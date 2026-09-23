Semana de la Moda de Londres: el regreso de McQueen, la propuesta de Simone Rocha y el show de H&M

La Semana de la Moda de Londres dejó un claro mensaje: en tiempos de uniformidad digital y producción en masa, no hay mayor valor que el talento independiente, la creatividad humana y, por qué no, lo hecho a mano, como el crochet, el punto y la sastrería estructurada.
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Uno de los grandes acontecimientos de la edición que acaba de terminar fue el regreso de Alexander McQueen, bajo la dirección creativa de Seán McGirr, quien recuperó parte del romanticismo oscuro y gótico del diseñador británico a través de cuernos, arneses y siluetas dramáticas, que remitieron a su espíritu subversivo.
Entre transparencias, encajes y terciopelo, la irlandesa Simone Rocha propuso una de las colecciones visualmente más potentes de la semana.
Por otro lado, Simone Rocha propuso una de las colecciones visualmente más potentes de la semana, entre encajes, transparencias, terciopelo, tul y organza que convivió con flores y hojas adheridas al cuerpo –incluyendo zonas íntimas–, lo que añadió una dosis de sensualidad a la característica delicadeza de sus diseños.
Otro de los desfiles destacados fue el de H&M, que apostó por dar un show ante más de 700 invitados. La apertura estuvo a cargo de la bailarina de ballet brasileña Ingrid Silva, quien irrumpió en la pasarela con un tutú blanco y puntas antes de dar paso a los modelos.
La bailarina de ballet Ingrid Silva abrió el desfile de H&M, que también contó con la actuación del cantante británico Labrinth.
La presentación de la colección también incluyó una actuación del cantautor británico Labrinth, lo que confirma el interés de la marca sueca por convertir sus desfiles en espectáculos.
H&M volvió a apostar por un desfile al estilo espectáculo.
Pero el desfile de la firma también dio que hablar por otro motivo: cuando las modelos aparecieron en la pasarela, varios activistas se subieron sin ningún tipo de impedimento con pancartas en protesta por el uso de lana. A través de un comunicado, H&M se pronunció sobre el incidente. Afirmó que respeta “el derecho de todas las personas a expresar sus opiniones” y aseguró que solo trabaja con lana “certificada según la norma ‘Responsible Standard’ de Textile Exchange’’ o de fuentes recicladas certificadas.