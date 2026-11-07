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Vigilia de León XIV: “Jóvenes, atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia”

El discurso del papa fue uno de los momentos centrales de la vigilia de la oración que comenzó a las 19, cuando León XIV entró al campo del Estadio Centenario por la puerta 5 en el papamóvil, al grito de los miles que lo esperaron durante toda la tarde

Vigilia

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

“Jóvenes, ustedes mismos atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia. ¡No le teman al ‘para siempre’!” fue uno de los mensajes que el papa León XIV dejó este sábado en su discurso durante la vigilia de la oración, uno de los momentos más esperados de la visita del sumo pontífice a Uruguay.

Ante unas 60.000 personas, el pontífice alentó a los fieles a no conformarse “con una vida simplemente correcta ni con una fe de costumbre que se contente con lo indispensable”: “Cristo no nos llamó a la mediocridad, nos llamó a una vida nueva y plena como la suya”, enfatizó.

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El avance de la secularización y la indiferencia religiosa fue otra de las reflexiones clave de su discurso. En ese sentido, destacó la experiencia de los católicos uruguayos, que, según dijo, han aprendido a vivir su camino de fe en ese contexto. “Su experiencia puede ayudar a hermanos y hermanas en otras partes del mundo que comienzan a descubrir, de distintas maneras, qué significa ser una minoría”, planteó.

León XIV también reivindicó el papel de la Iglesia en la sociedad. “La sociedad puede encontrar en otras instituciones cosas muy valiosas, pero ninguna puede sustituir el anuncio de que el amor de Dios es más fuerte que la muerte, el odio, la violencia, la guerra y el pecado. Esa es la alegría que llevamos, esa es la alegría que el papa viene a recordarles”, apuntó.

El discurso del papa fue uno de los momentos centrales de la vigilia de la oración, que comenzó a las 19, cuando León XIV entró al campo del Estadio Centenario por la puerta 5 en el papamóvil, al grito de los miles que lo esperaron durante toda la tarde.

Sobre el papamóvil, el pontífice recorrió el campo mientras de fondo sonaba Una gran alegría, la canción oficial de su visita a Uruguay, en la voz de la cantante Josefina Damiani. Al llegar al escenario, el cantante Lucas Sugo interpretó a capela la canción religiosa Pescador de hombres.

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, fue el encargado de recibir al pontífice y, posteriormente, dio la palabra al mago Daniel Ketchedjian, al sacerdote Juan Andrés Gordo Verde y a la periodista Noelia Etcheverry.

Otro de los momentos destacados de la ceremonia fueron los tres testimonios, pronunciados entre cantos de agrupaciones jóvenes, un coro y una orquesta. El primero estuvo a cargo de Federica, una joven catequista. Luego fue el turno de Giovanni, un veinteañero que se convirtió recientemente al catolicismo, y de una familia —de apellido Gutiérrez— con cinco hijos y 30 años de matrimonio. “Queremos hacer y ser hogar”, señaló la madre de la familia. “Hoy queremos también ser la voz de muchas de las familias que vivimos en esta patria y que necesitamos su palabra. En Uruguay, hay pocos matrimonios, nacen menos niños; aborto, eutanasia, suicidio, enfermedades mentales, adicciones, violencia y el sinsentido golpean a nuestras familias”, agregó, un mensaje que fue aplaudido por los asistentes. “Leyes y corrientes ideológicas cuestionan el valor de la vida, el matrimonio y la familia. Nos duelen la angustia económica de tantas familias, las fracturas familiares que hieren el desarrollo de nuestros niños”, indicó.

En la oración de los fieles, por otra parte, participaron figuras de la política como el presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Goñi, el senador Pedro Bordaberry, Daniel Radio —integrante del Partido Independiente— y el exprosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo.

El papa se retiró entre un espectáculo de fuegos artificiales sobre el Estadio Centenario y así concluyó la última actividad de la agenda del segundo de los tres días de su visita a Uruguay.

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