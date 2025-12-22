Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow presentaron 'Marty Supreme' ante fanáticos en Nueva York

Decenas de personas con gorros naranjas soportaron temperaturas cercanas a los 20 grados bajo cero durante unas tres horas frente al cine Regal Times Square (Nueva York) para ver de cerca a Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow en la première de Marty Supreme, la nueva comedia dramática deportiva dirigida por Josh Safdie, que se estrena en cines el día de Navidad.
La multitud fue atraída por una llamativa campaña de promoción que convirtió la gira de prensa en un espectáculo. Días antes de la première, celebridades y deportistas, como Tom Brady y Kid Cudi, fueron vistos usando camperas de la película, mientras en redes sociales circularon imágenes de reuniones del equipo de marketing de Marty Supreme encabezadas por Chalamet.
Inspirada en el campeón de ping-pong real Marty Reisman, la película cuenta la historia de Marty Mauser, un carismático y habilidoso jugador neoyorquino en los años 50 que navega entre apuestas clandestinas y su ascenso en el deporte mientras vive un romance con Kay Stone (Paltrow), una reconocida actriz.
“Me pareció increíble ver tanto entusiasmo por la película”, dijo Chalamet en la première del filme que lo posiciona como firme candidato al Oscar a Mejor actor.
