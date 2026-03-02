Olivia Dean y Rosalía triunfaron en los Brit Awards, los premios de la música más importantes del Reino Unido

Las grandes ganadoras de los premios más importantes de la música en Reino Unido fueron mujeres: Olivia Dean triunfó en las cuatro categorías a las que estaba nominada, incluyendo los codiciados premios al Álbum británico del año —por The art of loving— y Artista británico del año, mientras que Rosalía se consagró como Mejor artista internacional, el primer galardón que se lleva tras el lanzamiento de Lux, su último disco.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La artista de 33 años se impuso ante nominados como Bad Bunny, Taylor Swift, Lady Gaga, Chappell Roan y Sabrina Carpenter, entre otros. Rosalía fue, además, la primera española en recibirlo. “Sigamos celebrando la música diferente, las culturas diferentes, los idiomas diferentes”, dijo sobre el escenario, al tiempo que agradeció a los compañeros de la industria que hacen música en español.
Otro de los mayores premios, el de Canción internacional del año, se lo llevaron Rose y Bruno Mars por la exitosa Apt. Por su parte, Noel Gallagher alzó el trofeo como Compositor del año.
Además de las premiaciones, los Brit Awards tuvieron varios momentos memorables y emotivos, como el homenaje del cantante Robbie Williams a Ozzy Osbourne, fallecido en 2025, los shows de Dua Lipa y Olivia Dean, el regreso a los escenarios de Harry Styles y el impactante espectáculo de Rosalía. La catalana cantó Berghain por primera vez en vivo, acompañada de una orquesta y un grupo de bailarines y con la sorpresiva participación de la islandesa Björk.