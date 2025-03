Términos, palabros y un par de dinosaurios en vías de extinción

Siempre me ha fascinado ver cómo las palabras que se usan describen una determinada época y qué está pasando en la sociedad. Algunas lo hacen cambiando de significado; otras se vuelven omnipresentes (por no decir estomagantes), y las hay que, de tanto abusar de ellas, se devalúan hasta convertirse en carcasas huecas. Entre las primeras, uno de los ejemplos más claros es la palabra relato.

Hasta no hace mucho, un relato no era más un cuento, una narración en la línea de Pulgarcito, Caperucita roja o, si ustedes lo prefieren, de El aleph, de Borges. Ahora, en cambio, un relato es una versión subjetiva de los hechos, que no siempre —yo diría casi nunca— se condice con la verdad. Y todos sabemos que lo que nos “relatan” es un cuento chino. Pero da igual, porque la verdad se ha vuelto maleable, opinable, a la carta. En el grupo de las palabras omnipresentes, por su parte, las hay de dos tipos. Por un lado, están términos positivos que de tanto repetirlos y abusar de ellos han perdido su valor. El caso más claro es la palabra solidaridad, que todo el mundo invoca a todas horas, pero que la mayoría de las veces tiene más de postureo que de compasión real. Y luego están los vocablos omnipresentes, estomagantes, que también repetimos hasta la náusea, como sostenible. Hoy en día todo es sostenible, desde un yogur a unas chanclas, una casa o unas petunias, sin que uno sepa exactamente qué quiere decir tan sacrosanto palabro.