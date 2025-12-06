Soda Stereo en Uruguay: del debut en Punta del Este al fracaso en Montevideo y su regreso tecnológico

A 35 años de la última vez que tocaron en Uruguay , Soda Stereo volverá a pisar suelo uruguayo en 2026. Bueno… volverá lo que queda de la banda, aunque en estos casos siempre pesa tanto la historia como el nombre que todavía impone. Los negocios son así, y la industria musical tiene una norma no escrita: más allá de quienes suban al escenario, lo que perdura es la marca que construyeron. Soda Stereo supo capitalizarlo, y a pesar de que Gustavo Cerati murió hace ya 11 años, el bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti han convertido al grupo en una franquicia global que sigue generando giras, espectáculos y entradas agotadas.

El año que viene llegarán a Montevideo con Ecos, un nuevo show que se suma a una larga línea de proyectos que buscan mantener vivo el legado. Antes fue la gira Gracias totales (2020-2022), una mezcla de show en vivo y homenaje , con invitados internacionales y Cerati proyectado en pantallas. Antes todavía, el Cirque du Soleil había convertido el repertorio de la banda en un espectáculo coreografiado con Sép7imo Día (2017), que recorrió varios países del continente. Ahora la fórmula se actualiza una vez más. Tecnología mediante, Zeta y Charly tocarán en vivo, mientras Cerati estará presente en voz y guitarras a través de registros tomados en las giras de despedida de 1997 y regreso de 2007.

Con más de 260.000 entradas vendidas y una racha de sold outs en la región, la gira tendrá escala en Uruguay el próximo 2 de mayo en el Antel Arena. Un hecho que trae a la memoria la escasa presencia del trío en el país.

Uruguay ocupó un lugar pequeño (casi inexistente) en la historia de Soda Stereo. Apenas un puñado de noches en Punta del Este en enero de 1985, una única presentación en Montevideo y un regreso al Este tiempo después.

Y aun así, lo irónico es que la historia del grupo arrancó en Uruguay. Fue en el verano de 1981 cuando Cerati y Zeta (Héctor Pedro Juan Bosio, su verdadero nombre) coincidieron en Punta del Este. Ya se conocían de la facultad, porque ambos estudiaban publicidad, pero aquella temporada terminó de acercarlos. “Zeta estaba tocando con una banda de covers, estaba muy bien ubicado”, recordaba Cerati, entre risas, en una entrevista en 2006, aludiendo a que su amigo había conseguido un lugar estable y bien pago. “Yo fui con mi banda de música disco, muy mal ubicado”, agregaba, porque el boliche donde debían tocar terminó siendo un caos: “La dueña del lugar se fugó, mandó un cheque sin fondo y nosotros varados en Punta del Este, y Zeta me ofreció asilo”. De regreso a Buenos Aires, entre zapadas nocturnas y los teclados que un joven Andrés Calamaro les prestaba, nació un vínculo musical que sería decisivo. “Nos dejaba los teclados y nos quedábamos hasta las seis de la mañana haciendo música electrónica”, recordaba Cerati. Por esos tiempos, un insistente Charly (Carlos Ficcichia, su nombre legal) llamaba a la casa de los Cerati para invitar a salir a la hermana de Gustavo. Un día atendió el propio Gustavo, la conversación derivó hacia la música y acordaron una prueba. Charly pasó el examen y la historia quedó en marcha. (Aunque nunca llegó a salir con la hermana).

Promo del concierto Ecos de Soda Stereo que se realizará en el Antel Arena el sábado 2 de mayo de 2026.

En 1982 la banda ya estaba formalmente armada y, dos años después, el primer disco homónimo selló su ingreso definitivo a la escena porteña. Pero Soda Stereo aún no había cruzado fronteras. Por una de esas vueltas curiosas de la vida, su primera salida internacional terminó siendo Punta del Este, donde tocaron los días 6, 7 y 9 de enero de 1985.

Soda-Stereo-1985 Soda Stereo en 1985. Unísono / Zeta Bosio / Pelo / FlacoStereo

Aquel debut oriental estuvo lejos de cualquier épica. Adrián Taverna, su histórico sonidista, lo recordó entre risas en Algún tiempo atrás, la biografía de Cerati escrita por Sergio Marchi: “Tocamos en un balneario que era un gaterío. Creían que era una banda de covers y había 10 personas, grandes, de otro target. Íbamos a tocar 10 días, pero nos mandaron de vuelta muy pronto”.

