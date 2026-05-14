La industria de agroquímicos pospatente marca que los límites máximos de residuos “son cada vez más relevantes”

En un escenario de crecientes exigencias regulatorias y comerciales, el debate sobre fitosanitarios, residuos y acceso a mercados comienza a ocupar un lugar estratégico para la producción agropecuaria regional.

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El avance del Convenio de Rotterdam y la creciente presión internacional sobre determinados fitosanitarios comienzan a generar preocupación en la industria agroquímica y en sectores vinculados con la producción agropecuaria de la región, confirmó a Agro de Búsqueda el coordinador técnico de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), Daniel Mazzarella, durante el reciente Foro Anual de AgroCare, realizado en Montevideo.

El especialista explicó que uno de los ejes centrales del encuentro estuvo vinculado con las regulaciones internacionales sobre productos fitosanitarios, particularmente en lo relacionado con los límites máximos de residuos (LMR) y restricciones comerciales. “Son temas estratégicos para países exportadores de alimentos como Uruguay, Argentina y Paraguay”, afirmó.

En ese sentido, destacó el rol del Codex Alimentarius, que establece los LMR permitidos en alimentos tratados con fitosanitarios y funciona como referencia para el comercio internacional. Aunque en muchos casos los distintos mercados “aplican criterios diferentes”, lo que agrega “complejidad a la operativa y obliga” a los países exportadores a adaptarse a múltiples estándares.

Explicó que estos estándares no solo impactan en la producción agrícola, sino también en otros rubros como la carne, donde comienzan a aparecer exigencias crecientes vinculadas con residuos veterinarios. “Los LMR son cada vez más relevantes para acceder a mercados”, sostuvo.

Agregó que “si los fitosanitarios son usados correctamente, se cumplen los LMR, con la implicancia, que tratamos con productos inocuos y seguros para el consumidor”. Por eso Mazzarella, recalcó que la industria “está trabajando fuertemente para que el sector productivo incorpore más conocimiento y no haya inconvenientes con los LRM”.

Convenio de Rotterdam

Uno de los temas abordados en el foro fue el alcance del Convenio de Rotterdam, un acuerdo internacional que regula el intercambio de información sobre sustancias peligrosas.

Mazzarella explicó que originalmente, en 2004, el convenio tenía un objetivo técnico y preventivo, orientado a mejorar la información entre autoridades regulatorias, exportadores e importadores. Sin embargo, advirtió que en los últimos años comenzó a transformarse, en algunos casos, en una herramienta que deriva en restricciones comerciales y limitaciones productivas. “Algo que nació como intercambio de información, hoy puede transformarse en una barrera para la producción”, advirtió.

Explicó que algunos productos alcanzados por el convenio son herramientas clave para el manejo de malezas y sanitario de cultivos en Sudamérica, y continúan aprobados por las autoridades regulatorias locales. No obstante, la presión internacional y ciertas interpretaciones regulatorias están generando crecientes restricciones.

Además, señaló que algunas certificadoras privadas ya comenzaron a exigir que no se utilicen productos incluidos dentro del Convenio de Rotterdam para acceder a determinados mercados o programas comerciales. “Empiezan a aparecer listas negras, que condicionan la producción”, advirtió.

Entre los principios activos que actualmente se encuentran bajo análisis internacional mencionó casos como paraquat, atrazina, clorotalonil y acetoclor, todos con uso relevante en distintos sistemas agrícolas.

Mazzarella remarcó que el principal problema no es el análisis técnico en sí mismo, sino que en algunos casos las prohibiciones impulsadas por determinados países “no estarían sustentadas” en evaluaciones de riesgo “suficientemente” sólidas. “Necesitamos evaluaciones de riesgo más robustas y basadas en información científica”, sostuvo.

El especialista explicó que para que un producto ingrese formalmente al proceso de revisión del convenio, al menos dos países de distintas regiones deben prohibirlo y presentar la documentación técnica correspondiente.

Sin embargo, indicó que existen situaciones donde las decisiones responden más a presiones políticas o ideológicas que a fundamentos estrictamente técnicos. “Hay prohibiciones que no necesariamente están basadas en riesgo real”, afirmó.

