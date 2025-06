Newtonismo elemental

Nada como navegar por la red para darse cuenta de por dónde va el mundo. No me digan que esta noticia, por ejemplo­, no es sencillamente descacharrante, además de sintomática.

Un chico de 21 años ha recibido en pocos días 3.500.000 visitas (y subiendo) tras colgar en TikTok un video en el que expone lo siguiente: “Odio que mi papá me mande a buscar trabajo y espero que todos estén de acuerdo conmigo. Yo ya sé que fui un accidente y que nadie quería que yo naciera. Pero ahora, por culpa de que mi papá no se cuidó, resulta que tengo que salir a buscar trabajo. Yo no le pedí nacer, fue culpa de él y ahora es su responsabilidad mantenerme. Por eso no pienso salir a buscar trabajo. ¿Estamos todos locos o qué?”.