La misma escena, con otros matices, permanece en la memoria del tecladista Fabián Zorrito Von Quintiero, que formó parte de la expedición. En diálogo con Galería, recordó no solo el show, sino la sorpresa de descubrir un país que hasta entonces le era ajeno: “Yo no conocía Uruguay, veraneaba en la costa argentina. Vinimos con Soda a hacer un show en una discoteca, en Las Grutas. Y ya después no dejé de venir. Vine con Soda, con Charly, con mi propia familia”. Según él, la movida esteña de esa época tenía otro mapa: “En 1985 la movida estaba en Solanas, recién asomaba la cabeza Montoya, que parecía una playa alejada. Manantiales apenas, José Ignacio no estaba en el radar. Me acuerdo de descubrir la belleza de la vista de Punta Ballena, la mejor de todas”.

Con Soda, el popular Zorrito participó en la grabación de Nada personal (1985) y Signos (1986). “Lo que más me marcó de trabajar con Gustavo fue que me dejara estar en el estudio, en pleno proceso creativo, y que me permitiera intervenir en las canciones. A él le gustaba cómo podía entrar en los temas”, recordó. De esa etapa quedaron aportes en canciones clásicas: la flauta de Cuando pase el temblor y el piano de Signos.

Embed - Soda Stereo - Signos 1987 (Ruido Blanco)

Verano del 87

Precisamente con Signos, su tercer álbum de estudio, la banda regresó al principal balneario uruguayo el 9 de enero de 1987, en uno de los primeros recitales de la gira de presentación. Aquella noche, en el Centro de Espectáculos de Punta del Este, interpretaron 15 canciones en un show que quedó registrado directamente desde la consola de sonido de Taverna. Gracias a esa toma técnica, el recital se conserva con una calidad inusual para la época y hoy puede escucharse en YouTube.

“Buenas noches… ¿están pintados?”, lanzó Cerati al salir a escena, antes de abrir con Imágenes retro. Acto seguido llegó Persiana americana, que en esos años tenía una introducción de piano característica a cargo de Zorrito. Entre los guiños a su primer disco estuvo Te hace falta vitaminas, presentada por Cerati con humor: “Hacía mucho que no hacíamos una escala cromática que conduce a un oldie… hace un pedazo que no tocamos esto”, dijo antes de empezar.

También recurrieron a Dietético, que el propio Gustavo definió con ironía: “Bueno, ahora un tema reciclado… ¿recuerdan nuestro ascetismo? Somos un grupo dietético”. Más adelante provocó al público con un “¿Ustedes son parte del jet set?”, para luego disparar Jet-set. El cierre llegó con Nada personal.

Un día después del concierto en Punta del Este, el 10 de enero de 1987, Soda Stereo desembarcó en Montevideo. Lo poco que informó la prensa local sobre aquella noche mostraba entusiasmo, como si intentara estar a la altura del fenómeno regional que la banda ya representaba.

El diario Últimas Noticias tituló: “Debuta Soda Stereo en el Palacio Peñarol”, y habló del grupo como la vanguardia de una nueva escena: “Soda Stereo es una expresión auténticamente actual. Son tres músicos que piensan, se visten y tocan como si jamás hubiese existido el pasado. Son el símbolo acabado de una generación que los ha elegido como propios”. Publicado sin firma, el artículo resaltó al trío como representante de “una rebelión inteligente” y describió su música como “una experiencia única, una volcánica muestra de su imparable potencia”.

Soda-Uruguay

El concierto salió en vivo por CX 20 Radio Montecarlo, que en una publicidad publicada en El País lo anunció como una irresistible “Sobredosis de Soda Stereó (sic) en los oídos”. Se los promocionó como “el grupo argentino creador de un nuevo universo sonoro que sacude los huesos y estremece los oídos y pasiones de las juventudes de ambas orillas del Plata”. El remate del eslogan era notable: “Un concierto que no dejará butaca en su lugar. Ni cable sin pelar. Ni hueso sin mover”. La realidad fue otra: quedaron las butacas, los cables y, sobre todo, un Palacio Peñarol casi vacío.

Mientras Soda era un suceso en buena parte de la región, con caravanas esperándolos en Lima, ovaciones en Viña del Mar, desbordes en Caracas y 11 funciones consecutivas agotadas en México, en Montevideo ocurrió lo inesperado: la convocatoria fue mínima. Apenas unas 1.500 personas, según relató Raúl Forlán Lamarque en Jaque, uno de los pocos críticos que asistieron y escribieron sobre el concierto.