En este contexto, consideró que el desafío para los países productores pasa por fortalecer la generación de información técnica y sostener procesos regulatorios basados en evidencia científica.

Advirtió que la pérdida de determinadas herramientas sanitarias puede generar repercusiones directas sobre la productividad, el manejo de enfermedades y su impacto en la inocuidad y también en la competitividad exportadora. “Muchos de estos productos son claves para controlar plagas y enfermedades”, señaló.

Foro Anual de AgroCare

La industria de agroquímicos pospatente de América Latina analizó en Montevideo los principales “desafíos regulatorios y comerciales” del sector, en el marco del Foro Anual de AgroCare, que reúne a empresas y asociaciones de toda la región, en el caso de Uruguay, la institución afiliada es la Asociación de la Industria Química (Asiqur).

El encuentro convocó a referentes del sector para abordar temas clave como límites máximos de residuos, regulaciones internacionales y manejo de productos posregistro, en un contexto de creciente exigencia normativa. “Trabajamos en temas como límites máximos de residuos, regulaciones y manejo de plaguicidas”, explicó a Agro de Búsqueda, el presidente de AgroCare Latinoamérica, Mauricio Illescas,

AgroCare Latinoamérica es una asociación que agrupa cámaras y empresas de agroquímicos pospatente, con presencia en distintos foros internacionales y foco en “mejorar el acceso a tecnologías, promover regulaciones técnicas justas y avanzar en una agricultura sostenible”.

Uno de los ejes centrales del foro es la evolución del marco regulatorio en la región, donde se observan diferencias significativas entre países. “Hay países con procesos más ágiles y otros con rezagos muy importantes”, indicó.

Detalló que mercados como Argentina, Uruguay y Paraguay muestran sistemas más avanzados en materia de registros, mientras que otros aun enfrentan demoras prolongadas, que limitan el acceso a nuevas tecnologías.

El acceso a insumos se vuelve un factor clave para la competitividad agrícola. “Algunos agricultores tienen más acceso a tecnología y otros están más limitados”, sostuvo.

A esto se suma la situación de los llamados “cultivos menores”, donde el desarrollo de soluciones técnicas es más limitado y requiere un trabajo coordinado entre los sectores público y privado. “Se necesita una sinergia entre gobierno, industria y productores”, dijo.

Actualmente AgroCare nuclea más de 20 socios directos entre empresas y asociaciones, y alcanza entre 150 y 200 organizaciones vinculadas de forma indirecta en la región.

En este escenario la agenda regulatoria y el acceso a tecnología aparecen como factores determinantes para el futuro de la producción agrícola en América Latina. El desafío, según planteó el presidente de AgroCare Latinoamérica, será lograr marcos normativos que garanticen seguridad y sostenibilidad, sin afectar la competitividad de los sistemas productivos.

La mirada uruguaya

El Foro Anual de AgroCare dejó como eje central la necesidad de fortalecer los marcos regulatorios, avanzar en temas vinculados con residuos y analizar nuevas oportunidades comerciales para la industria de fitosanitarios y protección de cultivos en la región, comentó a Agro de Búsqueda el director de Proquimur e integrante del comité organizador del encuentro, Antonio Bazzino.

El empresario realizó un balance positivo de la actividad, destacando tanto la convocatoria como el nivel técnico de las exposiciones. “Estamos muy contentos con la cantidad y la calidad del público que nos acompañó”, dijo.

Bazzino señaló que el foro también permitió mostrar el posicionamiento de Uruguay a representantes de distintos países de América Latina vinculados con la industria de protección de cultivos. “El país dejó una imagen muy positiva desde el punto de vista técnico y regulatorio”, sostuvo.

Uno de los temas centrales del encuentro fue el análisis de los LMR y su creciente impacto en el comercio mundial de alimentos. En ese sentido, el director de Proquimur consideró que Uruguay viene realizando avances importantes, aunque muchas veces con bajo nivel de difusión pública.

Durante el foro quedó planteada la necesidad de seguir desarrollando soluciones para cultivos menores y avanzar en herramientas que permitan cumplir con las crecientes exigencias internacionales. “Las empresas tenemos que asumir la responsabilidad y aportar soluciones”, afirmó.

