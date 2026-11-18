Siempre me ha llamado la atención eso que llamamos protocolo, es decir, el conjunto de convenciones y reglas, la mayoría no escritas, que dictaminan cómo ha de comportarse uno en tal o cual situación.

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Hay quien piensa que es una nadería trasnochada y que qué más da que los espárragos se coman con la mano o con cuchillo y tenedor, o si es recomendable o no que una invitada a una boda vista de blanco. Pero los protocolos son más que eso y describen muy bien una determinada sociedad, también un momento histórico.

Leonardo da Vinci en sus Notas de cocina (año 1483) se hacía eco, por ejemplo, de la siguiente regla de etiqueta: “La sangre sobre un mantel, que puede deberse a un accidente con el cuchillo de trinchar, o a un asesinato, no ha de ser motivo de preocupación, ni hay necesidad de molestar a los presentes mudando todo el mantel como antaño si inmediatamente se frota la zona afectada fuertemente con agua de brotes de col templada”. Esta recomendación no se lleva mucho últimamente, pero otras, como el modo correcto de pasar un salero (nunca de mano en mano) o la inconveniencia de sentar a la mesa a 13 comensales, permanecen como fósiles del pasado y nadie se atreve a contrariarlas.

Y luego están las particularidades de cada cultura que merece la pena conocer para no meter estrepitosamente la pata. El signo de OK haciendo un círculo con los dedos es ofensivo en Brasil, mientras que el gesto de “Ven aquí” con el dedo índice es insultante o incluso puede ser ilegal en Filipinas.

Existen todo tipo de normas protocolarias, desde los más ancestrales, producto del sentido común, la ética o la costumbre. Por eso es tan interesante ver cómo, a medida que las sociedades avanzan, aparecen nuevos protocolos que regulan situaciones hasta entonces inexistentes.

Luego está la diferencia entre lo que uno dice de viva voz cuando envía un audio a un amigo, amante o novio y lo que escribe por WhatsApp. Lo que se manda por escrito es más íntimo, más personal y explícito que lo que se verbaliza.

Los que rigen ahora en internet tienen incluso su propio nombre, se llaman netiquette en inglés o netiqueta en español, y abarcan desde cómo debe de ser un correo electrónico (conciso, sin faltas de ortografía y evitando enviar mensajes confidenciales en cadenas abiertas) hasta la inconveniencia de escribir con mayúsculas como quien grita. La netiqueta desaconseja asimismo mandar mensajes de WhatsApp a horas intempestivas y más aún compartir fotos íntimas o hacerse eco de contenidos que puedan dañar a terceros.

Y luego están las reglas no escritas, que son incluso más fascinantes. Si los protocolos sirven para mejorar la interrelación entre usuarios, y tienen como regla de oro básica aquello tan viejo de “no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti”, las convenciones que se imponen nadie sabe por qué hablan de nuestros anhelos, de nuestros temores, de cómo queremos ser percibidos.

Díganme: ¿por qué, oh, misterio, de un tiempo a esta parte, y como si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo, hemos dejado de utilizar el móvil para telefonear? Ahora nadie llama. Tampoco se utiliza el contestador. A lo sumo se deja una perdida o se manda un: “¡Hola! ¿A qué hora te puedo llamar?”. Y luego está la diferencia entre lo que uno dice de viva voz cuando envía un audio a un amigo, amante o novio y lo que escribe por WhatsApp. Lo que se manda por escrito es más íntimo, más personal y explícito que lo que se verbaliza.

Y están los emoticonos, utilísimos comodines que sintetizan lo que uno piensa y le ahorran a uno largas parrafadas. Además tienen la virtud de ser, cómo decirlo, light. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a alguien “Me das arcadas” que poner el emoji correspondiente. Como tampoco es lo mismo decir “Te amo” que llenar la pantalla con una ristra de corazoncitos.

A mí lo que más me fascina de este fenómeno de los protocolos es comprobar lo rápido y universalmente que hacemos nuestros estos códigos. También cómo unos comportamientos se mantienen y otros pasan al olvido. No me digan que no es paradójico, por ejemplo, que un artilugio como el móvil, que fue inventado para mantener conversaciones telefónicas más rápidas y frecuentes, sirva hoy para todo (fotografiar, mandar mails, consultar la IA, medir pulsaciones, leer el periódico, practicar el sexting, apostar a la ruleta y mil funciones más), menos para charlar.

Desde luego yo, que detesto las conversaciones largas y mataría a los plastas que se enrollan 20 minutos para dar un recado, estoy encantada con este cambio en los protocolos y en la netiqueta. Pero, qué quieren que les diga, a veces echo de menos aquellas conversaciones demoradas, eternas, por lo general nocturnas, con alguien especial, alguien a quien uno quiere o desea tener más cerca. Contradictoria que es una.