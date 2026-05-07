INIA conformó Comité Asesor Internacional con referentes científicos de cinco países

La junta directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) aprobó la conformación de un Comité Asesor Internacional (CAI), integrado por cinco referentes de primer nivel en ciencia, innovación y políticas públicas agropecuarias.

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El panel honorario será convocado dos veces por año para brindar una mirada externa e independiente sobre la gestión institucional y la alineación con el Plan Estratégico 2026-2030 y su Visión 2050.

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Los cinco integrantes seleccionados provienen de distintos países y disciplinas, lo que le imprime una perspectiva multidimensional.

El economista uruguayo Rubén Echeverría aportará su experiencia internacional en instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el consorcio de centros de investigación (CGIAR) y la Fundación Gates, además de haber integrado el directorio del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), de Cataluña, España, y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

Su perfil combina el conocimiento del sistema científico-agropecuario global con una mirada propia sobre las realidades latinoamericanas.

Desde Cataluña se sumará la doctora Laia Pellejà, química especializada en nanociencia y nanotecnología, que hoy dirige I-Cerca, una red que coordina 42 centros de excelencia en investigación. Su inclusión señala el interés del INIA en incorporar perspectivas vinculadas a la innovación de base científica y la evaluación de políticas públicas de ciencia.

El neozelandés Steve Harcourt traerá al comité su experiencia en biotecnología, genética animal y soluciones digitales para sistemas productivos. Doctor por Lincoln University y actual miembro del equipo directivo del Instituto de Ciencias de la Bioeconomía (BSI, por su sigla en inglés), su perfil es especialmente relevante para los desafíos de digitalización y bioeconomía que enfrenta el agro uruguayo.

El cuarto integrante es el doctor Laurens Klerkx, académico de Wageningen University & Research —de Países Bajos, una de las universidades agrícolas más reconocidas del mundo— y director del Centro para el Avance de la Transformación del Sistema Agroalimentario. Klerkx también es catedrático en la Universidad de Talca (Chile), y es considerado una referencia global en transformación de sistemas alimentarios, digitalización e innovación agropecuaria.

Completa el panel la doctora Valeria Piñeiro, economista especializada en políticas agrícolas y doctora por la Universiad de Maryland, que actualmente se desempeña como Representante Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (Ifpri, por su sigla en inglés).

Su trabajo en el análisis del impacto ambiental de las políticas agropecuarias y los incentivos para la sostenibilidad es especialmente pertinente en el contexto actual.

Prioridades

A diferencia del comité que funcionó entre 2014 y 2018, este nuevo CAI amplía su mandato en dos dimensiones, que reflejan las prioridades del momento: el análisis de tendencias globales y oportunidades de financiamiento y cooperación internacional, y el abordaje de políticas públicas vinculadas a la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles.

La incorporación explícita de la agenda de sostenibilidad y del análisis de marcos normativos no es menor. En un contexto de creciente presión sobre el sector agropecuario —tanto por exigencias de mercados externos como por compromisos climáticos—, contar con asesoramiento especializado en estas materias puede marcar diferencias en la orientación de la investigación y la transferencia tecnológica.