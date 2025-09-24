Los expositores fueron el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción y director de González Conde, Ignacio González, el director del Estudio Luis E. Lecueder, Carlos Lecueder y el arquitecto Sebastián Sánchez, director de Kopel Sánchez

Director del Estudio Luis E. Lecueder Carlos Lecueder, presidente de Appcu y socio director de González Conde Ignacio González Conde, director de Kopel Sánchez Sebastián Sánchez, tesorero de ADM Nilo Peile y miembro del Consejo Directivo de ADM Víctor Riccardi.

El ballroom del Radisson Montevideo fue el escenario en el que la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM) reunió a empresarios, autoridades y referentes del sector bajo la consigna “El desarrollo inmobiliario en Uruguay”. La instancia, celebrada el martes 16, contó con la presencia del subsecretario­ de Vivienda, Christian Di Candia; el senador Tabaré Viera; el secretario general de ADM, Enrique Giner, y el tesorero de la institución, Nilo Peile.

El primero en exponer fue el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) y director de González Conde, Ignacio González. Subrayó el papel de la ley de vivienda promovida, aprobada en 2011, como “la política habitacional más importante del país”, que permitió desarrollar casi 61.000 unidades en 15 años y dar origen a nuevos barrios en Montevideo y el interior.

Luego, el director del Estudio Luis E. Lecueder, Carlos Lecueder, repasó los principales proyectos en curso y los desafíos que enfrentan. Recordó que la experiencia de los primeros shoppings en Uruguay demostró que la ubicación y la accesibilidad son determinantes en el éxito. En este marco presentó Aventura Shopping, complejo que se construirá en avenida Garzón sobre un predio de 120.000 metros cuadrados y que contará con 120 locales comerciales. Su propuesta buscará atraer a los habitantes del noroeste de Montevideo con una oferta de entretenimiento y gastronomía.

Por su parte, el arquitecto Sebastián Sánchez, director de Kopel Sánchez, organizó su intervención en tres ejes: empleo, capital e innovación. Señaló que más de 56.000 obreros trabajan hoy en la construcción y que, considerando los puestos indirectos, la cifra supera los 63.000. Agregó que los proyectos inmobiliarios canalizan alrededor de 4.400 millones de dólares en depósitos bancarios, lo que fortalece la confianza del sistema financiero. En materia tecnológica, destacó la incorporación de inteligencia artificial y realidad virtual en obras recientes, como Ventura Sky Residencies, que también introdujo sistemas de gestión de residuos y nuevos encofrados.