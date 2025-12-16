¡Hola !

Niños y caballos: el Servicio de Equinoterapia de la Guardia Republicana hizo su muestra de fin de año

Casi 100 niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad asisten a los talleres, que este año cerraron su ciclo con una demostración de lo aprendido en las instalaciones de la Guardia Republicana

Guardia Republicana Equinoterapia Caballos

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con un equipo multidisciplinario y un enfoque accesible para toda la comunidad, el Servicio de Equinoterapia de la Guardia Republicana —un espacio donde la terapia, el juego y el vínculo con los caballos se entrelazan para acompañar a niños, niñas y adolescentes en sus procesos de desarrollo— combina técnica, sensibilidad y continuidad para que desde su singularidad cada beneficiario pueda construir autonomía, confianza y alcanzar pequeños grandes logros que transformen su vida cotidiana.

El Servicio de Equinoterapia, que este 29 de noviembre despidió el año con una demostración abierta a las familias, funciona de lunes a viernes, de 8 a 17 horas, y actualmente acompaña a 95 usuarios con discapacidad. Ellos provienen tanto de la familia policial como del sistema Fondo Nacional de Salud, lo que lo convierte en un servicio accesible a toda la sociedad.

"La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos", dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.
Humanidad aplicada

Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: "No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor"

Por Milene Breito Pistón
las emociones que hay detras de las compras de navidad que el marketing conoce muy bien
Regalos vacíos vs. regalos significativos

Las emociones que hay detrás de las compras de Navidad que el marketing conoce muy bien

Por Federica Chiarino Vanrell
de 0 a 100 anos: libros ilustrados para todas las edades
Exlibris

De 0 a 100 años: libros ilustrados para todas las edades

Por Redacción Galería
Guardia Republicana Equinoterapia Caballos

Trabajan con un equipo multidisciplinario y cada usuario cuenta con un equipo técnico referente que sostiene la continuidad del proceso. Se forma un trinomio terapéutico: un rehabilitador ecuestre que conduce la sesión, un guía encargado del caballo y un lateral (psicólogo, fisioterapeuta, psicomotricista u otro técnico) que acompaña la dinámica. A veces el equipo es más grande, lo que depende del niño y del nivel de apoyo que necesita. Algunos se vinculan más fuertemente con un rehabilitador en particular, y en esos casos se trata de coordinar los horarios para que siempre puedan sostener el proceso juntos. Según el progreso y la autonomía del participante, los abordajes se clasifican en niveles de monta, ya sea paso, trote o galope.

Qué es y cómo beneficia a los niños

La equinoterapia se desarrolla como una terapia complementaria en la que el caballo actúa como mediador para favorecer procesos de regulación emocional. A diferencia de una clase de equitación tradicional, la sesión terapéutica se organiza alrededor del vínculo entre el usuario, el caballo y el equipo técnico, que trabaja con objetivos personalizados.

El movimiento tridimensional del caballo favorece la regulación del tono muscular, el equilibrio, la coordinación y la postura, mientras que la interacción con el animal fortalece la confianza, la autonomía y la comunicación.

La lógica central no es la performance, sino el proceso, la repetición significativa y la aparición de pequeños grandes hitos que cada familia celebra.

Guardia Republicana Equinoterapia Caballos

Lorenzo tiene cinco años y este es su tercer año en el servicio. Le diagnosticaron autismo cuando tenía apenas un año, algo inusualmente temprano, y desde entonces su familia lo acompañó con distintos apoyos. Pero el de la equinoterapia fue un punto de inflexión, a partir de ahí, comenzó a tener mucha más confianza en sí mismo.

Un momento clave al final de cada sesión es cuando los niños van a alimentar al caballo. “Para alguien tan chiquito, acercarse a un animal enorme y ponerle una zanahoria en la boca es un acto gigante. Ese gesto, que parece mínimo, para él es enorme: implica superar miedos, organizar el cuerpo, confiar”, cuenta a Galería su papá.

Guardia Republicana Equinoterapia Caballos
Lorenzo y su familia.

Lorenzo y su familia.

En el servicio conviven niños con distintos niveles de necesidad de apoyo dentro del espectro autista, y todos encuentran un lugar. El caballo funciona como una herramienta para trabajar muchas otras habilidades además de la montura, como la mirada, la espera, la rutina, los vínculos. Y todo eso se traduce en la vida cotidiana de los chicos.

