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    Federación Rural pide que se haga cumplir la prohibición de pastorear en caminos y plantea sanciones por residuos

    La gremial elaboró un documento con aportes para el control de la garrapata y 13 líneas de trabajo agrupadas en cinco ejes

    La Federación Rural pide hacer cumplir la prohibición de pastoreo en caminos y avanzar en bancos de forraje para reducir la necesidad de dicha práctica.

    La Federación Rural pide hacer cumplir la prohibición de pastoreo en caminos y avanzar en bancos de forraje para reducir la necesidad de dicha práctica.

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    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    La Federación Rural elaboró un documento con aportes concretos orientados al control de la garrapata en Uruguay, un problema sanitario que la gremail considera de escala nacional y no meramente sectorial.

    El texto reúne 13 líneas de trabajo agrupadas en cinco ejes: capacitación profesional, estrategias de control químico, investigación en alternativas biológicas, medidas de política sanitaria y trazabilidad.

    Capacitación y rol del MGAP

    Entre las primeras propuestas, la gremial plantea capacitar a veterinarios para verificar en campo la eficacia de los productos disponibles mediante conteos de garrapatas en los predios y análisis de los distintos principios activos.

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    También pide al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) profundizar la difusión de conocimientos sobre los complejos de tristeza parasitaria bovina y sus tratamientos, incluyendo el uso de hemovacunas disponibles en el país, ante situaciones de multirresistencia grave que ya se registran en algunos establecimientos.

    El documento suma un pedido de intensificar la campaña sobre residuos de productos veterinarios en carnes, como herramienta preventiva frente a las exigencias de los mercados internacionales, y propone analizar los marcos regulatorios de Argentina y Brasil en zonas endémicas —Corrientes y Río Grande del Sur— para evaluar qué aspectos podrían incorporarse a la legislación uruguaya.

    Control químico y moléculas

    En materia de control químico, la Federación Rural sugiere analizar el uso de organofosforados puros, incluyendo principios activos como el clorfenvinfos en casos puntuales y justificados. También llama a considerar el alargamiento comprobado de los tiempos de espera en tratamientos sucesivos con una misma droga —en particular con Ivermectina 3,15%—, dado que este fenómeno puede modificar de forma significativa los plazos previos a faena.

    A esto se agrega un pedido de eliminar cargas tributarias y burocráticas a la importación de garrapaticidas, de modo de equiparar los costos con los de la región, junto con una mayor promoción de los test de resistencia para diseñar planes de control ajustados a cada situación.

    Biológicos y política sanitaria

    El documento impulsa la investigación en bioacaricidas —hongos entomopatógenos, vacunas antigarrapata, aceites esenciales y homeopatía veterinaria, entre otros— a cargo de institutos oficiales o paraestatales sin intereses comerciales en los productos evaluados. Propone, además, acelerar el desarrollo de métodos innovadores como la edición génica de garrapatas y mejorar la producción y la aplicación de la hemovacuna.

    En el plano de la política sanitaria, la gremial pide hacer cumplir la prohibición de pastoreo en caminos, avanzar en bancos de forraje para reducir la necesidad de esa práctica durante emergencias climáticas y reforzar la presencia del MGAP en el territorio, en particular en zonas complicadas.

    El texto dedica un apartado a los campos forestados, donde señala dificultades estructurales en el vínculo con ganaderos bajo modalidad de pastoreo, la falta de alambrados internos y la infraestructura precaria, además de la necesidad de avanzar en refrendación sanitaria con auditoría oficial en zonas de control o erradicación.

    También plantea no crear nuevas cargas fiscales para financiar el plan de control, sino que se utilicen fondos ya existentes, combatir el contrabando de productos garrapaticidas, incorporar en la guía de transporte de ganado la fecha de la última aplicación sanitaria y su tiempo de espera, y crear líneas de crédito con tasas preferenciales para inversiones en alambrados, instalaciones y baños.

    Trazabilidad y frontera

    El último bloque del documento aborda la trazabilidad. Propone avanzar con el Instituto Nacional de Carnes en un sistema que permita identificar el establecimiento de origen en los cortes comercializados y crear cuarentenas voluntarias para certificar ventas de ganado libre de garrapatas vivas en zonas complicadas.

    Asimismo, sugiere establecer un régimen gradual de sanciones, según la gravedad y la reincidencia de las faltas, avanzar en procesos de interdicción, según el nivel de resistencia de cada zona, y flexibilizar la obligatoriedad de despacho de tropas cuando el movimiento de ganado se da dentro de un mismo productor y una misma zona.

    El documento cierra con un llamado a implementar una estrategia diferencial en la frontera, con coordinación binacional específica para el combate a la garrapata.

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