Se celebró una nueva edición del Festival de Cine de Sundance

Benedict Cumberbatch asistió al estreno de la película que protagoniza, The thing about feathers

Algunos de los estrenos más destacados del Festival de Cine de Sundance 2025 son: Kiss of the Spider-Woman (El beso de la mujer araña), de Bill Condon; Opus, de Mark Anthony Green; Atropia, de Hailey Gates; la serie Pee-wee as himself, un documental de Matt Wolf sobre la vida de Paul Reubens, y The thing about feathers, de Dylan Southern.