¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

ADM reunió a empresarios, autoridades y referentes del sector bajo la consigna “El desarrollo inmobiliario en Uruguay”

Los expositores fueron el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción y director de González Conde, Ignacio González, el director del Estudio Luis E. Lecueder, Carlos Lecueder y el arquitecto Sebastián Sánchez, director de Kopel Sánchez

Director del Estudio Luis E. Lecueder Carlos Lecueder, presidente de Appcu y socio director de González Conde Ignacio González Conde, director de Kopel Sánchez Sebastián Sánchez, tesorero de ADM Nilo Peile y miembro del Consejo Directivo de ADM Víctor Riccardi.

Director del Estudio Luis E. Lecueder Carlos Lecueder, presidente de Appcu y socio director de González Conde Ignacio González Conde, director de Kopel Sánchez Sebastián Sánchez, tesorero de ADM Nilo Peile y miembro del Consejo Directivo de ADM Víctor Riccardi.

FOTO

Valentina Weikert
María Hernández, Iael Gambini y Eduardo Rumin.

María Hernández, Iael Gambini y Eduardo Rumin.

FOTO

Valentina Weikert
Jorge Tomasi y senador Tabaré Viera.

Jorge Tomasi y senador Tabaré Viera.

FOTO

Valentina Weikert
Giancarlo Demarco y Ramiro De León.

Giancarlo Demarco y Ramiro De León.

FOTO

Valentina Weikert
Del Ministerio de Vivienda: subsecretario Christian Di Candia y directora general María Laura López.

Del Ministerio de Vivienda: subsecretario Christian Di Candia y directora general María Laura López.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El ballroom del Radisson Montevideo fue el escenario en el que la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM) reunió a empresarios, autoridades y referentes del sector bajo la consigna “El desarrollo inmobiliario en Uruguay”. La instancia, celebrada el martes 16, contó con la presencia del subsecretario­ de Vivienda, Christian Di Candia; el senador Tabaré Viera; el secretario general de ADM, Enrique Giner, y el tesorero de la institución, Nilo Peile.

El primero en exponer fue el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) y director de González Conde, Ignacio González. Subrayó el papel de la ley de vivienda promovida, aprobada en 2011, como “la política habitacional más importante del país”, que permitió desarrollar casi 61.000 unidades en 15 años y dar origen a nuevos barrios en Montevideo y el interior.

Luego, el director del Estudio Luis E. Lecueder, Carlos Lecueder, repasó los principales proyectos en curso y los desafíos que enfrentan. Recordó que la experiencia de los primeros shoppings en Uruguay demostró que la ubicación y la accesibilidad son determinantes en el éxito. En este marco presentó Aventura Shopping, complejo que se construirá en avenida Garzón sobre un predio de 120.000 metros cuadrados y que contará con 120 locales comerciales. Su propuesta buscará atraer a los habitantes del noroeste de Montevideo con una oferta de entretenimiento y gastronomía.

Por su parte, el arquitecto Sebastián Sánchez, director de Kopel Sánchez, organizó su intervención en tres ejes: empleo, capital e innovación. Señaló que más de 56.000 obreros trabajan hoy en la construcción y que, considerando los puestos indirectos, la cifra supera los 63.000. Agregó que los proyectos inmobiliarios canalizan alrededor de 4.400 millones de dólares en depósitos bancarios, lo que fortalece la confianza del sistema financiero. En materia tecnológica, destacó la incorporación de inteligencia artificial y realidad virtual en obras recientes, como Ventura Sky Residencies, que también introdujo sistemas de gestión de residuos y nuevos encofrados.

El encuentro permitió trazar un panorama sobre el presente y el futuro del sector. Asimismo, destacó la relevancia económica y social de la construcción y la importancia de desarrollar instancias de reflexión conjunta entre actores públicos y privados.

Selección semanal
“Búsquelo por el mundo”

Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

Por Federico Castillo
Gobierno de Montevideo

El Frente Amplio “blinda” a Cosse y busca unificar el relato sobre su gestión pese a las diferencias internas

Por Santiago Sánchez
Fuerzas Armadas

Después de cinco años consecutivos, Uruguay declinó participar en un ejercicio militar clave de Estados Unidos

Por Juan Francisco Pittaluga
Intendencia de Montevideo

Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

Por Lucía Cuberos

TE PUEDE INTERESAR

Quién es Julia Paternain, la atleta con pasado de modelo y un MBA, que hizo historia

Quién es Julia Paternain, la atleta con pasado de modelo y un MBA, que hizo historia

Por Javier Alfonso
Néstor Guzzini, María Elena Pérez y Gerardo Minutti, actores y director de Perros.
Video

'Perros' es el nuevo estreno del cine uruguayo, una comedia dramática seleccionada para los Premios Goya

Por Federica Chiarino Vanrell
Margaret Whyte, de 89 años y raíces escocesas, asegura que su obra siempre fue controvertida. 

La artista Margaret Whyte representará a Uruguay en la 61ª Bienal de Arte de Venecia

Lorena Ponce de León: “Entendí dos cosas: que no me gusta que me manden y que quiero un quiosco, pero mío”

Lorena Ponce de León: “Entendí dos cosas: que no me gusta que me manden y que quiero un quiosco, pero mío”

Por Magdalena Cabrera