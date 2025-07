Para este viaje no hacían falta alforjas

Hace 10 o 12 años escribí un artículo­ por el que casi me lapidan. Lo llamé Zavalita y las feministas y en él hablaba de la sorpresa que suponía para alguien de mi generación el ver cómo se estaba volviendo a ciertos roles mujeriles que nosotras habíamos luchado tanto por dejar atrás.

Contaba, por ejemplo, el estupor que me produjo coincidir en un vuelo transatlántico con una joven madre, por todas las trazas universitaria y sin apreturas económicas, que viajaba con su hija de corta edad. Cada vez que la niña lloraba o se impacientaba la madre se la ponía al pecho y le daba de mamar. “Es lo único que la calma” —me explicó—. “Además, yo soy partidaria del destete a la carta. Será cuando ella quiera. Mi intención es fomentar al máximo la unión con mi hija y ser la mejor madre que María Elena pueda tener”.

Casi tres años tenía María Elena y era dueña de una dentadura esplendorosa... A partir de este encuentro me puse a averiguar y me di cuenta de que existía, ya por aquel entonces, una vuelta a la lactancia materna en su vertiente más fervorosa y ancestral. Una actitud bastante elitista, dicho sea de paso, porque es obvio que solo pueden permitirse ser “madres a la carta” aquellas que gozan de una situación social y económica acomodada.

Una mujer que trabaja fuera de casa ocho horas y realiza tareas, como, por ejemplo, fregar escaleras no puede permitirse semejante lujo. ¿Es mejor madre quien cría a sus hijos hasta que ellos mismos deciden destetarse? ¿Sufren de algún déficit físico o mental los niños a los que sus madres alimentan con leche en polvo porque necesitan ganarse la vida?

Estas y otras reflexiones hacía yo en aquel artículo y las feministas me cayeron encima en tromba: que si era yo una madre sin corazón… que si mis hijas alguna tara tendrían porque solo les di el pecho tres meses… Curiosamente, en las sociedades avanzadas en las que el feminismo, más que una sensata y necesaria reivindicación, se ha convertido en una religión (y bastante tiránica e inquisitorial, además) se producen este tipo de contradicciones: paralelamente al Me Too, al empoderamiento femenino o a aquel eslogan de “sola y borracha quiero llegar a casa” que propugnaba Irene Montero, surgen, quizá como reacción, corrientes involucionistas igualmente preocupantes.