SS-UN

Su crónica, titulada “Personalizar la despersonalización”, no dejó dudas: “El reciente recital de los argentinos Soda Stereo mereció, por supuesto, otro marco de público”. Lamarque atribuía el desastre a una mezcla de desinformación y errores de organización: “Prácticamente nadie se enteró que Soda Stereo estaría actuando en el Palacio Peñarol un sábado de enero”.

El periodista también expuso la parte que la publicidad no mostraba. “Los Soda cobraron, según se nos informó, unos US$ 7.000 y el empresario organizador estaba literalmente desesperado”.

El sonido tampoco ayudó. La banda venía de presentaciones con mejor producción, y el Palacio Peñarol no estuvo a la altura. La crónica habló directamente de un mal sonido. “Todos sabemos que el Palacio Peñarol, en tanto posibilidades sonoras, tiene —y mantiene— un rendimiento que se reduce casi a cero”, sentenció Lamarque.

Soda-Stereo-Montevideo-1987 De las pocas fotos del show en el Palacio Peñarol del 10 de enero de 1987. Desafinando

Cuenta la leyenda que el show dejó un sabor amargo en Cerati, al punto de “hacerle la cruz” a Montevideo. Exageración o no, lo cierto es que Ruido blanco, el álbum en vivo grabado durante la gira Signos, incluye registros de Argentina, Perú, Chile, México y Venezuela... pero ninguno de la capital uruguaya. Ni un aplauso, ni un solo tema grabado con público local quedó en el disco.

Después de esa noche de enero de 1987, Soda Stereo no volvió a tocar en la ciudad. Solo regresarían al país cuatro años más tarde, otra vez a la costa esteña.

Verano del 91

Punta del Este, 19 de enero de 1991. En plena temporada estival, Soda Stereo volvió a Uruguay en la cima de su popularidad para abrir el año con la Gira animal, que había arrancado en agosto de 1990 en Puerto Rico y se extendió hasta mayo de 1992 con final en Barcelona.

Fue una de las giras más largas y mejor organizadas que había hecho un grupo de rock latinoamericano hasta ese momento. Música, luces, sonido y puesta en escena se integraban para llenar estadios en cada parada. Acá el show fue gratuito.

Soda-Stereo-Escenario-Punta-Este-1991 Montaje del escenario del concierto de Soda Stereo en Punta del Este, verano de 1991.

La revista Gente eligió un título con guiño para su cobertura: “Los Soda hacen Punta”. No era exageración. El grupo desembarcó como una maquinaria aceitada. Camiones llenos de equipos, un escenario gigantesco, estructuras móviles, instrumentos y un comando propio de setenta técnicos, sonidistas, iluminadores, asistentes y montajistas. Un ejército itinerante que se movía por Latinoamérica con total coordinación.

En el estacionamiento del parador La Olla, a metros del monumento de los dedos en playa Brava, la banda realizó la prueba de sonido el sábado por la tarde. El sol iluminaba la costa mientras los acordes iniciales del ensayo se extendían sobre la playa, y poco a poco los espectadores empezaron a acercarse, anticipando una gran noche de música.

Embed - Soda Stereo - Hombre al Agua (Prueba de Sonido) | Playa Brava, Punta del Este, Uruguay (19.01.1991)

En la conferencia de prensa previa al show, cubierta por Últimas Noticias, Cerati habló sobre el lugar que ocupaba Soda en el mapa del rock en español. “Nos sentimos un poco pioneros en cantar rock en castellano”, dijo. “En muchos países que hemos visitado, el rock no era una cosa visible. Incluso diría que mucha gente piensa que lo latino es sinónimo de baja calidad o únicamente de cosas melódicas”. Y terminó con una afirmación que reflejaba su manera de ver la música: “Cada vez que viajamos trasladamos nuestro mundo con nuestra música. Eso es intocable y lo defendemos a muerte. Tenemos identidad”.

Tras la conferencia, el trío se trasladó a la costa de Montoya para una entrevista y una sesión de fotos con Gente, mientras los primeros espectadores empezaban a llegar al lugar.

Soda-Punta-Del-Este Charly Alberti, Gustavo Cerati y Zeta Bosio posan para la revista Gente en Punta del Este. Mariano Galperín

Ya entrada la noche, con los reflectores clavados sobre el escenario y una multitud que seguía creciendo, Soda Stereo apareció en escena sobre las 23.00. Cerati vistió una camisa de raso violeta y pantalones de cuero negro. Zeta subió con el bajo al hombro. Charly se acomodó en la batería con su habitual calma.

