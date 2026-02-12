Nueve planes distintos de San Valentín para parejas y solteros

Este San Valentín, la calle Pérez Castellanos de Ciudad Vieja se convertirá en un cine al aire libre, una propuesta organizada por Yo Estoy Uy que incluirá música en vivo a cargo de DJ Anzed, servicio de barra y opciones gastronómicas. Al atardecer se proyectará una película romántica, que podrá acompañarse de pizza y pop. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

15 de febrero a las 18 h en Casa Tremenda (Pérez Castellano 1541). Reservas a través de mensaje directo por Instagram ( yoestoy.uy ).

El reconocido caricaturista Gustavo López, conocido como Gust, fue invitado por el Bar Facal para retratar a lápiz a las parejas que quieran disfrutar de una cena completa y, de paso, llevarse una caricatura de regalo para festejar de manera romántica y original la noche de San Valentín.

Sábado 14 de febrero a las 21 h en Bar Facal (18 de Julio 1249). Reservas al 098 001 888 o al 2908 7741.

Raro Estudio y Lumaral Atelier proponen un plan distinto para este Día de los Enamorados: pintar a tu cita. No hace falta saber pintar, y la propuesta tampoco pretende ser una clase técnica. Alcanza con ir de a dos para compartir un vino, una picada y disfrutar del proceso de pintarse mutuamente, sin presiones, con el acompañamiento de las ilustradoras Marian Filoia y Lucía Maral.

Viernes 13 de febrero de 20 a 23 h en Raro Estudio (Acevedo Díaz 2162). Reservas a través de Instagram: (atelier.lumaral) Precio por pareja: 3.500 pesos.

Amor en el aire

Para las parejas o los solteros en busca de aventuras, Aeroclub del Uruguay pensó en diferentes propuestas aeronáuticas para celebrar San Valentín. Los solteros —o simplemente curiosos— podrán acceder este sábado 14 de febrero a una experiencia de vuelos compartidos de máximo tres personas (también pueden volar niños), desde las 10 de la mañana, mientras que las parejas también tendrán la oportunidad de volar en privado durante 20 minutos.

Sábado 14 de febrero en Aeroclub del Uruguay. Vuelo para solteros: 1.500 pesos. Vuelo para parejas: 4.500 pesos. Reservas al 094 701 704 y al 094 680 105.

Relax compartido

Muchos querrán celebrar este San Valentín con un momento de relajación en pareja. Para ellos, el centro de cuidado integral Tu Lugar propone una experiencia de masaje en simultáneo, que podrá ser descontracturante o relax, sumado a un drenaje de piernas con botas de presoterapia. El masaje tendrá una duración de 60 minutos.

En Tu Lugar, Torres Nuevocentro. Precio para dos personas: 1.490 pesos. Reservas al 097 071 341.

San Valentín para todos

Plaza Café y la app de salidas Pinta Libre proponen una experiencia relajada entre café, música y charlas. Llamada “Citas que pintan”, la actividad no es una réplica del conocido speed dating (citas rápidas) ni busca competir con las aplicaciones. En cambio, pretende recuperar la simpleza de sentarse a conversar sin relojes ni expectativas elevadas.

Durante la noche, el café ofrecerá música en vivo, mesas compartidas y dinámicas en un espacio cuidado para romper el hielo y conocerse de manera natural. La app Pinta Libre, por su parte, proporcionará 2 x 1 en café.

Sábado 14 de febrero a las 18.30 h en Plaza Café (Jackson 885).

Pareja

Gastronomía y deseo

Entre domos, bosque y cielo abierto, la sex coach Flopy Peych compartirá una cena pensada especialmente para San Valentín, además de una experiencia para conectar con el deseo y la presencia corporal a través de un espacio de juego, conexión y sensibilidad en un formato accesible y cuidado. El objetivo es compartir conversaciones y gastronomía, pero sobre todo celebrar el amor.

Sábado 14 de febrero a las 20.30 h en Big Bang Nature Stays (Maldonado). Ticket a 2.500 pesos con cena y experiencia incluida, a través de RedTickets.

Tapeo romántico

La bodega Casa Filgueira llevará a cabo una cena de tapeo pensada para disfrutar de a dos, con platos para compartir, en un menú que incluye berenjena parmesana, croqueta de pesca blanca sobre salsa romesco, cerdo laqueado al albariño en cremoso de coliflor, tortilla española de chorizo, dúo de tacos, de pollo y al pastor y, de postre, texturas de chocolate.

Viernes 13 de febrero a las 22 h en bodega Casa Filgueira (ruta 81, km 6,500, Santa Lucía, Canelones). Reservas al 091 605 027. Precio de la cena: 1.370 pesos, con aguas saborizadas artesanalmente y vino incluidos.

Música en las sierras

La experiencia que propone Sacromonte al atardecer en la sierra de Carapé incluye un recorrido por el viñedo, un menú de bocados, plato principal y postre maridado a cargo del chef José Pedro Robaina, y un show en vivo de Patricio Giménez. Además, cada pareja recibirá una copa de espumante, una rosa y dos chocolates de obsequio.

Sábado 14 de febrero a las 17.30 h en Sacromonte, a 40 minutos de Punta Ballena, por la ruta 12, y a 45 minutos de José Ignacio, por las rutas 104 y 9. Precio: 145 dólares por persona. Reservas al 095 910 150.