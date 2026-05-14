El proyecto colonizador para la estancia María Dolores prevé nuevos tambos, con inversión de US$ 1,7 millones

La instalación de entre seis y siete unidades de producción lechera, con una superficie promedio de 146 hectáreas y un índice de productividad promedio de 124, que requerirán de una “inversión total de US$ 1,7 millones” figura entre los principales planes del proyecto colonizador de la estancia María Dolores, que adquirió el Instituto Nacional de Colonización (INC) en 2025, por un monto de US$ 32,5 millones.

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Así lo indica ese proyecto, que aprobó el directorio del ente estatal el miércoles 6 y al que accedió Agro de Búsqueda .

Mientras, en el Parlamento continúan los cuestionamientos desde la oposición a la compra de dicho establecimiento rural, que está ubicado en el departamento de Florida y que tiene una extensión de 4.404 hectáreas.

Otro de los puntos incluidos en el proyecto del INC para le estancia María Dolores consiste en la implementación de un “sistema intensivo” de producción, o “banco de grano y forraje bajo riego por pivote”, en un “área mínima de 1.200 hectáreas”, cuyos “beneficiarios finales” serán las unidades de producción a desarrollar y las ya existentes en el área de influencia del inmueble. Lo que estará gestionado con un “modelo integral y organizativo”, que favorezca la “cooperación entre productores y organizaciones” vinculadas al sector, señala el plan.

El INC prevé instalar unidades de producción familiar lecheras, con “sistemas sustentables” en los aspectos “económicos, productivos, sociales y ambientales”, además de establecer unidades de explotación que sean “anexas y complementarias al banco de forraje”, que “permitan generar valor” o que “sean utilizadas para rubros complementarios como la ganadería”.

La idea de crear “alternativas viables” para el área que incluye las “instalaciones principales del casco” y la “superficie ocupada por olivos”, que tiene un área efectiva de 160 hectáreas, también figura en el proyecto.

A modo de justificación, el directorio de Colonización considera que el desarrollo de esta propuesta permitirá “optimizar” el uso de la infraestructura existente en el predio, implementar “medidas de apoyo complementarias” a las unidades de producción lecheras que se encuentran en el área de influencia del inmueble, mediante la producción de grano, forraje y recría de ganado vacuno.

Al tiempo que impulsará el “desarrollo de la institucional local” vinculada a la producción lechera, “priorizando el rol de los jóvenes y de la mujer” en el medio rural, indica.

Nuevas unidades lecheras

Para la instalación de las nuevas unidades lecheras en este predio, el INC resolvió hacer un “llamado” a aspirantes, “priorizando las postulaciones de productores familiares e hijos de productores familiares y asalariados rurales” con “problemas de escala o tenencia de tierra”, que cuenten con “experiencia” en lechería y presenten un “capital mínimo” en ganado lechero o su equivalente de 40 unidades ganaderas (UG).

Para el INC, la producción lechera es una actividad de “gran” relevancia productiva y social para la economía nacional y el desarrollo rural.

Se trata de una actividad que tiene un “efecto multiplicador” en la distribución del ingreso de los trabajadores, a escala del productor familiar, empresarial y territorial, sostiene en su proyecto.

Considera que el incremento en la superficie y el área bajo riego para el rubro lechero, a través de la opción de compra del inmueble en Florida, no solo se orienta al “aumento del capital social” en lechería, sino que a través de una “mejora” tecnológica se alcance un impacto en el volumen de producción y la sustentabilidad de los predios lecheros del área de influencia.

Corral

Respecto al corral de engorde intensivo de ganado que está instalado en el predio, el proyecto del INC señala que la infraestructura, que ocupa unas 15 hectáreas, permite el desarrollo, ya sea de sistemas cuarentenarios para venta de ganado en pie o sistemas de engorde a feedlot. Ese sistema cuenta con capacidad para 6.000 animales.

Y a los efectos de “poner en condiciones de uso”, y “mientras se define el destino colonizador definitivo de esta infraestructura, se vienen desarrollando una serie de procesos administrativos” para “acondicionar el área del encierro, de manera de proceder a realizar un proceso licitatorio” para su utilización, indica el documento.

Y advierte que para el otorgamiento de uso de esa infraestructura se requiere contar con un “sistema de manejo de efluentes” que brinde las “garantías ambientales”, así como las “autorizaciones pertinentes” de los ministerios de Ambiente y de Ganadería, para lo cual “se está en proceso de contratación de un ingeniero que realice el proyecto y lo presupueste”, de manera que “este proyecto sea parte integrante de la licitación” que se pretende proponer.

El contar “en el mediano plazo con esta infraestructura en condiciones” y “habilitada” permitirá “explorar opciones de destino asociadas al banco de forraje o de su uso independiente”, que brinde una “herramienta más de ingresos” para los productores lecheros o ganaderos de la zona, plantea.