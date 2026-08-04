Semana de la Moda de Copenhague: el protagonismo del talento emergente y las fibras naturales

Aunque no es una de las Big Four de las pasarelas mundiales, la Semana de la Moda de Copenhague ganó terreno en los últimos años al punto de convertirse en una de las principales de Europa. Desmarcada de París, Milán, Londres o Nueva York, lo que proyecta esta pasarela nórdica es una forma distinta de entender la moda, con la sostenibilidad como eje, una estética urbana mucho más relajada y accesible y un fuerte impulso al talento emergente, lo que la convierte, posiblemente, en el mejor lugar para descubrir a la nueva generación de diseñadores.
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Las modelos de Skall Studio lucieron vestidos vaporosos de algodón, trajes de lino y suéteres de lana.
AFP
Uno de los desfiles más comentados de los primeros días de la semana que presenta las colecciones de primavera-verano 2027 fue el de Skall Studio. Fundada por dos hermanas en 2014, mucho antes de que lo sostenible se popularizara en la industria, la firma se centra en las fibras naturales, la artesanía y la durabilidad.
El negro y el blanco fueron un hilo conductor de las piezas de Mkdt.
AFP
Desfilando sobre el pasto, las modelos lucieron vestidos vaporosos de algodón, trajes de lino y suéteres de lana, sin presencia de cuero ni cachemira, en una colección que se caracterizó por las prendas funcionales, la elegancia serena y las siluetas atemporales.
La colección de Mkdt Studio combinó cortes precisos con siluetas relajadas.
AFP
Mkdt Studio, por su parte, apostó por la sastrería con cortes precisos y formas más fluidas y relajadas, en una clara intención de moverse entre lo salvaje y lo calmo.