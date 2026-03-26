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    El precio promedio de la tierra registró un récord de US$ 4.178/ha en 2025

    Colonia, Soriano y San José fueron los departamentos que obtuvieron los precios promedios más altos

    &nbsp;En 2025 se realizaron 1.718 operaciones de&nbsp;compraventa de campos por un total de 259.000 hectáreas.

     En 2025 se realizaron 1.718 operaciones de compraventa de campos por un total de 259.000 hectáreas.

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    En 2025 fue récord el precio promedio anual de la hectárea de tierra de uso productivo, que alcanzó los US$ 4.178 por hectárea, según la serie histórica Precio de la Tierra que elabora la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (Diea), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

    Durante el año pasado se realizaron 1.718 operaciones de compraventa de campos por un total de 259.000 hectáreas, una superficie 31% inferior a la del año anterior, según la información oficial. Y el monto total de las operaciones superó los US$ 1.081 millones.

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    Los departamentos con mayor superficie operada fueron Paysandú, Durazno y Treinta y Tres, que acumularon algo más de 81.000 hectáreas (31% del área comercializada en el período) por US$ 281 millones, 26% del monto total.

    Colonia, Soriano y San José, con promedios por hectárea de US$ 9.707, US$ 7.964 y US$ 6.842, respectivamente, fueron los que obtuvieron los precios promedios más altos. En el otro extremo, el precio medio más bajo correspondió al departamento de Artigas, con US$ 2.300 por hectárea.

    Con la información del año 2025 se completa un lapso de 26 años ininterrumpidos en la serie Precio de la Tierra de Diea. En dicho período se registraron 47.588 operaciones por un total que superó los 10 millones de hectáreas.

    El precio más bajo se registró en 2002, cuando promedió US$ 386 por hectárea.

    En la serie se evidencian tres períodos que tienen en cuenta la superficie comercializada: alto (2003-2008), con precios en aumento; medio (2009-2013), también con precios al alza; y bajo (2014-2025), con dos escenarios de precios —un leve descenso entre 2014 y 2020 y luego en aumento sostenido hasta 2025—.

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