Otro de los focos de discusión estuvo vinculado con el marco regulatorio para el registro y comercialización de fitosanitarios. Bazzino destacó especialmente el proceso de digitalización que viene impulsando Uruguay, con el objetivo de modernizar y agilizar los registros.

Además, consideró que Uruguay mantiene un equilibrio adecuado entre regulación y control efectivo del mercado. En particular, destacó el sistema de monitoreo sobre productos comercializados, algo que –según señaló– no ocurre con igual nivel de profundidad en otros países de la región.

A su vez, advirtió sobre el riesgo de generar sistemas excesivamente burocráticos, que pierdan foco sobre el verdadero objetivo: garantizar la calidad y seguridad de los productos utilizados por los agricultores.

Durante el foro también se abordó el acuerdo Unión Europea-Mercosur y sus posibles implicancias para la industria química y fitosanitaria regional.

En ese sentido, Bazzino consideró que el acuerdo abre interrogantes y potenciales oportunidades que todavía deben analizarse con mayor profundidad. “El acuerdo me dejó muchas inquietudes y posibles oportunidades para la industria”, sostuvo.

Consideró que podrían aparecer espacios comerciales vinculados, tanto con los fitosanitarios como con la industria química en general, en función de cómo evolucione el proceso de integración entre ambos bloques. “Puede haber oportunidades donde hoy no las estamos imaginando”, afirmó.

Y valoró el trabajo conjunto entre cámaras empresariales, autoridades y otros actores vinculados con la regulación y comercialización de fitosanitarios en la región. “El foro reflejó la importancia de trabajar pensando en la industria en general”, concluyó.

El mercado

El mercado global de agroquímicos enfrenta un “nuevo escenario de presión sobre los costos”, impulsado por factores geopolíticos que impactan en la energía, la logística y la disponibilidad de insumos, en un contexto donde los productos genéricos consolidan su predominio, comentó a Agro de Búsqueda el miembro honorario de AgroCare, Roberto Muñoz.

Durante el foro anual explicó que la actual situación internacional, marcada por conflictos y tensiones en rutas comerciales, genera un encarecimiento generalizado en toda la cadena de valor. “El aumento del petróleo, el gas y los problemas logísticos hacen que todo se encarezca”, dijo, destacando que el impacto abarca desde la síntesis hasta la formulación y el transporte de los productos.

En este contexto, América Latina deberá ajustar su estrategia de abastecimiento, anticipando decisiones de compra para asegurar disponibilidad en momentos clave de la campaña. “Habrá que comprar con mayor anticipación para tener los productos a tiempo”, indicó.

El fenómeno tiene un alcance global, dado el peso determinante de Asia en la producción de agroquímicos. China concentra entre 70% y 80% de la oferta mundial. India también está creciendo en participación, aunque aún depende de insumos intermedios provenientes del mercado chino. Y sostuvo que “China es el jugador fundamental en este mercado”.

Este escenario alcista se da luego de un período de precios extremadamente bajos, generado por un exceso de capacidad productiva y elevados niveles de stock, que incluso llevaron a situaciones de quebranto en varias empresas del sector. “Veníamos de precios de subsuelo y ahora hay un ajuste”, consideró Muñoz, en referencia al cambio de tendencia observado recientemente.

A nivel estructural el mercado muestra una fuerte consolidación del segmento de genéricos, que actualmente representan cerca del 80% del total global, con una facturación estimada en torno a US$ 68.000 millones.

Esta dinámica ha sido particularmente visible en Brasil, donde cambios regulatorios permitieron el ingreso de nuevos actores y una mayor competencia, provocando “una verdadera reconfiguración del mercado”, indicó.

Como resultado, las empresas de genéricos han ganado participación relevante, capturando cerca del 30% del mercado brasileño, mientras que las multinacionales ajustan su estrategia mediante adquisiciones y relanzamientos comerciales.

En paralelo, el desarrollo de productos biológicos aparece como una tendencia en crecimiento, aunque todavía enfrenta desafíos regulatorios a nivel global.

El mercado ronda los US$ 9.000 millones y mantiene una expansión sostenida, aunque más gradual que la de los químicos, en parte por la falta de criterios unificados para su registro. “Los biológicos van a seguir creciendo, aunque más lento”, señaló.