Apenas sonaron (En) El séptimo día, Juego de seducción y Hombre al agua, quedó claro que el grupo estaba en una buena noche. La lista final incluyó 22 canciones. Sonaron todos los clásicos: Persiana americana, Cuando pase el temblor, En la ciudad de la furia, De música ligera…

Fueron casi dos horas de música frente al mar, un show que cerró con fuegos artificiales y un público que saltó y bailó hasta el final.

Embed - Soda Stereo - Lo Que Sangra (La Cúpula) | Playa Brava, Punta del Este, Uruguay (19.01.1991)

A comienzos de los años 90, Concierto FM ya había presentado en Montevideo shows internacionales de primera línea, entre ellos, los de Rod Stewart, UB40 e Erasure, y consolidaba su actividad en Punta del Este. En ese contexto, apostar por Soda Stereo parecía un paso natural.

Berch Rupenian, una de las voces clásicas de la movida esteña al frente de la emisora, recordó para Galería que aquel recital fue “un éxito fenomenal”. “Concierto le dio una manija tremenda al show porque era un acontecimiento que valía la pena. Había más de 25.000 personas. Fue una locura porque desbordó todo. La expectativa era enorme y aun así la superó. Soda Stereo ya era un supergrupo”, dijo. También destacó la diversidad del público: “No solo vinieron argentinos; hubo muchísimos uruguayos. Fue un hit enorme y la banda terminó marcando ese verano”.

Con el auspicio de una marca de jeans y un despliegue logístico inusual para la costa uruguaya, aquel show terminó adquiriendo otra dimensión con el paso del tiempo: fue la última vez que Soda Stereo tocó en Uruguay.

Punta del Este, punto de partida y final

La relación de Cerati con Punta del Este no se limitó a las giras ni a los compromisos profesionales. Fue una historia personal, musical y afectiva que atravesó más de tres décadas y que dejó huellas concretas en su obra.

Ese vínculo se amplió en la década de 2000. Tras una trombosis que lo obligó a replantear su rutina, comenzó a pensar seriamente en instalarse temporadas enteras en el balneario. Compró un terreno en las afueras de José Ignacio y lo bautizó Casa Camaleón, un proyecto que concebía como su lugar para vivir tranquilo. “Mi casa…”, dijo riéndose en una entrevista con revista Gente en 2007, cuando le preguntaron qué tenía Punta del Este para que volviera siempre. “Cuando estoy acá me siento de local. Me gusta mucho mi chacra. Ahí me siento bien. Los otros días planté unos árboles. Es un lugar muy especial e íntimo. Es mi lugar en el mundo”.

Cerati-Uruguay Gustavo Cerati, en una fotografía promocional de Fuerza natural tomada en Uruguay, junio de 2009. Nora Lezano / Sony

Incluso, ese entorno fue un espacio creativo. Buena parte de Fuerza natural (2009), su último álbum de estudio, nació allí. En entrevistas posteriores contó que muchas canciones surgieron en su chacra, a partir de jornadas de soledad, caminatas y convivencia con sus hijos Lisa y Benito. De allí surgieron piezas clave del disco, entre ellas, Rapto, Desastre y especialmente Sal, inspirada directamente en el faro de José Ignacio.

En otra entrevista explicó cómo el aislamiento uruguayo impregnó el espíritu del disco: “Estuve trabajando en una casa que tengo en el Uruguay, en el campo, en un ambiente bastante natural. Ese paisaje influyó mucho en la temática. Fuerza natural es luminoso… hay tormentas tremendas, momentos de paz, viajes internos. Ese ambiente está presente todo el tiempo”.

Aunque Soda Stereo tocó poco en Uruguay, Cerati regresó varias veces como solista. Dio conciertos en el Teatro Plaza en 2003 y 2006, y luego en el Velódromo en 2009.

Gustavo-Cerati Gustavo Cerati camina rumbo al escenario. Soda Stereo

En una entrevista con Sábado Show en 2003 fue sincero respecto a esa falta de visitas del grupo: “La verdad es que no sé a qué atribuirlo bien. Uruguay es un lugar que visito muchas veces por otras razones, y que tiene muy buena música y muy buenos músicos”.

Recordó su admiración temprana por la música uruguaya. “Opa Trío fue una de las primeras cosas que conocí y me gustó muchísimo, tengo algunos discos. Eduardo Mateo me pareció un músico increíble y Jorge Drexler es un músico muy interesante”, aseguró.

Con el correr de los años, Cerati mantuvo con Uruguay una relación que unió trabajo, vida personal y música. No fue un destino central en la historia de Soda Stereo, pero sí influyó en su vida y obra. Hoy, mientras la banda vuelve como show tecnológico, aquellos años resumen la relación breve y curiosa que unió al trío con este lado del Río de la Plata.