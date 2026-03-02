¡Hola !

Olivia Dean y Rosalía triunfaron en los Brit Awards, los premios de la música más importantes del Reino Unido

La británica se llevó las estatuillas al Álbum del año y Artista del año, mientras que la española se consagró como Mejor artista internacional

Rosalía cantó Berghain junto con un grupo de bailarines, una orquesta y la cantante islandesa Björk.

FOTO

FOTO

EFE
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Las grandes ganadoras de los premios más importantes de la música en Reino Unido fueron mujeres: Olivia Dean triunfó en las cuatro categorías a las que estaba nominada, incluyendo los codiciados premios al Álbum británico del año —por The art of loving— y Artista británico del año, mientras que Rosalía se consagró como Mejor artista internacional, el primer galardón que se lleva tras el lanzamiento de Lux, su último disco.

Embed

La artista de 33 años se impuso ante nominados como Bad Bunny, Taylor Swift, Lady Gaga, Chappell Roan y Sabrina Carpenter, entre otros. Rosalía fue, además, la primera española en recibirlo. “Sigamos celebrando la música diferente, las culturas diferentes, los idiomas diferentes”, dijo sobre el escenario, al tiempo que agradeció a los compañeros de la industria que hacen música en español.

Rosalía
Rosalía fue la primera española en llevarse el galardón a Mejor artista internacional.

Rosalía fue la primera española en llevarse el galardón a Mejor artista internacional.

Otro de los mayores premios, el de Canción internacional del año, se lo llevaron Rose y Bruno Mars por la exitosa Apt. Por su parte, Noel Gallagher alzó el trofeo como Compositor del año.

Olivia Dean
Olivia Dean se llevó el premio a Artista británica del año y Álbum británico del año.

Olivia Dean se llevó el premio a Artista británica del año y Álbum británico del año.

Además de las premiaciones, los Brit Awards tuvieron varios momentos memorables y emotivos, como el homenaje del cantante Robbie Williams a Ozzy Osbourne, fallecido en 2025, los shows de Dua Lipa y Olivia Dean, el regreso a los escenarios de Harry Styles y el impactante espectáculo de Rosalía. La catalana cantó Berghain por primera vez en vivo, acompañada de una orquesta y un grupo de bailarines y con la sorpresiva participación de la islandesa Björk.

Harry Styles
Harry Styles volvió a los escenarios, después de tres años, en los Brit Awards para presentar Aperture, su última canción.

Harry Styles volvió a los escenarios, después de tres años, en los Brit Awards para presentar Aperture, su última canción.

