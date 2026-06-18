Una obra monumental transforma el histórico Pont Neuf de París

La caverna, que finalmente abrió sus puertas al público, es una experiencia inmersiva de 120 metros de largo y 18 de altura

El camino por el interior de la instalación es oscuro y sinuoso, y tiene el objetivo de despertar todos los sentidos.

Una enorme formación rocosa envolviendo el histórico Pont Neuf sobre el río Sena se convirtió en una de las imágenes más comentadas de las últimas semanas. Se trata de la monumental instalación artística del francés Jean René, conocido por su seudónimo JR, un artista callejero distinguido como el “fotógrafo clandestino”.

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Bautizada como La caverna, la obra que finalmente abrió sus puertas al público transforma el puente más antiguo de la capital francesa —inaugurado en 1607— en una experiencia inmersiva de 120 metros de largo y 18 de altura. Está inspirada en las canteras de donde se extrajeron las piedras utilizadas para construir el puente y funciona, también, como un homenaje a una de las intervenciones más recordadas del siglo pasado: el montaje con tela realizado por Christo y Jeanne-Claude en 1985.

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JR París La obra recuerda a la intervención con telas realizada en 1985 por Christo y Jeanne Claude. AFP La idea surgió hace dos años a partir de conversaciones entre JR y Vladímir Yavachev, sobrino de Christo y colaborador del célebre dúo.

Antes de recibir a sus primeros visitantes, La caverna se enfrentó a varios obstáculos climáticos, como las intensas lluvias, la ola de calor y las fuertes ráfagas de viento, que provocaron daños en la estructura y obligaron a retrasar su inauguración.