La dinámica del circuito que se vio el sábado 29 de noviembre fue una pequeña demostración de todo lo que se trabajó durante el año. Cada juego, como embocar en un aro, tiene un propósito, desde ejercitar la memoria y la motricidad fina hasta entrenar la coordinación óculomanual, la atención y la capacidad de anticipar. Muchos niños llegan sin poder levantar la mano y en apenas un año ya están participando de la muestra, sosteniendo pelotas.

Guardia Republicana Equinoterapia Caballos

Los chicos más grandes, cercanos a la mayoría de edad o que hace años que asisten al servicio, forman parte del equipo de equitación adaptada. Son jóvenes que comenzaron como usuarios, desarrollaron autonomía, pasaron a trote y galope, y hoy representan a la Guardia Republicana en competencias. “Son el mejor ejemplo de hacia dónde puede ir este trabajo cuando se sostiene en el tiempo“, dice la jefa del servicio, la teniente Verónica Castillo.

Los niños pasan de año

El servicio realizó su cierre anual en las instalaciones de la Guardia Republicana durante una jornada que buscó integrar a las familias, fortalecer los vínculos con la institución y visibilizar los progresos de cada niño.

Guardia Republicana Equinoterapia Caballos
Jefa del servicio, la teniente Verónica Castillo.

Jefa del servicio, la teniente Verónica Castillo.

El equipo diseñó dos circuitos de trabajo para la ocasión: una pista de recorrido por estaciones de juego, enfocada en habilidades como tiempos de espera, coordinación óculomanual, equilibrio y lateralidad; y otra de adiestramiento, donde se promovió la autonomía del jinete. La actividad culminó con una demostración del programa de equitación adaptada. Todos los que participaron recibieron una medalla como reconocimiento a su esfuerzo, su compromiso y los avances alcanzados a lo largo del año.

Más que una demostración técnica, era un ritual de agradecimiento, con las familias mirando con ojos brillantes el campo de equitación, los terapeutas reconociendo cada avance, y los niños y adolescentes que, arriba del caballo, buscan su propio modo de habitar el mundo. Una mano que agarra fuerte, otra que se anima a soltar, un cuerpo que encuentra el equilibrio, y una mirada que se encuentra con la del caballo y vuelve cargada de calma.

Guardia Republicana Equinoterapia Caballos

Lorenzo, como otros chicos, llegó hasta este servicio en busca de herramientas y terminó encontrando también un espacio de pertenencia. Para él, acercarle una zanahoria al caballo es más que un ejercicio. Es una victoria. Y para sus padres, el recordatorio de que todo proceso tiene su recompensa.

Nacido dentro de una institución policial pero abierto a toda la comunidad, este servicio es, ante todo, un espacio donde con cada trote se avanza hacia la dirección de lo posible.

SNIS

Estudio propone limitar ingresos en Facultad de Medicina ante "alta densidad" de profesionales

Por Leonel García
Parlamento

Informe de la División Jurídica del Legislativo concluye que "no correspondería" remover a Ojeda del Senado por ejercer como abogado

Por Leonel García
Relaciones laborales

El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año

Por Redacción Búsqueda
Entrevista

IM mantendrá "disciplina fiscal" en 2026 pero tiene "margen" para "endeudamiento a largo plazo"

Por Lucía Cuberos

Barré: el deporte que combina ballet, pilates y yoga y se ha vuelto tendencia

Barré: el deporte que combina ballet, pilates y yoga y se ha vuelto tendencia

Fernando Tornello.
Video

Fernando Tornello y la nueva era de la Fórmula 1: "Los grandes pilotos volverán a marcar la diferencia"

Por José Frugoni
La personalidad financiera suele estar presente en todas nuestras decisiones económicas. Sin embargo, existen ciertos momentos del año o situaciones desencadenantes de cierto tipo de comportamientos.

Cuatro tipos de personalidad financiera y un test para reconocer la propia

Por Redacción Galería
A pedido de la directora, Seyfried dejó de usar bótox durante un año para ponerse en la piel de Ann Lee.

La 'première' de 'El testimonio de Ann Lee' en Los Ángeles y la renuncia al bótox de Amanda Seyfried

Por Redacción Galería