Intendente de Canelones no acepta la renuncia del jerarca municipal que visitó el portaaviones

Luego de ser parte de la visita de autoridades uruguayas al portaaviones estadounidense USS Nimitz, el prosecretario de la Intendencia de Canelones, Diego Núñez, renunciará a su cargo a pedido del Partido Comunista.
El Partido Comunista informó a Legniani que el prosecretario de la intendencia, que integra ese partido, abandonará el cargo; el intendente considera la decisión “incongruente” y no nombrará un reemplazo
Luego de ser parte de la visita de autoridades uruguayas al portaaviones estadounidense USS Nimitz, el prosecretario de la Intendencia de Canelones, Diego Núñez, renunciará a su cargo a pedido del Partido Comunista.
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El diario El Observador publicó ayer lunes 11 de mayo que el partido había decidido solicitarle a Núñez que renunciara a su cargo, y este martes el intendente de Canelones, Francisco Legnani, confirmó a Búsqueda que recibió una llamada del secretario departamental comunista, el diputado Daniel Diverio, para comunicarle la decisión.
Legnani le respondió a Diverio que la decisión le parecía una “incongruencia” en la medida en que Núñez había asistido a la actividad en el portaaviones en representación de la Intendencia de Canelones y no del Partido Comunista. El intendente dijo que no aceptaría su renuncia, sino que esperaría a que el jerarca deje su cargo por “abandono”. Legnani aseguró a Búsqueda que no volverá a ocupar el cargo de prosecretario y que repartirá esas responsabilidades entre el secretario general, Pedro Irigoin, y la prosecretaria general, Sandra Flores. Diverio, en tanto, respondió que el partido no pensaba sugerirle un nuevo nombre a Legnani para ocupar el cargo.
La visita de Orsi y otros jerarcas al portaaviones USS Nimitz, invitados por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, fue fuertemente cuestionada por dirigentes del Partido Comunista, incluidos su secretario general, Óscar Andrade, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.