+ estrena un documental sobre su realización

Por Redacción Galería
Nombre artistico Charlie Sheen (2)

A sus 60 años, el actor, cuyo nombre real es Carlos Irwin Estévez, publicó el pasado 9 de setiembre su autobiografía en formato libro, que tituló The book of Sheen (El libro de Sheen). Al día siguiente se estrenó en Netflix este documental que resume la historia de su vida, con lo que más se conoce y lo que no tanto, como la labor filantrópica que mantuvo lejos del ojo público durante muchos años de su carrera.

Nombre artistico Charlie Sheen (3)

En Nombre artístico: Charlie Sheen, el actor habla sobre momentos que marcaron su vida, como cuando lo despidieron de la famosa comedia Two and a Half Men (que protagonizó durante varios años) por insultar de forma pública a su creador, Chuck Lorre.

Sheen se abre sobre el diagnóstico de VIH que recibió hace una década, sobre su lucha contra las adicciones y sus idas y vueltas con la rehabilitación. Además abarca aspectos más personales como sus relaciones sentimentales, sus divorcios y su rol como padre.

Disponible en Netflix.

Embed
Selección semanal
Seguridad Pública

Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

Por Juan Francisco Pittaluga
Venezuela

El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

Por Santiago Sánchez
Cumbre ONU

Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

Por Lucía Cuberos
Tacuarembó

Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Dos modelos muestran los diseños de Martina González y Felipe Gómez para Rediseña.

Pasarela Prado reunió a nueve marcas de diseño nacional enfocadas en materiales como el cuero y la lana

Por Redacción Galería
Grano de cacao y chocolates, producción realizada con Lucas Fuente. 

Cómo evoluciona el chocolate artesanal en Uruguay y dónde comprarlo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Llega al Teatro Solís Delicia, una obra de danza inclusiva y diversa

Llega al Teatro Solís 'Delicia', una obra de danza inclusiva y diversa

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Il San Pietro di Positano, en Italia.

Pasaporte, raqueta y postal: 10 canchas que todo tenista querrá visitar

Por Santiago Perroni