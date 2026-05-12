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    Intendente de Canelones no acepta la renuncia del jerarca municipal que visitó el portaaviones

    El Partido Comunista informó a Legniani que el prosecretario de la intendencia, que integra ese partido, abandonará el cargo; el intendente considera la decisión “incongruente” y no nombrará un reemplazo

    La delegación uruguaya es bienvenida a bordo del USS Nimitz.

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    Marina de Estados Unidos
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Santiago Sánchez

    El diario El Observador publicó ayer lunes 11 de mayo que el partido había decidido solicitarle a Núñez que renunciara a su cargo, y este martes el intendente de Canelones, Francisco Legnani, confirmó a Búsqueda que recibió una llamada del secretario departamental comunista, el diputado Daniel Diverio, para comunicarle la decisión.

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    Legnani le respondió a Diverio que la decisión le parecía una “incongruencia” en la medida en que Núñez había asistido a la actividad en el portaaviones en representación de la Intendencia de Canelones y no del Partido Comunista. El intendente dijo que no aceptaría su renuncia, sino que esperaría a que el jerarca deje su cargo por “abandono”. Legnani aseguró a Búsqueda que no volverá a ocupar el cargo de prosecretario y que repartirá esas responsabilidades entre el secretario general, Pedro Irigoin, y la prosecretaria general, Sandra Flores. Diverio, en tanto, respondió que el partido no pensaba sugerirle un nuevo nombre a Legnani para ocupar el cargo.

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