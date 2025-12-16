Niños y caballos: el Servicio de Equinoterapia de la Guardia Republicana hizo su muestra de fin de año

Con un equipo multidisciplinario y un enfoque accesible para toda la comunidad, el Servicio de Equinoterapia de la Guardia Republicana —un espacio donde la terapia, el juego y el vínculo con los caballos se entrelazan para acompañar a niños, niñas y adolescentes en sus procesos de desarrollo— combina técnica, sensibilidad y continuidad para que desde su singularidad cada beneficiario pueda construir autonomía, confianza y alcanzar pequeños grandes logros que transformen su vida cotidiana.

El Servicio de Equinoterapia, que este 29 de noviembre despidió el año con una demostración abierta a las familias, funciona de lunes a viernes, de 8 a 17 horas, y actualmente acompaña a 95 usuarios con discapacidad. Ellos provienen tanto de la familia policial como del sistema Fondo Nacional de Salud, lo que lo convierte en un servicio accesible a toda la sociedad.

Trabajan con un equipo multidisciplinario y cada usuario cuenta con un equipo técnico referente que sostiene la continuidad del proceso. Se forma un trinomio terapéutico: un rehabilitador ecuestre que conduce la sesión, un guía encargado del caballo y un lateral (psicólogo, fisioterapeuta, psicomotricista u otro técnico) que acompaña la dinámica. A veces el equipo es más grande, lo que depende del niño y del nivel de apoyo que necesita. Algunos se vinculan más fuertemente con un rehabilitador en particular, y en esos casos se trata de coordinar los horarios para que siempre puedan sostener el proceso juntos. Según el progreso y la autonomía del participante, los abordajes se clasifican en niveles de monta, ya sea paso, trote o galope.

La equinoterapia se desarrolla como una terapia complementaria en la que el caballo actúa como mediador para favorecer procesos de regulación emocional. A diferencia de una clase de equitación tradicional, la sesión terapéutica se organiza alrededor del vínculo entre el usuario, el caballo y el equipo técnico, que trabaja con objetivos personalizados.

El movimiento tridimensional del caballo favorece la regulación del tono muscular, el equilibrio, la coordinación y la postura, mientras que la interacción con el animal fortalece la confianza, la autonomía y la comunicación.

La lógica central no es la performance, sino el proceso, la repetición significativa y la aparición de pequeños grandes hitos que cada familia celebra.

Lorenzo tiene cinco años y este es su tercer año en el servicio. Le diagnosticaron autismo cuando tenía apenas un año, algo inusualmente temprano, y desde entonces su familia lo acompañó con distintos apoyos. Pero el de la equinoterapia fue un punto de inflexión, a partir de ahí, comenzó a tener mucha más confianza en sí mismo.

Un momento clave al final de cada sesión es cuando los niños van a alimentar al caballo. “Para alguien tan chiquito, acercarse a un animal enorme y ponerle una zanahoria en la boca es un acto gigante. Ese gesto, que parece mínimo, para él es enorme: implica superar miedos, organizar el cuerpo, confiar”, cuenta a Galería su papá.

En el servicio conviven niños con distintos niveles de necesidad de apoyo dentro del espectro autista, y todos encuentran un lugar. El caballo funciona como una herramienta para trabajar muchas otras habilidades además de la montura, como la mirada, la espera, la rutina, los vínculos. Y todo eso se traduce en la vida cotidiana de los chicos.

La dinámica del circuito que se vio el sábado 29 de noviembre fue una pequeña demostración de todo lo que se trabajó durante el año. Cada juego, como embocar en un aro, tiene un propósito, desde ejercitar la memoria y la motricidad fina hasta entrenar la coordinación óculomanual, la atención y la capacidad de anticipar. Muchos niños llegan sin poder levantar la mano y en apenas un año ya están participando de la muestra, sosteniendo pelotas.

Los chicos más grandes, cercanos a la mayoría de edad o que hace años que asisten al servicio, forman parte del equipo de equitación adaptada. Son jóvenes que comenzaron como usuarios, desarrollaron autonomía, pasaron a trote y galope, y hoy representan a la Guardia Republicana en competencias. “Son el mejor ejemplo de hacia dónde puede ir este trabajo cuando se sostiene en el tiempo“, dice la jefa del servicio, la teniente Verónica Castillo.

Los niños pasan de año

El servicio realizó su cierre anual en las instalaciones de la Guardia Republicana durante una jornada que buscó integrar a las familias, fortalecer los vínculos con la institución y visibilizar los progresos de cada niño.

El equipo diseñó dos circuitos de trabajo para la ocasión: una pista de recorrido por estaciones de juego, enfocada en habilidades como tiempos de espera, coordinación óculomanual, equilibrio y lateralidad; y otra de adiestramiento, donde se promovió la autonomía del jinete. La actividad culminó con una demostración del programa de equitación adaptada. Todos los que participaron recibieron una medalla como reconocimiento a su esfuerzo, su compromiso y los avances alcanzados a lo largo del año.

Más que una demostración técnica, era un ritual de agradecimiento, con las familias mirando con ojos brillantes el campo de equitación, los terapeutas reconociendo cada avance, y los niños y adolescentes que, arriba del caballo, buscan su propio modo de habitar el mundo. Una mano que agarra fuerte, otra que se anima a soltar, un cuerpo que encuentra el equilibrio, y una mirada que se encuentra con la del caballo y vuelve cargada de calma.

Lorenzo, como otros chicos, llegó hasta este servicio en busca de herramientas y terminó encontrando también un espacio de pertenencia. Para él, acercarle una zanahoria al caballo es más que un ejercicio. Es una victoria. Y para sus padres, el recordatorio de que todo proceso tiene su recompensa.

Nacido dentro de una institución policial pero abierto a toda la comunidad, este servicio es, ante todo, un espacio donde con cada trote se avanza hacia la dirección de lo posible.